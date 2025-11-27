Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας, απάντησε σήμερα η Ρωσία στην επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Η Ρωσία έχει πάρει στα χέρια της το σχέδιο Τραμπ, ωστόσο δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως για αυτό

Η Κάλας δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι ο στρατός και ο στρατιωτικός προϋπολογισμός της Ρωσίας θα πρέπει να περιοριστούν, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αλεξάντερ Γκρούσκο σημείωσε ότι καμία δύναμη δεν θα μπορούσε να περιορίσει τον στρατιωτικό προϋπολογισμό της Ρωσίας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλέστηκε τις δηλώσεις του.

Η Ρωσία έχει αποκλείσει οποιαδήποτε παρουσία δυνάμεων από τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων» στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο Γκρούσκο, σύμφωνα και πάλι με το TASS.

Η είσοδος στο ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία δεν είναι όροι αποδεκτοί από τη Ρωσία

Δηλώσεις για τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου έκανε και η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι αποδεκτή, καθώς κατηγόρησε τη Συμμαχία ότι προσπαθεί να προσελκύσει το Κίεβο στις τάξεις της και να αποτελέσει απειλή για τη Ρωσία, σύμφωνα με το Reuters.

Τη δήλωση της Ζαχάροβα αναπαράγουν κι άλλα διεθνή ΜΜΕ αφού το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην Ουκρανία είναι παγκόσμιο.

