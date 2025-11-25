Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μόσχα ότι η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο Τραμπ δεν βρίσκει σύμφωνη τη Ρωσία.

Οι λεπτομέρειες από το επικαιροποιημένο σχέδιο στο οποίο κατέληξαν οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Γενεύη δεν έχουν γίνει γνωστές

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με μια πρώτη ματιά, είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν μας καλύπτει», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο Ουσάκοφ.

Υπενθυμίζεται ότι πρώτοι οι Financial Times αποκάλυψαν ότι σε εξέλιξη βρίσκονται συνομιλίες ανάμεσα στον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ και ρωσική αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι, όπου βρίσκεται και ουκρανική αντιπροσωπεία.

Το BBC σημειώνει ότι μετά τις συνομιλίες που έγιναν στη Γενεύη ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία καταρτίστηκε ένα επικαιροποιημένο σχέδιο, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες.

Το Reuters δημοσίευσε το σχέδιο που συνέταξαν ως αντιπρόταση οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου.

Το βρετανικό μέσο, αν και σημειώνει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα περιεχόμενα του ευρωπαϊκού σχεδίου και τονίζει ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για την ύπαρξη του, έχει προχωρήσει στην αντιπαραβολή των δύο κειμένων.

Δηλαδή του ευρωπαϊκού και του αρχικού σχεδίου Τραμπ.

Οι διαφορές ανάμεσα στα σχέδια Τραμπ και Ευρωπαίων

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

Περιορισμός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σε 800.000 άτομα σε καιρό ειρήνης

Η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ανάλογα με τη συναίνεση των μελών του ΝΑΤΟ, η οποία, σύμφωνα με το σχέδιο, δεν υπάρχει

Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μη σταθμεύσει «μόνιμα» στρατεύματα στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ θα προσφέρουν στην Ουκρανία εγγύηση ασφάλειας παρόμοια με αυτή του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ απέναντι σε μια ρωσικής εισβολή – αυτό σημαίνει ότι μια επίθεση κατά της Ουκρανίας θα αντιμετωπιστεί ως επίθεση κατά όλων των μελών του ΝΑΤΟ

Ειδική ομάδα ασφαλείας (taskforce) με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ευρωπαίων για την εφαρμογή της συμφωνίας

Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα κυρίαρχα εδάφη με στρατιωτικά μέσα, αλλά μέσω διαπραγματεύσεων.

Σε σύγκριση, το αρχικό σχέδιο των ΗΠΑ ανέφερε:

Το Κίεβο θα μειώσει τον στρατό του σε 600.000 άτομα

Η Ουκρανία πρέπει να δεσμευτεί στο Σύνταγμά της να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ πρέπει να το συμπεριλάβει στο καταστατικό του

Το ΝΑΤΟ πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα σταθμεύει στρατεύματα στην Ουκρανία

Κοινή ομάδα εργασίας ΗΠΑ – Ρωσίας για την εφαρμογή της συμφωνίας

Οι περιοχές της Κριμαίας, του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ αναγνωρίζονται ως «de facto ρωσικές» και τα σύνορα «παγώνουν» για να αντικατοπτρίζουν τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας.

Τηλεσύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Σήμερα θα διεξαχθεί τηλεσύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για να συζητήσουν τη στάση τους για την Ουκρανία.

Η συγκεκριμένη συμμαχία δημιουργήθηκε τον περασμένο Μάρτιο με πρωτοβουλία του Κιρ Στάρμερ και του Εμανουέλ Μακρόν και σήμερα αριθμεί περίπου 30 χώρες, σύμφωνα με το BBC.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν πτυχές που χρειάζονται βελτίωση για να καταστεί αποδεκτό για την Ουκρανία και την Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος στον ραδιοσταθμό RTL.

«Θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε μια ειρήνη που θα συνιστά συνθηκολόγηση», σημείωσε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι μόνον οι Ουκρανοί θα μπορούσαν να αποφασίσουν τι εδαφικές παραχωρήσεις είναι έτοιμοι να κάνουν.

