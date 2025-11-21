newspaper
Ουκρανία: Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της σπεύδουν για να απαντήσουν στο σχέδιο Τραμπ – Πίεση ΗΠΑ στον Ζελένσκι
Κόσμος 21 Νοεμβρίου 2025 | 14:00

Ουκρανία: Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της σπεύδουν για να απαντήσουν στο σχέδιο Τραμπ – Πίεση ΗΠΑ στον Ζελένσκι

Οι Financial Times γράφουν για πανικό στα ευρωπαϊκά κυβερνητικά επιτελεία λόγω του σχεδίου Τραμπ - Οι ΗΠΑ θέλουν το Κίεβο να υπογράψει το πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι τις 27/11, σύμφωνα με το Reuters

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Upd:21.11.2025, 14:38
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Spotlight

Το σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχει ήδη προκαλέσει πολλές και έντονες αντιδράσεις, καθώς ζητά μεγάλες παραχωρήσεις από το Κίεβο.

«Οι Ευρωπαίοι ήταν απίστευτα εφησυχασμένοι για τις σχέσεις τους με την κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurasia Group

Οι Financial Times, σε ρεπορτάζ τους, σημειώνουν ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας σπεύδουν να συντονιστούν για να απαντήσουν στο σχέδιο που επεξεργάστηκαν ΗΠΑ και Ρωσία, με πολλούς αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι αυτό θα σημάνει τη «συνθηκολόγηση» του Κιέβου στις απαιτήσεις της Μόσχας.

Η Ουάσιγκτον πιέζει την Ουκρανία να αποδεχτεί το σχέδιο που συντάχθηκε από τους απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλαδή τους Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ αντίστοιχα, το οποίο καλεί το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του.

Το σχέδιο Τραμπ περιλαμβάνει περαιτέρω σημαντικές παραχωρήσεις προς τη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης οποιασδήποτε μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, γράφουν οι FT.

Αιφνιδιάστηκαν οι Ευρωπαίοι – «Επιστρέψαμε στο σημείο εκκίνησης»

Το σχέδιο και η ένταση της πίεσης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία αιφνιδίασαν τους Ευρωπαίους ηγέτες και τις ομάδες εθνικής ασφάλειας τους, οι οποίοι σήμερα Παρασκευή έσπευσαν να καταρτίσουν μια συνεκτική απάντηση προς την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στους Financial Times πρόσωπα που συμμετείχαν στις έντονες διπλωματικές συνομιλίες.

«Όλοι το αναλύουμε ακόμα, αλλά το πράγμα εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε συνειδητοποιήσει», είπε ένας από τους συμμετέχοντες. «Στην ουσία, αυτό σημαίνει παράδοση (σ.σ. στη Μόσχα)».

Ένας άλλος υψηλόβαθμος Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε: «Αξιολογούμε την κατάσταση. Το σημαντικό είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να εργαστούμε για ένα πιο λογικό αποτέλεσμα».

Τρεις υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν είναι ακόμα σίγουροι αν ο Τραμπ υποστηρίζει πλήρως το σχέδιο ή αν αυτό αποτελεί αντικείμενο εσωτερικών διαφωνιών εντός της κυβέρνησής του. Αυτό, βέβαια, φαίνεται ως άρνηση της πραγματικότητας, καθώς ο Γουίτκοφ είναι το δεξί χέρι του Αμερικανού προέδρου.

«Επιστρέψαμε στο σημείο εκκίνησης», δήλωσε ένας άλλος υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος, αναφερόμενος στους διαδεδομένους φόβους που επικρατούσαν στις αρχές του έτους ότι ο Τραμπ θα ανάγκαζε το Κίεβο να αποδεχτεί τις απαιτήσεις της Ρωσίας για να υπάρξει ειρήνη, αλλιώς θα έχανε την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη.

Βλαντίμιρ Πούτιν και Στιβ Γουίτκοφ στη συνάντηση τους στη Ρωσία τον Αύγουστο του 2025.

Το «εμπόδιο» της συνεδρίασης της G20

Ένα από τα ζητήματα που περιπλέκουν την προσπάθεια των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας να καθυστερήσουν ή να μπλοκάρουν την αμερικανορωσική πρόταση είναι το ταξίδι των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στη Νότια Αφρική για τη σύνοδο κορυφής της G20 αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ετοιμάζεται έκτακτη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών που βρίσκονται στο Γιοχάνεσμπουργκ για τη σύνοδο.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε σήμερα ότι θα «συζητήσει την κατάσταση τόσο με τους Ευρωπαίους ηγέτες όσο και με άλλους ηγέτες εδώ, στο περιθώριο της συνόδου της G20».

«Τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, επαναλαμβάνοντας τη μακροχρόνια θέση της ΕΕ σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, όπως σχολιάζουν οι FT.

Ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ που εκπροσωπεί τους 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι η ΕΕ «δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για κανένα σχέδιο».

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο κάλεσε τους Ευρωπαίους πρεσβευτές στην ουκρανική πρωτεύουσα για ενημέρωση σχετικά με το σχέδιο την Παρασκευή το απόγευμα, με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ να συμμετέχει.

Ο Ντρίσκολ συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη για να του παρουσιάσει την πρόταση.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντάνιελ Ντρίσκολ.

Πανικός στα ευρωπαϊκά κυβερνητικά επιτελεία

Οι FT σημειώνουν ότι ο πανικός που επικράτησε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θύμιζε προηγούμενα επεισόδια νωρίτερα φέτος, όταν η κυβέρνηση Τραμπ υπέβαλε προτάσεις στην Ουκρανία χωρίς να συμβουλευτεί ή να ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους.

«Οι Ευρωπαίοι ήταν απίστευτα εφησυχασμένοι για τις σχέσεις τους με την κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε ο Μουτζτάμπα Ράχμαν, διευθύνων σύμβουλος της Eurasia Group.

«Αυτό το τελευταίο σχέδιο είναι μια επίκαιρη υπενθύμιση ότι υπάρχουν πολύ ισχυρές δυνάμεις εντός της κυβέρνησης που συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στη Ρωσία έναντι των διατλαντικών σχέσεων», πρόσθεσε.

Εκτός από το αίτημα προς την Ουκρανία να παραιτηθεί από τον έλεγχο εδαφών που ελέγχει επί του παρόντος, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησύχησαν ιδιαίτερα από την πρόταση να απαγορευθεί η στάθμευση δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και από το αίτημα να διατεθούν 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία σε έργα ανασυγκρότησης που θα αποφέρουν κέρδη στις ΗΠΑ.

Πώς αντέδρασαν οι αγορές

Οι Financial Times σημειώνουν ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές του τομέα της άμυνας, οι οποίες σημείωσαν άνοδο φέτος καθώς η ήπειρος ενίσχυσε τις δεσμεύσεις της για δαπάνες, σημείωσαν απότομη πτώση την Παρασκευή το πρωί. Ο δείκτης Stoxx 600 για τον τομέα της αεροδιαστημικής και της άμυνας σημείωσε πτώση 2,6%.

Οι μετοχές της Renk Group υποχώρησαν κατά 8,2%, της Rheinmetall κατά 5,7% και της Hensoldt κατά 5,2% στις πρωινές συναλλαγές στην Ευρώπη.

Η τιμή του πετρελαίου επίσης υποχώρησε, με τον διεθνές δείκτη αναφοράς Brent να σημειώνει πτώση 1,2% στα 62,64 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του φυσικού αερίου υποχώρησαν, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στον ευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς TTF να σημειώνουν πτώση 0,8% στα 30,48 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τι διέψευσε ο Ουμέροφ

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, διέψευσε την Παρασκευή τις πληροφορίες ότι είχε συμφωνήσει με μέρη της πρότασης και εξασφάλισε μια αλλαγή σε ένα τμήμα που ζητούσε έλεγχο της διεθνούς βοήθειας προς το Κίεβο.

«Μελετάμε προσεκτικά όλες τις προτάσεις των εταίρων, αναμένοντας την ίδια σεβαστή στάση απέναντι στην ουκρανική θέση», δήλωσε ο Ουμέροφ.

«Εξετάζουμε προσεκτικά τις προτάσεις των εταίρων στο πλαίσιο των αμετάβλητων αρχών της Ουκρανίας — κυριαρχία, ασφάλεια του λαού και δίκαιη ειρήνη», τόνισε.

Τι υποστηρίζει πηγή του Reuters

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει μεγαλύτερη πίεση από την Ουάσιγκτον να συμφωνήσει στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, σε σύγκριση με προηγούμενες διαπραγματευτικές προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων απειλών για διακοπή της παροχής πληροφοριών και όπλων, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και επικαλείται το Reuters.

Μία από τις πηγές, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να υπογράψει το πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι την επόμενη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Γερμανία: «Μη οριστικό» και «αρκετά ανησυχητικό» το σχέδιο Τραμπ – Οι πρώτες αντιδράσεις
Τι λένε τα γερμανικά ΜΜΕ 21.11.25

«Μη οριστικό» και «αρκετά ανησυχητικό» το σχέδιο Τραμπ - Οι πρώτες αντιδράσεις από τη Γερμανία

Το σχέδιο Τραμπ σχολίασαν ο υπουργός Εξωτερικών και ο επιτελάρχης της καγκελαρίας στη Γερμανία - «Για προσπάθεια εξάλειψης της Ουκρανίας» μιλά ο Νίκο Λάνγκε από το συμβούλιο της Διάσκεψης του Μονάχου

Σύνταξη
Ρωσία: Λέει ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί αν η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει για το σχέδιο Τραμπ
Δηλώσεις Πεσκόφ 21.11.25

Το Κρεμλίνο λέει ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί αν το Κίεβο είναι έτοιμο να συζητήσει για το σχέδιο Τραμπ

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σχολίασε τις εξελίξεις σχετικά με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Τι δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Κιέβου

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει παρά την εκεχειρία – Οι IDF σκότωσαν δύο εφήβους στη Δυτική Όχθη
Νέες παραβιάσεις 21.11.25

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει παρά την εκεχειρία στη Γάζα - Οι IDF σκότωσαν δύο εφήβους στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ παραβιάζει διαρκώς την εκεχειρία στη Γάζα, ενώ συνεχίζει τις επιδρομές του στη Δυτική Όχθη - Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε μαχητές στη Ράφα

Σύνταξη
Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία – Τουλάχιστον έξι νεκροί
Τρόμος 21.11.25 Upd: 10:01

Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία - Τουλάχιστον έξι νεκροί

Τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους στην Ντάκα του Μπανγκλαντές, όπου βρίσκονται αυτοσχέδιες δομές που κατέρρευσαν όταν εκδηλώθηκε ο ισχυρός σεισμός

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα 28 σημεία του σχεδίου Τραμπ και η ξεχωριστή πρόταση – δόλωμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Αποκάλυψη εγγράφων 21.11.25

Τα 28 σημεία του σχεδίου Τραμπ και η ξεχωριστή πρόταση - δόλωμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Το σχέδιο των ΗΠΑ για την εκεχειρία στην Ουκρανία διέρρευσε σε ΜΜΕ - Αποκάλυψη εγγράφου για τις εγγυήσεις ασφαλείας - Πώς αντιδρούν Κίεβο και Μόσχα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ινδονησία: Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα
Τραγωδία 21.11.25

Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα της Ινδονησίας

Η πρώτη κατολίσθηση, την περασμένη Πέμπτη, έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ στην Ιάβα - Άλλες δυο κατολισθήσεις έπληξαν χωριό στην περιοχή Μπαντζαρνεγκαρά

Σύνταξη
Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες
Αξιόπιστος δείκτης 21.11.25

Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες

Η Ισπανία, που έχει αναδειχθεί σε πρωταθλητή της οικονομίας στην ΕΕ, προσθέτει ένα νέο δείκτη μέτρησης της ανάπτυξης, που θα συμπεριλαμβάνει μικροοικονομικά στοιχεία στη μέτρηση της ανάπτυξης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει
«Επιχείρηση Πανδημία» 21.11.25

Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει

Πώς θα αντιδρούσατε σήμερα αν ξαφνικά προέκυπτε μια πανδημία; Ένα παιχνίδι σε σχολείο της Γιούτα των ΗΠΑ έδειξε ότι η πανδημία Covid δεν μας έχει διδάξει πολλά. Και μάλλον θα κάνουμε μεγαλύτερα λάθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
Κόσμος 21.11.25

Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι

Ο ένας ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο άλλος τα φοβερά ακραία τάγματα Αζόφ. Πόσο ασφαλής μπορεί να αιθάνεται ο Ουκρανός πρόεδρος από ένα πιθανό πραξικόπημα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή
Νέο κεφάλαιο 21.11.25

Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή

Με το τοπίο στην υπό διαμόρφωση νέα Μέση Ανατολή ρευστό, η Σαουδική Αραβία παγιώνει στην εποχή Τραμπ 2.0 ρόλο βασικού συνδιαμορφωτή και στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ απειλεί δημοκρατικούς με εκτέλεση διά απαγχονισμού
«Συλλήψεις, δίκες» 21.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει δημοκρατικούς στην αγχόνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε δημοκρατικούς για «ανταρσία» και «προδοσία», διαμηνύοντας ότι επισύρουν την ποινή του «θανάτου» και αναπαρήγαγε μήνυμα χρήστη με την προτροπή «κρεμάστε τους».

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη
Δυτική Οχθη 21.11.25

Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού

Η ισραηλινή ΜΚΟ Ειρήνη Τώρα καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, επισημαίνοντας ότι τα τετελεσμένα επί του πεδίου δεν γνωρίζουν «κανένα όριο».

Σύνταξη
Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο
Crash test 21.11.25

Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο

Αφού εδώ και ένα μήνα έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι ζευγάρι, η pop star Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Σύνταξη
«Υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator» – Τι κατέθεσε δημοσιογράφος του in για τις υποκλοπές
Συνεχίζεται η δίκη 21.11.25

«Υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator» - Τι κατέθεσε δημοσιογράφος του in για τις υποκλοπές

Ο δημοσιογράφος του in Δημήτρης Τερζής κατέθεσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για τη διαβόητη υπόθεση των υποκλοπών - Τι αποκαλύπτει η μακροχρόνια δημοσιογραφική του έρευνα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στον Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Αθλητισμός & Σπορ 21.11.25

Στον Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου μέσα σε σχολείο
Βία ανηλίκων 21.11.25

Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου μέσα σε σχολείο

Είκοσι πέντε περιστατικά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα στη δυτική Ελλάδα - Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των δύο ανηλίκων στο Μεσολόγγι αλλά και των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας τους

Σύνταξη
GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο
ΑΙ 21.11.25

GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε ένα σουρεαλιστικό, AI-generated βίντεο όπου εμφανίζεται να παίζει ποδόσφαιρο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα στο Οβάλ Γραφείο, λίγες ώρες μετά το κοινό τους δείπνο με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.11.25

Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην παραστεί στην Εξεταστική ήταν αποκλειστικά δική του

Σύνταξη
Ελίν: Ολοκληρωμένα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για κάθε προφίλ κατανάλωσης
Τα Νέα της Αγοράς 21.11.25

Ελίν: Ολοκληρωμένα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για κάθε προφίλ κατανάλωσης

Ως διέξοδο στην πίεση που δημιουργεί η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η ελίν προσφέρει λύσεις που μας εξασφαλίζουν σταθερές τιμές, ευελιξία και προβλεψιμότητα.

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα – Το βίντεο που προσκομίστηκε
«Καμία εμπλοκή» 21.11.25

Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα στα Βορίζια - Το βίντεο που προσκομίστηκε

Βίντεο προσκόμισε η υπεράσπιση προς τεκμηρίωση τα λεγομένων του ανιψιού του Φανούρη Καργάκη - «Σωστή απόφαση, καμία εμπλοκή του 23χρονου» στην έκρηξη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια

Σύνταξη
«Να κατεδαφίζεις;» – Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τους Τραμπ
Ανατολική Πτέρυγα 21.11.25

«Να κατεδαφίζεις;» - Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τους Τραμπ

Σε μια εκδήλωση στο Μπρούκλιν για το νέο της βιβλίο, The Look, η πρώην πρώτη κυρία, Μισέλ Ομπάμα, μίλησε για τη μόδα, τη ζωή μετά τον Λευκό Οίκο και πώς αισθάνεται πραγματικά για την επερχόμενη αίθουσα χορού του Τραμπ κόστους 250 εκατ. δολαρίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ΚΕΔΕ επικοινωνεί τις θέσεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη
Τοπική διακυβέρνηση 21.11.25

Η ΚΕΔΕ επικοινωνεί τις θέσεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη

Συμμετοχή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στις διεθνείς διεργασίες για το Νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρέμβαση του Αντιπροέδρου του Κογκρέσου κ. Κωνσταντίνου Κουκά στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία
Ελλάδα 21.11.25

Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία

Η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα «πρωταγωνίστησε» στον Τύπο τις τελευταίες 24 ώρες, με αφορμή τη σύλληψή της σε μπλόκο της Τροχαίας. Η ίδια μίλησε στην κάμερα του MEGA για το περιστατικό μετά το τέλος της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Αν ο Φραπές πήγαινε στην εξεταστική θα είχε φθορά ο πρωθυπουργός – Να σταματήσει ο πόλεμος προπαγάνδας
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

Ανδρουλάκης: Αν ο Φραπές πήγαινε στην εξεταστική θα είχε φθορά ο πρωθυπουργός – Να σταματήσει ο πόλεμος προπαγάνδας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης που επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα με τη στήριξη φιλικών προς αυτή ΜΜΕ

Σύνταξη
Δάκρυα και Wakanda Forever: Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του
Το άξιζε 21.11.25

Δάκρυα και Wakanda Forever: Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του

Σε μια συγκινητική εκδήλωση, ο Black Panther Τσάντγουικ Μπόουζμαν τιμήθηκε μετά θάνατον, αποκτώντας το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
