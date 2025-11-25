«Η Ουκρανία συμφώνησε στο σχέδιο Τραμπ – Απομένουν λεπτομέρειες» λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS News σήμερα Τρίτη ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει εγκρίνει την «ειρηνευτική συμφωνία» με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ για να σταματήσει η σχεδόν τετραετής επίθεση της Ρωσίας.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ είπαν ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει, ωστόσο απομένουν «μικρές λεπτομέρειες» ακόμη να καθοριστούν.

Ο Ουμέροφ εξέφρασε αισιοδοξία ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον πριν από το τέλος Νοεμβρίου για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία.

«Οι Ουκρανοί έχουν εγκρίνει την ειρηνευτική συμφωνία», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News. «Υπάρχουν μερικές δευτερεύουσες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο».

Η είδηση έρχεται την ώρα που ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, βρίσκεται στο Αμπού Ντάμπι για να συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους, όπως δήλωσαν στο CBS News δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και δύο διπλωματικές πηγές που δεν ήταν εξουσιοδοτημένοι να μιλήσουν δημόσια.

Πέμπτη πηγή με γνώση των συνομιλιών επιβεβαίωσε επίσης την παρουσία του Ντρίσκολ στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι Financial Times ήταν οι πρώτοι που αποκάλυψαν τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, ενώ σημειώνουν ότι εκεί βρίσκεται και ουκρανική αντιπροσωπεία.

«Παραμένουμε αισιόδοξοι»

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τη Ρωσία σχετικά με όσα συμφωνήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου νωρίτερα την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι, παρόλο που η Ρωσία «εκτιμά τη στάση των ΗΠΑ, οι οποίες αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία στην επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης», η Μόσχα «λειτουργεί επαγγελματικά, χωρίς να διαρρέει πληροφορίες πριν επιτευχθούν επίσημες συμφωνίες. Η Ρωσία αναμένει ότι οι ΗΠΑ θα την ενημερώσουν για τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με την Ουκρανία και την Ευρώπη στο άμεσο μέλλον».

Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος στο Αμπού Ντάμπι είπε στο CBS News ότι ο Ντρίσκολ την Τρίτη διαπραγματευόταν επί ώρες με Ρώσους εκπροσώπους, μπαίνοντας και βγαίνοντας σε συναντήσεις όλη την ημέρα.

«Παραμένουμε πολύ αισιόδοξοι», είπε ο αξιωματούχος. «Ο υπουργός Ντρίσκολ είναι αισιόδοξος. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα λάβουμε ανατροφοδότηση από τους Ρώσους. Η διαδικασία κινείται γρήγορα».

Δεν είναι σαφές ποιοι άλλοι συμμετέχουν στην αμερικανική αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι. Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι μια ουκρανική αντιπροσωπεία βρισκόταν επίσης εκεί και είχε έρθει σε επαφή με τον Ντρίσκολ και την ομάδα του.

Τι δήλωσε ο Στάρμερ

Κατά την ομιλία του στην Βουλή των Κοινοτήτων, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι έλαβε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα έχει καταλάβει, οι δύο χώρες συμφώνησαν σε ένα σχέδιο που καταρτίστηκε στη Γενεύη, αλλά παραδέχτηκε ότι οι πληροφορίες που έχει είναι από δεύτερο χέρι, καθώς μιλούσε στους βουλευτές.

«Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για νέες προτάσεις ή συμφωνίες», τόνισε.

