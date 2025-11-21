Το σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχει ήδη προκαλέσει πολλές και έντονες αντιδράσεις, καθώς ζητά μεγάλες παραχωρήσεις από το Κίεβο.

«Οι Ευρωπαίοι ήταν απίστευτα εφησυχασμένοι για τις σχέσεις τους με την κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurasia Group

Οι Financial Times, σε ρεπορτάζ τους, σημειώνουν ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας σπεύδουν να συντονιστούν για να απαντήσουν στο σχέδιο που επεξεργάστηκαν ΗΠΑ και Ρωσία, με πολλούς αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι αυτό θα σημάνει τη «συνθηκολόγηση» του Κιέβου στις απαιτήσεις της Μόσχας.

Η Ουάσιγκτον πιέζει την Ουκρανία να αποδεχτεί το σχέδιο που συντάχθηκε από τους απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλαδή τους Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ αντίστοιχα, το οποίο καλεί το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του.

Το σχέδιο Τραμπ περιλαμβάνει περαιτέρω σημαντικές παραχωρήσεις προς τη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης οποιασδήποτε μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, γράφουν οι FT.

Αιφνιδιάστηκαν οι Ευρωπαίοι – «Επιστρέψαμε στο σημείο εκκίνησης»

Το σχέδιο και η ένταση της πίεσης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία αιφνιδίασαν τους Ευρωπαίους ηγέτες και τις ομάδες εθνικής ασφάλειας τους, οι οποίοι σήμερα Παρασκευή έσπευσαν να καταρτίσουν μια συνεκτική απάντηση προς την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στους Financial Times πρόσωπα που συμμετείχαν στις έντονες διπλωματικές συνομιλίες.

«Όλοι το αναλύουμε ακόμα, αλλά το πράγμα εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε συνειδητοποιήσει», είπε ένας από τους συμμετέχοντες. «Στην ουσία, αυτό σημαίνει παράδοση (σ.σ. στη Μόσχα)».

Ένας άλλος υψηλόβαθμος Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε: «Αξιολογούμε την κατάσταση. Το σημαντικό είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να εργαστούμε για ένα πιο λογικό αποτέλεσμα».

Τρεις υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν είναι ακόμα σίγουροι αν ο Τραμπ υποστηρίζει πλήρως το σχέδιο ή αν αυτό αποτελεί αντικείμενο εσωτερικών διαφωνιών εντός της κυβέρνησής του. Αυτό, βέβαια, φαίνεται ως άρνηση της πραγματικότητας, καθώς ο Γουίτκοφ είναι το δεξί χέρι του Αμερικανού προέδρου.

«Επιστρέψαμε στο σημείο εκκίνησης», δήλωσε ένας άλλος υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος, αναφερόμενος στους διαδεδομένους φόβους που επικρατούσαν στις αρχές του έτους ότι ο Τραμπ θα ανάγκαζε το Κίεβο να αποδεχτεί τις απαιτήσεις της Ρωσίας για να υπάρξει ειρήνη, αλλιώς θα έχανε την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη.

Το «εμπόδιο» της συνεδρίασης της G20

Ένα από τα ζητήματα που περιπλέκουν την προσπάθεια των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας να καθυστερήσουν ή να μπλοκάρουν την αμερικανορωσική πρόταση είναι το ταξίδι των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στη Νότια Αφρική για τη σύνοδο κορυφής της G20 αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ετοιμάζεται έκτακτη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών που βρίσκονται στο Γιοχάνεσμπουργκ για τη σύνοδο.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε σήμερα ότι θα «συζητήσει την κατάσταση τόσο με τους Ευρωπαίους ηγέτες όσο και με άλλους ηγέτες εδώ, στο περιθώριο της συνόδου της G20».

«Τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, επαναλαμβάνοντας τη μακροχρόνια θέση της ΕΕ σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, όπως σχολιάζουν οι FT.

Ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ που εκπροσωπεί τους 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι η ΕΕ «δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για κανένα σχέδιο».

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο κάλεσε τους Ευρωπαίους πρεσβευτές στην ουκρανική πρωτεύουσα για ενημέρωση σχετικά με το σχέδιο την Παρασκευή το απόγευμα, με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ να συμμετέχει.

Ο Ντρίσκολ συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη για να του παρουσιάσει την πρόταση.

Πανικός στα ευρωπαϊκά κυβερνητικά επιτελεία

Οι FT σημειώνουν ότι ο πανικός που επικράτησε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θύμιζε προηγούμενα επεισόδια νωρίτερα φέτος, όταν η κυβέρνηση Τραμπ υπέβαλε προτάσεις στην Ουκρανία χωρίς να συμβουλευτεί ή να ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους.

«Οι Ευρωπαίοι ήταν απίστευτα εφησυχασμένοι για τις σχέσεις τους με την κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε ο Μουτζτάμπα Ράχμαν, διευθύνων σύμβουλος της Eurasia Group.

«Αυτό το τελευταίο σχέδιο είναι μια επίκαιρη υπενθύμιση ότι υπάρχουν πολύ ισχυρές δυνάμεις εντός της κυβέρνησης που συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στη Ρωσία έναντι των διατλαντικών σχέσεων», πρόσθεσε.

Εκτός από το αίτημα προς την Ουκρανία να παραιτηθεί από τον έλεγχο εδαφών που ελέγχει επί του παρόντος, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησύχησαν ιδιαίτερα από την πρόταση να απαγορευθεί η στάθμευση δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και από το αίτημα να διατεθούν 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία σε έργα ανασυγκρότησης που θα αποφέρουν κέρδη στις ΗΠΑ.

Πώς αντέδρασαν οι αγορές

Οι Financial Times σημειώνουν ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές του τομέα της άμυνας, οι οποίες σημείωσαν άνοδο φέτος καθώς η ήπειρος ενίσχυσε τις δεσμεύσεις της για δαπάνες, σημείωσαν απότομη πτώση την Παρασκευή το πρωί. Ο δείκτης Stoxx 600 για τον τομέα της αεροδιαστημικής και της άμυνας σημείωσε πτώση 2,6%.

Οι μετοχές της Renk Group υποχώρησαν κατά 8,2%, της Rheinmetall κατά 5,7% και της Hensoldt κατά 5,2% στις πρωινές συναλλαγές στην Ευρώπη.

Η τιμή του πετρελαίου επίσης υποχώρησε, με τον διεθνές δείκτη αναφοράς Brent να σημειώνει πτώση 1,2% στα 62,64 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του φυσικού αερίου υποχώρησαν, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στον ευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς TTF να σημειώνουν πτώση 0,8% στα 30,48 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τι διέψευσε ο Ουμέροφ

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, διέψευσε την Παρασκευή τις πληροφορίες ότι είχε συμφωνήσει με μέρη της πρότασης και εξασφάλισε μια αλλαγή σε ένα τμήμα που ζητούσε έλεγχο της διεθνούς βοήθειας προς το Κίεβο.

«Μελετάμε προσεκτικά όλες τις προτάσεις των εταίρων, αναμένοντας την ίδια σεβαστή στάση απέναντι στην ουκρανική θέση», δήλωσε ο Ουμέροφ.

«Εξετάζουμε προσεκτικά τις προτάσεις των εταίρων στο πλαίσιο των αμετάβλητων αρχών της Ουκρανίας — κυριαρχία, ασφάλεια του λαού και δίκαιη ειρήνη», τόνισε.

Τι υποστηρίζει πηγή του Reuters

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει μεγαλύτερη πίεση από την Ουάσιγκτον να συμφωνήσει στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, σε σύγκριση με προηγούμενες διαπραγματευτικές προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων απειλών για διακοπή της παροχής πληροφοριών και όπλων, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και επικαλείται το Reuters.

Μία από τις πηγές, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να υπογράψει το πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι την επόμενη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.