Οι ουκρανικές διαπραγματευτικές ομάδες επέστρεψαν από τη Γενεύη μετά από συνομιλίες σχετικά με τις ειρηνευτικές προτάσεις που προέκυψαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παρά τη θετική ατμόσφαιρα στις συζητήσεις, παραμένουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το αν θα καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας έως την προθεσμία που είχε θέσει ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

«Αναμένω πλήρη αναφορά απόψε σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη και τα κύρια σημεία έμφασης των εταίρων μας», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 24 Νοεμβρίου, προσθέτοντας ότι οι επόμενες κινήσεις θα καθοριστούν με βάση τα συμπεράσματα αυτής της αναφοράς.

Οι ευρωπαϊκοί κύκλοι υπογράμμισαν ότι η διαδικασία είναι «ένα βήμα προς τα εμπρός», αλλά προειδοποίησαν ότι ο δρόμος προς την ειρήνη παραμένει μακρύς, καθώς υπάρχουν ακόμα σημαντικά ζητήματα που απαιτούν επίλυση.

I had a call with the Prime Minister of Norway, @jonasgahrstore. We discussed the diplomatic situation and bilateral cooperation. I am grateful for the advice and support – Norway, as always, is helping. I briefed the Prime Minister on the initial results of the advisers’ work… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2025

Οι συνομιλίες στη Γενεύη

Οι συνομιλίες είχαν ως στόχο την αξιολόγηση ενός αρχικού σχεδίου ειρήνης 28 σημείων, που παρουσίασαν οι ΗΠΑ και το οποίο είχε επικριθεί από το Κίεβο και πολλούς Ευρωπαίους αξιωματούχους ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Ρωσία, σύμφωνα με το RFE/RL.

Η ουκρανική πλευρά υπογράμμισε ότι τα βασικά ζητήματα – όπως οι εγγυήσεις ασφάλειας, η οικονομική ανάπτυξη, η προστασία των υποδομών και η πολιτική κυριαρχία – εξετάστηκαν διεξοδικά.

Στην κοινή δήλωση των ΗΠΑ και της Ουκρανίας αναφέρθηκε ότι οι συνομιλίες ήταν «εποικοδομητικές, εστιασμένες και σεβαστές», οδηγώντας σε ένα «ενημερωμένο και βελτιωμένο» πλαίσιο ειρήνης, το οποίο θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως την κυριαρχία της Ουκρανίας και να διασφαλίζει μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς περιέγραψε τη διαδικασία ως «επίπονη» και υπογράμμισε ότι η Ρωσία πρέπει τώρα να εμπλακεί ενεργά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να υπάρξει πραγματική πρόοδος.

Η αμερικανική και ευρωπαϊκή αντίδραση

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε εκτεταμένες παραχωρήσεις από την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής παράδοσης των περιοχών Ντονμπάς και Κριμαίας, τον περιορισμό του στρατού και την απαγόρευση ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Οι Ευρωπαίοι και πολλοί Αμερικανοί νομοθέτες έκαναν κριτική, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο ως «λίστα επιθυμιών» του Κρεμλίνου.

Σε αντίθεση, ένα εναλλακτικό ευρωπαϊκό σχέδιο φέρεται να προτείνει να μην παραχωρηθεί καμία περιοχή στην Ουκρανία, να υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και να μην αποκλειστεί η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, η Ρωσία δεν θα λάβει γενική αμνηστία για εγκλήματα πολέμου, ενώ θα υπάρχει μεγαλύτερο όριο στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχανες Βαντεφούλ υπογράμμισαν την προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο μπορεί να γίνει αποδεκτό τόσο από την ευρωπαϊκή όσο και από την ουκρανική πλευρά.

Ukrainian delegation says it is working with the US, EU, and Kiev leaders to find a path toward peace — without once mentioning Russia pic.twitter.com/jROh07rLWt — Jungle Journey (@JnglJourney) November 23, 2025

Διπλωματική κινητικότητα

Υπήρξαν συζητήσεις για πιθανή επίσκεψη του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για περαιτέρω συνομιλίες με τον Τραμπ. Η Τουρκία και η Γερμανία έχουν αναλάβει επίσης διπλωματική δράση, προσπαθώντας να χτίσουν γέφυρες με τη Ρωσία και να διευκολύνουν την έναρξη διαλόγου.

Παράλληλα, οι επικεφαλής διπλωμάτες πολλών ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Φινλανδία και η Γαλλία, συντονίζονται με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα για να καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

Οι πολεμικές επιθέσεις συνεχίζονται

Εν μέσω των συνομιλιών, η βία στο πεδίο παραμένει έντονη. Στο Χάρκοβο, η Ρωσία εξαπέλυσε μια «μαζική» επίθεση με drones στις 23 Νοεμβρίου, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας 17 άλλους σε κατοικημένες περιοχές. Οι επιθέσεις σε ενεργειακές και υποδομές έχουν αφήσει εκατομμύρια Ουκρανούς χωρίς θέρμανση ή ηλεκτρικό ρεύμα.

Η Ουκρανία αντέδρασε με αντίστοιχες επιθέσεις εντός της Ρωσίας, ενώ η Μόσχα αντιμετωπίζει προβλήματα διακοπών ρεύματος και οικονομικές πιέσεις λόγω των κυρώσεων.

Ελπίδα για το μέλλον

Παρά τις δυσκολίες, η ουκρανική κυβέρνηση βλέπει στις συνομιλίες της Γενεύης μια αχτίδα ελπίδας.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη διπλωματία «αναζωογονημένη», τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων προσφέρουν μια προοπτική για ειρήνη, εφόσον η Ρωσία καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών και υπάρξει συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους.

Η διαδικασία, ωστόσο, αναμένεται να είναι μακρά και δύσκολη, με μικρά βήματα προόδου στο άμεσο μέλλον, καθώς όλες οι πλευρές προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ στρατηγικών συμφερόντων, πολιτικής πίεσης και ανθρωπιστικής ανάγκης.