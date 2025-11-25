newspaper
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Ρωσία: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μας καλύπτει», λέει το Κρεμλίνο – Ποιες είναι οι διαφορές με την πρόταση Τραμπ
Κόσμος 25 Νοεμβρίου 2025 | 12:42

Ρωσία: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μας καλύπτει», λέει το Κρεμλίνο – Ποιες είναι οι διαφορές με την πρόταση Τραμπ

Τι στάση θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι - Η Ρωσία δεν συμφωνεί με το σχέδιο που προτείνουν, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μόσχα ότι η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο Τραμπ δεν βρίσκει σύμφωνη τη Ρωσία.

Οι λεπτομέρειες από το επικαιροποιημένο σχέδιο στο οποίο κατέληξαν οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Γενεύη δεν έχουν γίνει γνωστές

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με μια πρώτη ματιά, είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν μας καλύπτει», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο Ουσάκοφ.

Υπενθυμίζεται ότι πρώτοι οι Financial Times αποκάλυψαν ότι σε εξέλιξη βρίσκονται συνομιλίες ανάμεσα στον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ και ρωσική αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι, όπου βρίσκεται και ουκρανική αντιπροσωπεία.

Ο Γιούρι Ουσάκοφ.

Το BBC σημειώνει ότι μετά τις συνομιλίες που έγιναν στη Γενεύη ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία καταρτίστηκε ένα επικαιροποιημένο σχέδιο, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες.

Το Reuters δημοσίευσε το σχέδιο που συνέταξαν ως αντιπρόταση οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου.

Το βρετανικό μέσο, αν και σημειώνει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα περιεχόμενα του ευρωπαϊκού σχεδίου και τονίζει ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για την ύπαρξη του, έχει προχωρήσει στην αντιπαραβολή των δύο κειμένων.

Δηλαδή του ευρωπαϊκού και του αρχικού σχεδίου Τραμπ.

Οι διαφορές ανάμεσα στα σχέδια Τραμπ και Ευρωπαίων

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

  • Περιορισμός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σε 800.000 άτομα σε καιρό ειρήνης
  • Η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ανάλογα με τη συναίνεση των μελών του ΝΑΤΟ, η οποία, σύμφωνα με το σχέδιο, δεν υπάρχει
  • Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μη σταθμεύσει «μόνιμα» στρατεύματα στην Ουκρανία
  • Οι ΗΠΑ θα προσφέρουν στην Ουκρανία εγγύηση ασφάλειας παρόμοια με αυτή του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ απέναντι σε μια ρωσικής εισβολή – αυτό σημαίνει ότι μια επίθεση κατά της Ουκρανίας θα αντιμετωπιστεί ως επίθεση κατά όλων των μελών του ΝΑΤΟ
  • Ειδική ομάδα ασφαλείας (taskforce) με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ευρωπαίων για την εφαρμογή της συμφωνίας
  • Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα κυρίαρχα εδάφη με στρατιωτικά μέσα, αλλά μέσω διαπραγματεύσεων.

Σε σύγκριση, το αρχικό σχέδιο των ΗΠΑ ανέφερε:

  • Το Κίεβο θα μειώσει τον στρατό του σε 600.000 άτομα
  • Η Ουκρανία πρέπει να δεσμευτεί στο Σύνταγμά της να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ πρέπει να το συμπεριλάβει στο καταστατικό του
  • Το ΝΑΤΟ πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα σταθμεύει στρατεύματα στην Ουκρανία
  • Κοινή ομάδα εργασίας ΗΠΑ – Ρωσίας για την εφαρμογή της συμφωνίας
  • Οι περιοχές της Κριμαίας, του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ αναγνωρίζονται ως «de facto ρωσικές» και τα σύνορα «παγώνουν» για να αντικατοπτρίζουν τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας.

Πώς θα άλλαζαν τα σύνορα αν εφαρμοζόταν το αρχικό σχέδιο Τραμπ. Πηγή: BBC, ISW, CTP

Τηλεσύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Σήμερα θα διεξαχθεί τηλεσύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για να συζητήσουν τη στάση τους για την Ουκρανία.

Η συγκεκριμένη συμμαχία δημιουργήθηκε τον περασμένο Μάρτιο με πρωτοβουλία του Κιρ Στάρμερ και του Εμανουέλ Μακρόν και σήμερα αριθμεί περίπου 30 χώρες, σύμφωνα με το BBC.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν πτυχές που χρειάζονται βελτίωση για να καταστεί αποδεκτό για την Ουκρανία και την Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος στον ραδιοσταθμό RTL.

«Θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε μια ειρήνη που θα συνιστά συνθηκολόγηση», σημείωσε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι μόνον οι Ουκρανοί θα μπορούσαν να αποφασίσουν τι εδαφικές παραχωρήσεις είναι έτοιμοι να κάνουν.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Economy
Morgan Stanley: Φθηνή ακόμη η Ελλάδα, θα συνεχίσει να υπεραποδίδει το 2026

Morgan Stanley: Φθηνή ακόμη η Ελλάδα, θα συνεχίσει να υπεραποδίδει το 2026

Economy
Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

inWellness
inTown
Τζιλ Φρόιντ – H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της
Culture Live 25.11.25

Τζιλ Φρόιντ - H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της

Ηθοποιός και θεατρική σκηνοθέτις η Βρετανίδα Τζιλ Φρόιντ έζησε με τον συγγραφέα του «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα», Κλάιβ Στέιπλς Λιούις μετά την εκκένωση του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Blitz era.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το WFP
Τραγική κατάσταση 25.11.25

Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, σύμφωνα με το WFP

Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν βασικά τρόφιμα στις πολιτείες Μπόρνο, Ανταμάουα και Γιόμπε, ενώ 15.000 άνθρωποι στην Μπόρνο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν συνθήκες λιμού

Σύνταξη
Γαλλία: Προηγείται σε δημοσκόπηση για τις προεδρικές εκλογές ο ακροδεξιός Μπαρντελά
Δείτε αναλυτικά 25.11.25

Προηγείται σε δημοσκόπηση για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία ο ακροδεξιός Μπαρντελά

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, τα ποσοστά δημοτικότητας του οποίου έχουν υπερβεί εκείνα της Λεπέν, θεωρείται ο φυσικός υποψήφιος του κόμματος, αν διατηρηθεί η απαγόρευση που της έχει επιβληθεί

Σύνταξη
Ζελένσκι: Θα επιδιώξει να δει τον Τραμπ – Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι
Διπλωματικός πυρετός 25.11.25

Ο Ζελένσκι θα επιδιώξει να δει τον Τραμπ - Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα πιο «λεπτεπίλεπτα» ζητήματα του σχεδίου θα τα συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ - Νέα σύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Μαίνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Όσο η πίεση για την υπόθεση Έπσταϊν αυξάνεται, ο Τραμπ εξαπολύει επιθέσεις σε γυναίκες δημοσιογράφους
Κόσμος 25.11.25

Όσο η πίεση για την υπόθεση Έπσταϊν αυξάνεται, ο Τραμπ εξαπολύει επιθέσεις σε γυναίκες δημοσιογράφους

Αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για τα αρχεία, αποκάλεσε μία δημοσιογραφο «γουρουνάκι» και απάντησε οργισμένα σε μία άλλη κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας

Σύνταξη
Σουδάν: Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς για «εγκλήματα πολέμου»
Κόσμος 25.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς στο Σουδάν για «εγκλήματα πολέμου»

Στο Σουδάν μαίνεται από τη 15η Απριλίου 2023 ανελέητος πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ)

Σύνταξη
«Είχε δίκιο ο Κίσινγκερ » – Πέντε λόγοι που η ανθρωπότητα λέει αντίο στην ειρήνη
Κόσμος 25.11.25

«Είχε δίκιο ο Κίσινγκερ » - Πέντε λόγοι που η ανθρωπότητα λέει αντίο στην ειρήνη

Για να διατηρηθεί η ειρήνη, Αμερικανοί ειδικοί προειδοποιούν ότι θα χρειαστεί μια «έκρηξη στρατηγικής φαντασίας» και «αποφασιστικότητας» παρόμοια με εκείνη που επέδειξαν οι διπλωμάτες στον Ψυχρό Πόλεμο

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το γεωπολιτικό «ναρκοπέδιο» στην Ουκρανία και ο κυνισμός της realpolitik
Παζάρια ειρήνης 25.11.25

Το γεωπολιτικό «ναρκοπέδιο» στην Ουκρανία και ο κυνισμός της realpolitik

Ακόμη και τροποποιημένο, το αμερικανικό ειρηνευτικό πλαίσιο για την υπό ρωσική εισβολή Ουκρανία αποκαλύπτει βαθιές ρωγμές στη Δύση, με τον τελευταίο λόγο να έχουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό
Champions League 25.11.25

Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό

Ένα ακόμη πρόβλημα προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του ματς της Τετάρτης κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, αφού μετά τον Τιμπό Κουρτουά φαίνεται πως χάνει και τον Ντιν Χάουσεν.

Σύνταξη
Νέο σόου του Γιόκιτς με τριπλ-νταμπλ και απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου (vids)
NBA 25.11.25

Νέο σόου του Γιόκιτς με τριπλ-νταμπλ και απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου (vids)

Ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο αυτή την εποχή, Νίκολα Γιόκιτς, άφησε και πάλι τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό, πετυχαίνοντας ένα απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου στο Νάγκετς - Γκρίζλις.

Σύνταξη
Τζιλ Φρόιντ – H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της
Culture Live 25.11.25

Τζιλ Φρόιντ - H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της

Ηθοποιός και θεατρική σκηνοθέτις η Βρετανίδα Τζιλ Φρόιντ έζησε με τον συγγραφέα του «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα», Κλάιβ Στέιπλς Λιούις μετά την εκκένωση του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Blitz era.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Και πάλι βροχές στην πλημμυρισμένη Δυτική Ελλάδα – Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα
Κόκκινη προειδοποίηση 25.11.25

Έρχονται πάλι βροχές στην πλημμυρισμένη Δυτική Ελλάδα – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πότε αναμένεται η κορύφωση.

Σύνταξη
Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
