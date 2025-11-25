newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Ντόναλντ Τραμπ: Στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν ο Στιβ Γουίτκοφ
Κόσμος 25 Νοεμβρίου 2025 | 21:53

Ντόναλντ Τραμπ: Στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν ο Στιβ Γουίτκοφ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι υπάρχει «τεράστια πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και υπάρχουν «μόνο λίγα σημεία διαφωνίας». Ανυπομονεί, λέει, να συναντηθεί με Πούτιν και Ζελένσκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέπεμψε ένα αισιόδοξο μήνυμα για πιθανή συμφωνία για την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, θα ταξιδέψει στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς όπως υποστηρίζει «υπάρχουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας που απομένουν» για να επιτευχθεί συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία. Και σημειώνει ότι θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντιμίρ Πούτιν «ΜΟΝΟ» όταν επιτευχθεί η συμφωνία.

Η ανακοίνωση Τραμπ έγινε ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδιώκει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Αναφέρει:

«Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα μου σημείωσε τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (Ένας πόλεμος που ΔΕΝ θα είχε ξεκινήσει ΠΟΤΕ αν ήμουν Πρόεδρος!). Τον περασμένο μήνα, 25.000 στρατιώτες πέθαναν. Το αρχικό Σχέδιο Ειρήνης 28 Σημείων, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει βελτιωθεί, με πρόσθετη συμβολή και από τις δύο πλευρές, και υπάρχουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας που απομένουν.

»Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το Σχέδιο Ειρήνης, έχω δώσει εντολή στον Ειδικό Απεσταλμένο μου,Στιβ Γουίκοφ, να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο Υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς.

»Θα ενημερωθώ για όλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί, μαζί με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και την Αρχηγό του Επιτελείου του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

»Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι ΤΕΛΙΚΗ ή, στα τελικά της στάδια. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα και ας ελπίσουμε όλοι ότι η ΕΙΡΗΝΗ θα επιτευχθεί ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ!

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ»

Θα υποχωρούσε η Ουκρανία για το ΝΑΤΟ;

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της CIA, Λέον Πανέτα, για μπορέσει να προχωρήσει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη, η Ουκρανία θα πρέπει «πιθανώς» να αποδεχθεί ότι δεν πρόκειται να επιδιώξει την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στο CNN, ο Πανέτα είπε ότι «το ΝΑΤΟ προφανώς έχει τους δικούς του κανόνες που ισχύουν για το ΝΑΤΟ. Και το να πούμε ουσιαστικά ότι το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να επιδιώξει επιπλέον μέλη νομίζω ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί εδώ».

Οπότε, πρόσθεσε, «πιθανώς ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό είναι η Ουκρανία να υποδείξει σε αυτό το σημείο ότι δεν πρόκειται να επιδιώξει την ένταξη. Αντίθετα, θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που πιθανώς έχει περισσότερο νόημα σε αυτό το σημείο».

Λβιβ, Ουκρανία

Λβιβ, Ουκρανία

Η αρχική πρόταση των ΗΠΑ, για την ειρήνη στην Ουκρανία, ανέφερε ότι το Κίεβο θα πρέπει να εγκαταλείψει τη φιλοδοξία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων απαιτήσεων, όπως η παραχώρηση εδαφών στα ανατολικά. Ουκρανική πηγή με άμεση γνώση των συνομιλιών δήλωσε ότι αυτή η απαίτηση ήταν απαράδεκτη.

Ο πρώην επικεφαλής της CIA παραδέχθηκε ότι «πρόκειται για λεπτό ζήτημα. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί ένας τρόπο αντιμετώπισης που θα μπορούσε να είναι αποδεκτός. Η ειρήνη δεν πρέπει να επιτευχθεί μέσω συνθηκολόγησης», πρόσθεσε.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι το δύσκολο τώρα είναι «να πείσουμε τη Ρωσία να συμφωνήσει σε αυτές τις αλλαγές. Και έτσι είμαστε πολύ μακριά από το να ολοκληρώσουμε οποιοδήποτε είδος ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης».

Μια μη ελκυστική λύση για τη Μόσχα

Νωρίτερα, Αμερικανός αξιωματούχος ενημέρωσε κλειστή ομάδα δημοσιογράφων ότι η Ουκρανία συμφώνησε σε μια πρόταση ειρήνης, η οποία μπορεί να μην ελκυστική για τη Ρωσία. Παρά το γεγονός ότι Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «πολλή δουλειά απομένει ακόμα».

Αυτό που έχει καταστήσει σαφές η Ρωσία από νωρίς, μέσω του Σεργκέι Λαβρόφ, είναι ότι η Μόσχα δεν θα δεχθεί πρόταση για ειρήνη που δεν θα ικανοποιεί τους όρους που έθεσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα. Επίσης, η Ουκρανία εξακολουθεί να επιθυμεί μια βιώσιμη οδό προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ και θέλει να αποφύγει την παραχώρηση εδαφών. Η χώρα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της είναι, δημόσια τουλάχιστον, ανένδοτοι ότι η ειρήνη δεν μπορεί να σημαίνει συνθηκολόγηση με τη Ρωσία.

Νέα Υόρκη, πορτρέτο του Ζελένσκι σε ουκρανικό εστιατόριο

Νέα Υόρκη, πορτρέτο του Ζελένσκι σε ουκρανικό εστιατόριο / REUTERS/Shannon Stapleton

Θα γίνει η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι;

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου φαίνεται ότι αφήνει στον αέρα –για την ώρα τουλάχιστον- τη συνάντηση που έχει ζητήσει μαζί του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει σε μια συμφωνία ειρήνης, μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη. Ωστόσο, λέει, θα πρέπει να συζητήσει τα «ευαίσθητα σημεία» με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους συμμάχους, τους οποίους θέλει στη συνάντηση.

Στην ομιλία του προς τον «συνασπισμό των προθύμων», αντίγραφο της οποίας είδε το Reuters, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία. Επίσης, να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο για όσο διάστημα η Μόσχα δεν δείχνει προθυμία να τερματίσει τον πόλεμο.

