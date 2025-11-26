Ουκρανία: Την επόμενη εβδομάδα η συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν στη Μόσχα, λέει ο Τραμπ
Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Στιβ Γουίτκοφ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ίσως συμμετέχει ο Τζάρεντ Κούσνερ.
- Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές
- Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη - Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα
- Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI
- Βενεζουέλα: Τι θα μπορούσε να προσφέρει ο Μαδούρο στον Τραμπ; Πετρέλαιο
Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα, προκειμένου να διεξαχθούν συνομιλίες για το αμερικανικό σχέδιο με σκοπό να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων ο πόλεμος στην Ουκρανία, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος επίσης στην πιθανότητα να συμμετάσχει στη συνάντηση αυτή ο γαμπρός του (στη φωτογραφία αρχείου του Sputnik/Gavriil Grigorov via Reuters, επάνω, ο Γουίτκοφ, αριστερά, με τον Πούτιν).
Ο Τραμπ φάνηκε να αφήνει κατά μέρος την αυριανή προθεσμία που είχε δώσει στην Ουκρανία για να αποδεχτεί το σχέδιο
«Ο Στιβ Γουίτκοφ θα πάει εκεί, πιθανόν μαζί με τον Τζάρεντ (σ.σ. Κούσνερ). Δεν είμαι σίγουρος πως θα πάει ο Τζάρεντ, αλλά συμμετέχει στη διαδικασία, είναι έξυπνος τύπος, και θα πάνε να συναντήσουν τον πρόεδρο Πούτιν, πιστεύω, την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.
Ακόμη, φάνηκε να αφήνει κατά μέρος την αυριανή προθεσμία που είχε δώσει στην Ουκρανία για να αποδεχτεί αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων, λέγοντας πως «η προθεσμία για μένα είναι όταν τελειώσει» ο πόλεμος.
Παραχωρήσεις από τη Μόσχα
Εκτίμησε ακόμη ότι σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως η Μόσχα συμφώνησε να κάνει παραχωρήσεις, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ουκρανία: Την επόμενη εβδομάδα η συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν στη Μόσχα, λέει ο Τραμπ
- Βολιβία: Μαζική μείωση δημοσίων δαπανών και κατάργηση φόρων σε μεγάλα εισοδήματα από τη νέα δεξιά κυβέρνηση
- Ουκρανία: Την Κωνσταντινούπολη προτείνει ο Ερντογάν για τις απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία
- ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Εν μέσω κλιμάκωσης ο Χέγκσεθ μεταβαίνει στη Δομινικανή Δημοκρατία
- Ουκρανία: Προσβλέπει στην επίσκεψη Ντρίσκολ με στόχο την οριστικοποίηση του σχεδίου ειρήνευσης
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ελληνικά λέιζερ ασπίδα στο Αιγαίο
- Συμβούλιο Ασφαλείας: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη
- Το Snapchat αποκλείει χρήστες κάτω των 16 ετών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις