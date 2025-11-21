newspaper
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.11.2025 | 08:30
Παράσυρση πεζού από μηχανή στους Αμπελόκηπους
Σημαντική είδηση:
21.11.2025 | 07:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ουκρανία: Τα 28 σημεία του σχεδίου Τραμπ και η ξεχωριστή πρόταση – δόλωμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 21 Νοεμβρίου 2025 | 09:23

Ουκρανία: Τα 28 σημεία του σχεδίου Τραμπ και η ξεχωριστή πρόταση – δόλωμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Το σχέδιο των ΗΠΑ για την εκεχειρία στην Ουκρανία διέρρευσε σε ΜΜΕ - Αποκάλυψη εγγράφου για τις εγγυήσεις ασφαλείας - Πώς αντιδρούν Κίεβο και Μόσχα

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Spotlight

Το σχέδιο 28 σημείων για εκεχειρία στην Ουκρανία που φέρεται να συμφώνησαν οι ΗΠΑ με τη Ρωσία έχει διαρρεύσει σε διεθνή ΜΜΕ και επιβεβαιώνει τις μέχρι τώρα πληροφορίες για απαίτηση από το Κίεβο να αποδώσει εδάφη του στη Μόσχα.

Η Ουκρανία με βάση το προτεινόμενο σχέδιο πρέπει να μειώσει ακόμα το στράτευμά της από 850.000 σε 600.000 άτομα (πριν τον πόλεμο η δύναμή της αποτελούνταν από 250.000 στρατιώτες), να προχωρήσει σε εκλογές εντός 100 ημερών από τη στιγμή της εφαρμογής της εκεχειρίας, να αναγνωρίσει τη ρωσική ως επίσημη γλώσσα, να υπογράψει ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να μοιραστεί 50-50 την ενέργεια που παράγεται στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Νατοϊκές και δυτικές δυνάμεις δεν θα επιτραπεί να αναπτυχθούν σε ουκρανικό έδαφος (σ.σ. κάτι που συζητούσαν Γαλλία και Βρετανία) αλλά μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύουν στην Πολωνία, το Κίεβο θα μπορέσει να ενταχθεί σε βάθος χρόνου στην Ε.Ε. και οι ΗΠΑ θα παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση που η Ρωσία επιτεθεί ξανά. Την εφαρμογή του σχεδίου θα εγγυάται ένα Συμβούλιο Ειρήνης με επικεφαλής τον Τραμπ.

Τι περιλαμβάνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας

Ενώ στο προσχέδιο που έχει κυκλοφορήσει, οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν περιγράφονται αναλυτικά, το Axios δημοσίευσε ένα νέο έγγραφο που οι ΗΠΑ φέρεται να παρουσίασαν στην Ουκρανία και αφορά αποκλειστικά τις εγγυήσεις που είναι διατεθειμένη να προσφέρει η Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο, το σχέδιο αυτό αναφέρει ότι οποιαδήποτε μελλοντική «σημαντική, σκόπιμη και διαρκής ένοπλη επίθεση» από τη Ρωσία στην Ουκρανία «θα θεωρηθεί ως επίθεση που απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια της διατλαντικής κοινότητας|(σ.σ. ΝΑΤΟ)» και οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα απαντήσουν αναλόγως, μεταξύ άλλων και μέσω στρατιωτικής βίας.

Η υπόσχεση που δίνουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία είναι ανάλογη του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, και σύμφωνα με αμερικανικές πηγές ο Τραμπ πιστεύει ότι πρόκειται για μεγάλη παραχώρηση στον Ζελένσκι.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας θα έχουν διάρκεια δέκα ετών και θα μπορούσαν να ανανεωθούν με αμοιβαία συναίνεση. Στο έγγραφο περιλαμβάνονται μάλιστα ξεχωριστές θέσεις προς υπογραφή από τις ΗΠΑ, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ την Ουκρανία και τη Ρωσία, αν και αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο Axios ότι δεν είναι απαραίτητο η Μόσχα να υπογράψει το κείμενο.

Μετά την επίσκεψη αμερικανών αξιωματούχων του στρατού στην Ουκρανία, χθες Πέμπτη (20 Νοεμβρίου), ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σε μια μετριοπαθή δήλωση στην οποία ανέφερε ότι «είμαστε έτοιμοι τώρα, όπως και πριν, να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, καθώς και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», ενώ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί τις επόμενες μέρες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πώς αντιδρά Κίεβο και Μόσχα

Η πίεση στον Ζελένσκι να αποδεχτεί το σχέδιο που προβλέπει μάλιστα την παράδοση εδαφών που ακόμα η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να ελέγξει, επανέρχεται καθώς η συγκεκριμένη συμφωνία δεν περιλαμβάνει κάτι ριζικά διαφορετικό από τις προηγούμενες προτάσεις που είχε παρουσιάσει η διοίκηση Τραμπ.

Η υπόσχεση δε για εγγυήσεις ασφαλείας στο πνεύμα του ΝΑΤΟ ασκεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση στον ουκρανό πρόεδρο αν και μια μεγάλη δύναμη μπορεί εύκολα να αγνοήσει την υπογραφή της ανάλογα με τις επιδιώξεις που έχει ανά πάσα στιγμή.

Από την πλευρά της η Ρωσία επιχείρησε να υποβαθμίσει την όλη συζήτηση, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ να διαψεύδει ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις».

«Υπάρχουν επαφές, φυσικά, αλλά δεν υπάρχει διαδικασία που θα μπορούσε να ονομαστεί διαβουλεύσεις», δήλωσε και σημείωσε ότι η Ρωσία δεν είχε τίποτα να προσθέσει πέρα ​​από τη θέση που διατύπωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου στην Αλάσκα.

Υπογράμμισε ακόμα μία φορά ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να αντιμετωπίζει τις «βασικές αιτίες της σύγκρουσης», μια φράση που η Μόσχα χρησιμοποιεί εδώ και καιρό για να αναφερθεί στα αιτήματά της.

Οι Ευρωπαίοι που βρίσκονται ξανά εκτός των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οι ΗΠΑ εξέφρασαν μεν τη στήριξή τους σε μια ειρηνική προοοπτική, η οποία όμως όπως λένε δεν μπορεί να έρθει μέσα από τη συνθηκολόγηση του Κιέβου.

Το σχέδιο 28 σημείων για εκεχειρία στην Ουκρανία

1. Θα επιβεβαιωθεί η κυριαρχία της Ουκρανίας.

2. Θα συναφθεί μια συνολική συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ευρώπης. Όλες οι αμφιβολίες και οι ασάφειες των τελευταίων 30 ετών θα θεωρηθούν διευθετημένες.

3. Αναμένεται ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει σε γειτονικές χώρες και το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω.

4. Θα διεξαχθεί διάλογος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, για την επίλυση όλων των ζητημάτων ασφαλείας και τη δημιουργία συνθηκών αποκλιμάκωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια ασφάλεια και να αυξηθούν οι ευκαιρίες για συνεργασία και μελλοντική οικονομική ανάπτυξη.

5. Η Ουκρανία θα λάβει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας.

6. Το μέγεθος των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα περιοριστεί σε 600.000 άτομα.

7. Η Ουκρανία συμφωνεί να κατοχυρώσει στο σύνταγμά της ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ συμφωνεί να συμπεριλάβει στο καταστατικό του μια διάταξη ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει δεκτή στο μέλλον.

8. Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην σταθμεύσει στρατεύματα στην Ουκρανία.

9. Ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύσουν στην Πολωνία.

Ουκρανία

Συνάντηση Ζελένσκι με αμερικανούς αξιωματούχους του στρατού στο Κίεβο

10. Η εγγύηση των ΗΠΑ:

  • Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποζημίωση για την εγγύηση.
  • Εάν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, θα χάσει την εγγύηση.
  • Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, εκτός από μια αποφασιστική συντονισμένη στρατιωτική απάντηση, όλες οι παγκόσμιες κυρώσεις θα επανέλθουν, η αναγνώριση της νέας περιοχής (σ.σ. της Ουκρανίας) και όλα τα άλλα οφέλη αυτής της συμφωνίας θα ανακληθούν.
  • Εάν η Ουκρανία εκτοξεύσει πύραυλο στη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη χωρίς αιτία, η εγγύηση ασφαλείας θα θεωρηθεί άκυρη.

11. Η Ουκρανία είναι επιλέξιμη για ένταξη στην ΕΕ και θα λάβει βραχυπρόθεσμη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά όσο εξετάζεται αυτό το ζήτημα.

12. Ένα ισχυρό παγκόσμιο πακέτο μέτρων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας περιλαμβάνει ενδεικτικά:

  • Τη δημιουργία ενός Ταμείου Ανάπτυξης της Ουκρανίας για επενδύσεις σε ταχέως αναπτυσσόμενες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, των κέντρων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την Ουκρανία για την από κοινού ανοικοδόμηση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και λειτουργία της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης.
  • Κοινές προσπάθειες για την αποκατάσταση των πληγεισών από τον πόλεμο περιοχών, την ανοικοδόμηση και τον εκσυγχρονισμό πόλεων και κατοικημένων περιοχών.
  • Ανάπτυξη υποδομών.
  • Εξόρυξη ορυκτών και φυσικών πόρων.
  • Η Παγκόσμια Τράπεζα θα αναπτύξει ένα ειδικό πακέτο χρηματοδότησης για την επιτάχυνση αυτών των προσπαθειών.

13. Η Ρωσία θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία:

Η άρση των κυρώσεων θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί σταδιακά και κατά περίπτωση. Οι ΗΠΑ θα συνάψουν μια μακροπρόθεσμη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας για αμοιβαία ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των υποδομών, της τεχνητής νοημοσύνης, των κέντρων δεδομένων, των έργων εξόρυξης σπάνιων γαιών στην Αρκτική και άλλων αμοιβαία επωφελών εταιρικών ευκαιριών.

Η Ρωσία θα κληθεί να επανενταχθεί στην G8.

14. Τα παγωμένα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:

100 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν σε προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και τις επενδύσεις στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από αυτήν την επιχείρηση. Η Ευρώπη θα προσθέσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να αυξήσει το ποσό των επενδύσεων που διατίθενται για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Τα παγωμένα ευρωπαϊκά κεφάλαια θα ξεπαγώσουν. Το υπόλοιπο των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων θα επενδυθεί σε ξεχωριστό επενδυτικό όχημα ΗΠΑ-Ρωσίας που θα υλοποιήσει κοινά έργα σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτό το ταμείο θα στοχεύει στην ενίσχυση των σχέσεων και στην αύξηση των κοινών συμφερόντων, ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό κίνητρο για τη μη επιστροφή στη σύγκρουση.

15. Θα συσταθεί μια κοινή αμερικανο-ρωσική ομάδα εργασίας για θέματα ασφάλειας, για την προώθηση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλες τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

16. Η Ρωσία θα κατοχυρώσει νομικά την πολιτική της μη επίθεσης έναντι της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

17. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία θα συμφωνήσουν να παρατείνουν την ισχύ των συνθηκών για τη μη διάδοση και τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης START I. (σ.σ. η Νέα START, η τελευταία σημαντική συνθήκη ελέγχου των όπλων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο).

18. Η Ουκρανία συμφωνεί να είναι μη πυρηνικό κράτος σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

19. Ο Πυρηνικός Σταθμός Ζαπορίζια θα τεθεί σε λειτουργία υπό την επίβλεψη του ΔΟΑΕ και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα κατανεμηθεί ισότιμα ​​μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας — 50:50.

20. Και οι δύο χώρες δεσμεύονται να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία και την κοινωνία με στόχο την προώθηση της κατανόησης και της ανοχής διαφορετικών πολιτισμών και την εξάλειψη του ρατσισμού και των προκαταλήψεων:

Η Ουκρανία θα υιοθετήσει τους κανόνες της ΕΕ για τη θρησκευτική ανοχή και την προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων.

Και οι δύο χώρες θα συμφωνήσουν να καταργήσουν όλα τα μεροληπτικά μέτρα και να εγγυηθούν τα δικαιώματα των ουκρανικών και ρωσικών μέσων ενημέρωσης και της εκπαίδευσης.

Όλες οι ναζιστικές ιδεολογίες και δραστηριότητες πρέπει να απορριφθούν και να απαγορευτούν.

21. Εδάφη:

  • Η Κριμαία, το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ θα αναγνωριστούν ως de facto ρωσικά, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • Η Χερσώνα και η Ζαπορίζια θα παγώσουν κατά μήκος της γραμμής επαφής, πράγμα που θα σημαίνει de facto αναγνώριση κατά μήκος της γραμμής επαφής.
  • Η Ρωσία θα παραχωρήσει άλλα συμφωνημένα εδάφη που ελέγχει εκτός των πέντε περιοχών.
  • Οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από το τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ που ελέγχουν επί του παρόντος και αυτή η ζώνη αποχώρησης θα θεωρηθεί ουδέτερη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας, διεθνώς αναγνωρισμένη ως έδαφος που ανήκει στη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα εισέλθουν σε αυτήν την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

22. Μετά τη συμφωνία για μελλοντικές εδαφικές ρυθμίσεις, τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία δεσμεύονται να μην αλλάξουν αυτές τις ρυθμίσεις με τη βία. Οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα ισχύουν σε περίπτωση παραβίασης αυτής της δέσμευσης.

23. Η Ρωσία δεν θα εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τον ποταμό Δνείπερο για εμπορικές δραστηριότητες και θα επιτευχθούν συμφωνίες για την ελεύθερη μεταφορά σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

24. Θα συσταθεί ανθρωπιστική επιτροπή για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων:

  • Όλοι οι υπόλοιποι κρατούμενοι και οι σοροί θα ανταλλαγούν με βάση την αρχή «όλοι για όλους».
  • Όλοι οι άμαχοι κρατούμενοι και όμηροι θα επιστραφούν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.
  • Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών.
  • Θα ληφθούν μέτρα για την ανακούφιση των δεινών των θυμάτων της σύγκρουσης.

25. Η Ουκρανία θα διεξαγάγει εκλογές σε 100 ημέρες.

26. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτήν τη σύγκρουση θα λάβουν πλήρη αμνηστία για τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια του πολέμου και θα συμφωνήσουν να μην υποβάλουν καμία αξίωση ή να εξετάσουν καμία καταγγελία στο μέλλον.

27. Η παρούσα συμφωνία θα είναι νομικά δεσμευτική. Η εφαρμογή της θα παρακολουθείται και θα εγγυάται από το Συμβούλιο Ειρήνης, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Θα επιβάλλονται κυρώσεις για παραβιάσεις.

28. Μόλις όλα τα μέρη συμφωνήσουν σε αυτό το μνημόνιο, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις και οι δύο πλευρές υποχωρήσουν στα συμφωνηθέντα σημεία για να ξεκινήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Motor Oil: Με «4+1» όπλα, ηγέτης της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

Motor Oil: Με «4+1» όπλα, ηγέτης της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Bloomberg: Η Metlen στους βασικούς διεκδικητές για την Aluminium Dunkerque

Bloomberg: Η Metlen στους βασικούς διεκδικητές για την Aluminium Dunkerque

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ινδονησία: Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα
Τραγωδία 21.11.25

Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα της Ινδονησίας

Η πρώτη κατολίσθηση, την περασμένη Πέμπτη, έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ στην Ιάβα - Άλλες δυο κατολισθήσεις έπληξαν χωριό στην περιοχή Μπαντζαρνεγκαρά

Σύνταξη
Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες
Αξιόπιστος δείκτης 21.11.25

Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες

Η Ισπανία, που έχει αναδειχθεί σε πρωταθλητή της οικονομίας στην ΕΕ, προσθέτει ένα νέο δείκτη μέτρησης της ανάπτυξης, που θα συμπεριλαμβάνει μικροοικονομικά στοιχεία στη μέτρηση της ανάπτυξης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει
«Επιχείρηση Πανδημία» 21.11.25

Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει

Πώς θα αντιδρούσατε σήμερα αν ξαφνικά προέκυπτε μια πανδημία; Ένα παιχνίδι σε σχολείο της Γιούτα των ΗΠΑ έδειξε ότι η πανδημία Covid δεν μας έχει διδάξει πολλά. Και μάλλον θα κάνουμε μεγαλύτερα λάθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
Κόσμος 21.11.25

Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι

Ο ένας ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο άλλος τα φοβερά ακραία τάγματα Αζόφ. Πόσο ασφαλής μπορεί να αιθάνεται ο Ουκρανός πρόεδρος από ένα πιθανό πραξικόπημα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή
Νέο κεφάλαιο 21.11.25

Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή

Με το τοπίο στην υπό διαμόρφωση νέα Μέση Ανατολή ρευστό, η Σαουδική Αραβία παγιώνει στην εποχή Τραμπ 2.0 ρόλο βασικού συνδιαμορφωτή και στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ απειλεί δημοκρατικούς με εκτέλεση διά απαγχονισμού
«Συλλήψεις, δίκες» 21.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει δημοκρατικούς στην αγχόνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε δημοκρατικούς για «ανταρσία» και «προδοσία», διαμηνύοντας ότι επισύρουν την ποινή του «θανάτου» και αναπαρήγαγε μήνυμα χρήστη με την προτροπή «κρεμάστε τους».

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη
Δυτική Οχθη 21.11.25

Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού

Η ισραηλινή ΜΚΟ Ειρήνη Τώρα καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, επισημαίνοντας ότι τα τετελεσμένα επί του πεδίου δεν γνωρίζουν «κανένα όριο».

Σύνταξη
Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει την παραχώρηση του Ντονμπάς και το μοίρασμα Χερσώνας και Ζαπορίζια
Προσχέδιο 21.11.25

ΗΠΑ προς Ουκρανία: Δώστε Ντονμπάς, μοιραστείτε Χερσώνα και Ζαπορίζια

Εκτός της παραχώρησης του Ντονμπάς, Ρωσία και Ουκρανία θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και φόνο γυναίκας
ΗΠΑ 21.11.25

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Η 44η μέσα στη χρονιά εκτέλεση θανατοποινίτη στις ΗΠΑ έλαβε χώρα στη Φλόριντα, με τη θανάτωση άνδρα 63 ετών, ο οποίος το 1988 είχε βιάσει και σκοτώσει τη διευθύντρια του μίνι μάρκετ όπου εργαζόταν.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026
Σε τεντωμένο σχοινί 21.11.25

Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026

Ο προϋπολογισμός στη Γαλλία αναμένεται να καταψηφιστεί στην ψηφοφορία που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση αναζητεί λύση σε περίπτωση αδιεξόδου στο τέλος του χρόνου με ειδική νομοθεσία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα
Βραχυκύκλωμα 20.11.25

COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα

Συναγερμός προκλήθηκε στο συνεδριακό κέντρο όπου πραγματοποιείται η COP30, στη Βραζιλία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε περίπτερο. Μία πτέρυγα εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Λίβανος: «Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός
Ο Νουχ Ζαϊτέρ 20.11.25

«Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός του Λιβάνου

Ο βαρόνος των ναρκωτικών «συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού κοντά στο Μπάαλμπεκ, στην κοιλάδα Μπεκάα» στα σύνορα με τη Συρία, ανέφερε η στρατιωτική πηγή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ένοπλες Δυνάμεις: Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές – Άξονες και στόχοι
Χάρτης Μετάβασης 21.11.25

Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Άξονες και στόχοι

Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις αφορούν μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο, αλλαγές στη θητεία, ενώ στις προθέσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, είναι να μπει φρένο στις αναίτιες απαλλαγές

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η πόλωση με τη ΝΔ – Ατζέντα καθημερινότητας για να «κουνηθεί η βελόνα»
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η πόλωση με τη ΝΔ – Ατζέντα καθημερινότητας για να «κουνηθεί η βελόνα»

Η «μετωπική» σύγκρουση με τη ΝΔ ως μονόδρομος και η «ατζέντα καθημερινότητα» προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την πολιτική αλλαγή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σύλληψη 39χρονου κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος για υπόθεση με κοντέινερ 500 κιλών κοκαΐνης στην Αμβέρσα
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθη 39χρονος κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος για υπόθεση με κοντέινερ 500 κιλών κοκαΐνης στην Αμβέρσα

Η εγκληματική οργάνωση για συμμετοχή στην οποία κατηγορείται ο 39χρονος φέρεται να εισάγει μεγάλες ποσοτήτες κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς χώρες της Ευρώπης

Σύνταξη
Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του
Καταγραφή της ιστορίας 21.11.25

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του

Ο αείμνηστος Αμερικανός φωτογράφος Στιβ Σαπίρο αφηγείται τις ιστορίες πίσω από πολλές από τις εμβληματικές του φωτογραφίες στο νέο ντοκιμαντέρ «Steve Schapiro: Being Everywhere» -τι είδε όταν έφτασε στο Μέμφις αμέσως μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βορίζια: Απολογείται ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων – Τι θα υποστηρίξει
Στα δικαστήρια Ηρακλείου 21.11.25

Απολογείται ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων για το μακελειό στα Βορίζια - Τι θα υποστηρίξει

Στις 10:15 το πρωί της 1ης Νοεμβρίου ο 58χρονος βρισκόταν στο Α.Τ. Φαιστού και έδινε κατάθεση για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι του γιου του στα Βορίζια – Οι καταθέσεις που προκάλεσαν τη σύλληψή του

Σύνταξη
Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
Oops lalala 21.11.25

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) – Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)
Μπάσκετ 21.11.25

Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) - Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)

Οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν εύκολη νίκη απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς με 129-101. Οι Μέμφις Γκρίζλις σταμάτησαν το σερί ηττών επικρατώντας των Κίνγκς με 137-96. Ματσάρα στο Σαν Αντόνιο, με τους Σπερς να επικρατούν 135-126 επί των Χοκς.

Σύνταξη
Ινδονησία: Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα
Τραγωδία 21.11.25

Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα της Ινδονησίας

Η πρώτη κατολίσθηση, την περασμένη Πέμπτη, έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ στην Ιάβα - Άλλες δυο κατολισθήσεις έπληξαν χωριό στην περιοχή Μπαντζαρνεγκαρά

Σύνταξη
Ο απολογισμός του Αμορίμ για τον 1 χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είμαστε μακριά από την τελειότητα»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Ο απολογισμός του Αμορίμ για τον 1 χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είμαστε μακριά από την τελειότητα»

Ο Πορτογάλος Ρούμπεν Αμορίμ παραδέχθηκε ότι «πέρυσι ήμουν πάντα καταβεβλημένος από τα παιχνίδια. Δεν είχα τον χρόνο να ηρεμήσω, να καταλάβω»

Βάιος Μπαλάφας
Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή
Θετικά νέα 21.11.25

Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή

Η απόφαση - σταθμός δικαστηρίου της ΕΕ επικυρώνει την προσέγγιση της οδηγίας για επαρκείς μισθούς και συλλογικές διαπραγματεύσεις, αντιμετωπίζοντας μόνο μικρές οπισθοδρομήσεις στην εφαρμογή της σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες
Αξιόπιστος δείκτης 21.11.25

Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες

Η Ισπανία, που έχει αναδειχθεί σε πρωταθλητή της οικονομίας στην ΕΕ, προσθέτει ένα νέο δείκτη μέτρησης της ανάπτυξης, που θα συμπεριλαμβάνει μικροοικονομικά στοιχεία στη μέτρηση της ανάπτυξης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
CDC: Οι δημόσιες υπηρεσίες υγεία των ΗΠΑ στην υπηρεσία του Τραμπ – Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια
Επιστροφή στον Μεσαίωνα 21.11.25

Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην υπηρεσία του Τραμπ - Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια από το CDC

Η αναπαραγωγή fake news από το CDC σε σχέση με τη σύνδεση των εμβολίων στα παιδιά με τον αυτισμό αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη καθώς η επιστήμη εργαλειοποιείται από την πολιτική εξουσία

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο