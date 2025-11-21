newspaper
Ζελένσκι: Επικοινωνία με τους ηγέτες Γερμανίας, Γαλλίας και Βρετανίας για το σχέδιο Τραμπ
Κόσμος 21 Νοεμβρίου 2025 | 15:54

Ζελένσκι: Επικοινωνία με τους ηγέτες Γερμανίας, Γαλλίας και Βρετανίας για το σχέδιο Τραμπ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με τους Φρίντριχ Μερτς, Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ για το σχέδιο Τραμπ

Σύνταξη
Spotlight

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του συντονίζονται στενά για να διασφαλίσουν ότι οι θέσεις αρχών του Κιέβου θα ληφθούν υπόψη σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν ότι μια λύση για την Ουκρανία «θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως την Ουκρανία»

«Εργαζόμαστε πάνω στο έγγραφο που ετοίμασε η αμερικανική πλευρά. Αυτό πρέπει να είναι ένα σχέδιο που να διασφαλίζει μια πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο X.

Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας είχαν επικοινωνία σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο, μετά την αποκάλυψη αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου, οι οποίες προβλέπουν μεγάλες παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Τι ανακοίνωσαν Γερμανία και Γαλλία για την επικοινωνία με τον Ζελένσκι

Οι τέσσερις ηγέτες δήλωσαν ότι επιθυμούν να «διατηρήσουν μακροπρόθεσμα τα ζωτικής σημασίας ευρωπαϊκά και ουκρανικά συμφέροντα», σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής καγκελαρίας.

Οι Φρίντριχ Μερτς, Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ χαιρέτισαν τις «αμερικανικές προσπάθειες», διαβεβαιώνοντας παράλληλα τον Ζελένσκι για «την πλήρη και ακλόνητη υποστήριξή τους στην πορεία προς μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη».

Στην ανακοίνωση του Ελιζέ για την τηλεφωνική επικοινωνία υπογραμμίζεται πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν ότι μια λύση για την Ουκρανία «θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως την Ουκρανία, να διαφυλάσσει την κυριαρχία της και να εγγυάται τη μελλοντική της ασφάλεια».

Όλες οι αποφάσεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ πρέπει να συμφωνηθούν από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα, συνεχίζει η ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ουάσινγκτον παρουσίασε στο Κίεβο ένα σχέδιο 28 σημείων που θα απαιτούσε από το Κίεβο να εγκαταλείψει περαιτέρω έδαφος, να μειώσει το μέγεθος του στρατεύματός του και να εγκαταλείψει για πάντα την ελπίδα να ενταχθεί στη δυτική συμμαχία του NATO.

Πηγές στο Reuters τόνισαν ότι το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση από την Ουάσινγκτον να συμφωνήσει στο σχέδιο, με την πίεση να ασκείται και με απειλές για διακοπή της παροχής πληροφοριών και όπλων.

Μία από τις πηγές, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να υπογράψει ένα πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι την επόμενη Πέμπτη.

