Λαβρόφ: Οποιοδήποτε σχέδιο «θα πρέπει να αντανακλά το πνεύμα και το γράμμα» της συνάντησης στην Αλάσκα

Ένα τροποποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία θα πρέπει να αντανακλά «το πνεύμα και το γράμμα» της κατανόησης που επετεύχθη ανάμεσα στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή τους κορυφής στην Αλάσκα, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μόσχα, ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε χαιρετίσει αρχική εκδοχή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία και ότι τώρα περιμένει μια τροποποιημένη προσωρινή εκδοχή του σχεδίου μετά τον συντονισμό της Ουάσινγκτον με την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Θα πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση για τη Ρωσία αν η τροποποιημένη εκδοχή δεν αντανακλά αυτά που συζήτησαν ο Πούτιν και ο Τραμπ όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, υπογράμμισε.

Η Μόσχα ελπίζει πως οι ΗΠΑ θα ενημερώσουν τη Ρωσία όταν τελειώσουν οι διαβουλεύσεις τους με την Ευρώπη και την Ουκρανία, κατέληξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Δείτε σχετικό βίντεο με τις δηλώσεις Λαβρόφ:

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα οι Financial Times αποκάλυψαν πρώτοι ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, όπου έχει ταξιδέψει και ουκρανική αντιπροσωπεία.