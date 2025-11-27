newspaper
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Ουκρανία: Ρωσικό «κατενάτσιο» για το σχέδιο Τραμπ – Το «κεφάλι» του Γουίτκοφ ζητούν Αμερικανοί βουλευτές
Κόσμος 27 Νοεμβρίου 2025 | 10:30

Ουκρανία: Ρωσικό «κατενάτσιο» για το σχέδιο Τραμπ – Το «κεφάλι» του Γουίτκοφ ζητούν Αμερικανοί βουλευτές

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ «γείωσε» τις προσδοκίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Οι διαρροές από τις επικοινωνίες Γουίτκοφ έχουν «ανάψει φωτιές»

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Vita.gr
Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να επισκεφθεί ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ τη Μόσχα έτσι ώστε να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως έχουν επιβεβαιώσει ΗΠΑ και Ρωσία.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τεντ Λιου αποκάλεσε τον Στιβ Γουίτκοφ «πραγματικό προδότη» μετά τις διαρροές

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι συζητήσεις και οι τοποθετήσεις σχετικά με το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη και στο Αμπού Ντάμπι.

Ο Πεσκόφ «γείωσε» τις προσδοκίες

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι είναι «πρόωρο» να πούμε αν η κατάσταση στην Ουκρανία πλησιάζει σε λύση.

Ο Πεσκόφ ισχυρίστηκε επίσης ότι υπάρχουν άνθρωποι σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, «που θα προσπαθήσουν να υπονομεύσουν αυτές τις ειρηνικές εξελίξεις», όταν ρωτήθηκε για τις διαρροές από τις διαπραγματεύσεις.

Τα σχόλια αυτά έγιναν μετά από την πιο θετική στάση που έλαβε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, σχετικά με την πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ. Ο Ουσάκοφ δήλωσε την Τετάρτη σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης ότι «ορισμένα σημεία μπορούν να θεωρηθούν θετικά, αλλά πολλά απαιτούν ειδικές συζητήσεις μεταξύ των εμπειρογνωμόνων».

Ο Ουσάκοφ επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ρωσία είχε λάβει την αναθεωρημένη πρόταση που προέκυψε από τις συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας το Σαββατοκύριακο, αλλά είπε ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι δεν είχαν ακόμη συναντηθεί με τους Αμερικανούς ομολόγους τους για να τη συζητήσουν.

«Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα με κανέναν, γιατί απαιτεί σοβαρή ανάλυση και σοβαρή συζήτηση», πρόσθεσε ο Ουσάκοφ.

Οι διαρροές που «άναψαν φωτιές»

Το Bloomberg δημοσίευσε την Τρίτη απόσπασμα τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του Ουσάκοφ και του Κιρίλ Ντμίτριεφ, του επικεφαλής του ρωσικού Κρατικού Επενδυτικού Ταμείου και στενού συνεργάτη του Πούτιν, από το οποίο προκύπτει ότι ο πρώτος πίστευε ότι η Ρωσία θα πετύχαινε το «μέγιστο» των απαιτήσεών της.

«Όχι, κοίτα. Νομίζω ότι θα συντάξουμε αυτό το έγγραφο από τη δική μας πλευρά και θα το διαβιβάσω ανεπίσημα, καθιστώντας σαφές ότι είναι εντελώς ανεπίσημο», είπε ο Ντμιτρίεφ. «Και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν νομίζω ότι θα υιοθετήσουν ακριβώς τη δική μας εκδοχή, αλλά τουλάχιστον θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτήν», πρόσθεσε.

Το Bloomberg, στη συνέχεια, δημοσίευσε την Τρίτη το βράδυ απόσπασμα τηλεφωνικής συνομιλίας που έλαβε χώρα στις 14 Οκτωβρίου μεταξύ του Γουίτκοφ και του Ουσάκοφ, στο οποίο ο πρώτος φαινόταν να καθοδηγεί τον δεύτερο σχετικά με τον τρόπο διαπραγμάτευσης με τον Τραμπ και ότι οι Ρώσοι περίμεναν η πρόταση από τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ να είναι φιλική προς αυτούς.

«Τώρα, ειλικρινά, ξέρω τι χρειάζεται για να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία: το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου», είπε ο Γουίτκοφ, σύμφωνα με το απόσπασμα που δημοσιοποιήθηκε.

«Αλλά λέω ότι αντί να μιλάμε έτσι, ας μιλήσουμε με περισσότερη ελπίδα, γιατί πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Και νομίζω, Γιούρι, ο πρόεδρος, θα μου δώσει πολύ χώρο και διακριτικότητα για να καταλήξω στη συμφωνία», σημείωσε.

Όταν ο Τραμπ την Τρίτη ρωτήθηκε για το ηχογραφημένο απόσπασμα, είπε ότι δεν το είχε ακούσει, αλλά πρόσθεσε ότι ο Γουίτκοφ είναι κάποιος που κλείνει συμφωνίες (σ.σ. «dealmaker» ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ).

Οργισμένοι Αμερικανοί βουλευτές, ζητούν το «κεφάλι» του Γουίτκοφ

Όπως σημειώνει ο Guardian, Αμερικανοί βουλευτές, τόσο από τους Ρεπουμπλικανούς όσο και από τους Δημοκρατικούς, ζητούν το «κεφάλι» του Στιβ Γουίτκοφ μετά τις διαρροές που δείχνουν ότι ευνοεί τη ρωσική πλευρά, αν και οι περισσότεροι δεν έχουν τοποθετηθεί.

Ο Ντον Μπέικον, βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, ζήτησε την άμεση απομάκρυνση του Στιβ Γουίτκοφ.

«Για όσους αντιτίθενται στην ρωσική εισβολή και θέλουν να δουν την Ουκρανία να επικρατεί ως κυρίαρχη και δημοκρατική χώρα, είναι σαφές ότι ο Γουίτκοφ ευνοεί πλήρως τους Ρώσους», έγραψε ο βουλευτής από τη Νεμπράσκα στο X.

«Δεν μπορεί να του ανατεθεί η ηγεσία αυτών των διαπραγματεύσεων. Θα έκανε λιγότερα από αυτόν ένας πληρωμένος πράκτορας της Ρωσίας; Πρέπει να αποπεμφθεί».

Παρόμοια τοποθέτηση έκαναν και οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές Τζο Γουίλσον και Μπράιαν Φιτζπάτρικ.

Οι αναρτήσεις:

«Πραγματικός προδότης»

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τεντ Λιου προχώρησε ακόμη περισσότερο, αποκαλώντας τον Γουίτκοφ «πραγματικό προδότη», προσθέτοντας: «Ο Στιβ Γουίτκοφ υποτίθεται ότι εργάζεται για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι για τη Ρωσία».

Η ανάρτηση στο Χ:

Πάντως, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Ρίτσαρντ Γκρένελ, ζήτησε την αποπομπή του πληροφοριοδότη που έκανε τη διαρροή και όχι του Γουίτκοφ.

«Βρείτε τον πληροφοριοδότη και διώξτε τον αμέσως. Χωρίς δικαιολογίες. Ο ανώνυμος πληροφοριοδότης αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σιγή ιχθύος από τα ρωσικά φιλικά προς το Κρεμλίνο ΜΜΕ

Σύμφωνα με τους Moscow Times, τα ρωσικά φιλικά προς το Κρεμλίνο ΜΜΕ κάλυψαν με υποτονικό τρόπο τις εξελίξεις γύρω από το σχέδιο Τραμπ μετά την επίσημη τοποθέτηση από τη Ρωσία ότι είχε στα χέρια της το νέο ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη στάση που θα κρατήσει.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
