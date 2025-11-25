Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα (στη φωτογραφία του Reuters/Jim Bourg, επάνω, άποψη του Λευκού Οίκου).

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον εντός των προσεχών ημερών για να συζητήσει με τον Τραμπ τα ευαίσθητα ζητήματα του προτεινόμενου σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες ότι έχει σημειωθεί «τεράστια» πρόοδος κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους ουκρανούς και ευρωπαίους ομολόγους του, αλλά απαιτείται περισσότερη δουλειά.

Σε κοινή δήλωση των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, την οποία δημοσιοποίησε χθες ο Λευκός Οίκος, αναφέρεται ότι στη συνάντηση της Γενεύης σημειώθηκε «σημαντική πρόοδο προς την ευθυγράμμιση των θέσεων».

Πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες δήλωσαν στους Financial Times ότι εννέα διατάξεις αφαιρέθηκαν από το αρχικό σχέδιο, χωρίς όμως να προσδιορίσουν ποιες.

Η προθεσμία

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι το σχέδιο που συνέταξαν οι ΗΠΑ δεν συνιστά την «τελική του προσφορά», καθώς έχει προκαλέσει ανησυχίες στο Κίεβο και τους συμμάχους του.

Από το κείμενο προκύπτει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραδώσει επιπλέον εδάφη στη Ρωσία, να περιορίσει το μέγεθος του στρατού της και να εγκαταλείψει επίσημα την προσπάθειά της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ έχει δώσει στον ουκρανό ομόλογό του προθεσμία μέχρι την Πέμπτη για να απαντήσει.