Το σχέδιο που συνέταξαν «κρυφά» ΗΠΑ και Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συνεχίζει να απασχολεί τον διεθνή Τύπο, με την Ουκρανία να ανησυχεί σχετικά με το ποιες και πόσο μεγάλες θα είναι οι υποχωρήσεις που θα πρέπει να κάνει.

Ντρίσκολ και Τζορτζ είναι οι πλέον υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού που θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Κίεβο από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ

Η ύπαρξη του σχεδίου 28 σημείων, το οποίο φαίνεται να είναι εμπνευσμένο από το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αποκάλυψε το αμερικάνικο σάιτ Axios.

Ο Guardian, σε ανάλυσή του, σχολιάζει ότι το σχέδιο θα απαιτεί από το Κίεβο να παραδώσει εδάφη και να περιορίσει σημαντικά το μέγεθος του στρατού του, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από χθες, ενώ η Ρωσία επιτέθηκε με drones και πυραύλους στην πόλη Τερνόπιλ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 26 ανθρώπους.

Ποιοι εκπόνησαν το σχέδιο για την Ουκρανία

Το σχέδιο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το βρετανικό μέσο εκπονήθηκε από τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, προβλέπει δρακόντεια μέτρα στην Ουκρανία, τα οποία θα έδιναν στη Ρωσία άνευ προηγουμένου έλεγχο επί της στρατιωτικής και πολιτικής κυριαρχίας της χώρας.

Το σχέδιο είναι πιθανό να θεωρηθεί ως παράδοση από το Κίεβο.

Γουίτκοφ και Ντμιτρίεφ έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό αλλά ανεπίσημο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον και αρχικά δεν ήταν σαφές εάν η κυβέρνηση Τραμπ είχε υποστηρίξει επίσημα το σχέδιο.

Ωστόσο, σήμερα έγινε γνωστό ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου έφτασαν στην Ουκρανία για να «συζητήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου» με τη Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Η αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον γραμματέα του αμερικάνικου στρατού Νταν Ντρίσκολ, αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο σήμερα Πέμπτη, όταν αυτός επιστρέψει από το ταξίδι του στην Τουρκία.

Ο Ντρίσκολ συνοδεύεται από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του αμερικανικού στρατού, στρατηγό Ράντι Τζορτζ, τον ανώτατο διοικητή του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη, στρατηγό Κρις Ντόναχιου, και τον αρχιλοχία Μάικλ Γουέιμερ.

Όπως σχολιάζει το BBC, Ντρίσκολ και Τζορτζ είναι οι πλέον υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού που θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στην ουκρανική πρωτεύουσα από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ τον Ιανουάριο.

Οι όροι για την Ουκρανία

Οι Financial Times και το Reuters ανέφεραν ότι το σχέδιο απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που ελέγχει στην ανατολική πλευρά της χώρας και να μειώσει κατά το ήμισυ το μέγεθος του στρατού της, όροι που ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει στο παρελθόν χαρακτηρίσει ως αδύνατους.

Άλλοι όροι περιλαμβάνουν τον περιορισμό της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας και των κατηγοριών όπλων που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός.

Όπως σημειώνει ο Guardian, ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα της βρετανικής εφημερίδας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο.

Οι δηλώσεις Ρούμπιο

Την Τετάρτη το βράδυ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο έκανε δηλώσεις μετά τα ρεπορτάζ για το σχέδιο, λέγοντας ότι μια διαρκής ειρήνη θα απαιτούσε «και οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε δύσκολες αλλά απαραίτητες παραχωρήσεις».

«Γι’ αυτό και συνεχίζουμε να καταρτίζουμε έναν κατάλογο με πιθανές ιδέες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, με βάση τις απόψεις και των δύο πλευρών της σύγκρουσης», έγραψε ο Ρούμπιο στο X.

Ending a complex and deadly war such as the one in Ukraine requires an extensive exchange of serious and realistic ideas. And achieving a durable peace will require both sides to agree to difficult but necessary concessions. That is why we are and will continue to develop a list… — Marco Rubio (@marcorubio) November 20, 2025

Οι διαρροές για το σχέδιο ήρθαν την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση στη δυτική Ουκρανία, στοχοποιώντας κτίρια κατοικιών στο Τερνόπιλ, καθώς και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιβάνο-Φρανκίφσκ και στο Λβιβ.

Δείτε σχετικό βίντεο που έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο:

This is pure horror. Footage has emerged online showing a missile strike on a residential building in Ternopil Preliminary reports say it was a Russian Kh-101 missile.

The death toll has now risen to 25 people, including three children. 73 others were injured. Ukraine’s foreign… https://t.co/dn5ZKbnmKo pic.twitter.com/O4xTiF9j8v — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2025

Η Ρωσία έχει ξεκινήσει μια συστηματική εκστρατεία για να καταστρέψει τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας πριν από τον χειμώνα, σημειώνει ο Guardian.

Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία πραγματοποιεί επιθέσεις με πυραύλους ATACMS σε ρωσικό έδαφος, με τη Μόσχα να καταγγέλλει ότι πλήττει πολιτικούς στόχους.

Τι ζήτησε ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη, σε μια προσπάθεια, όπως ο ίδιος δήλωσε, να «αναζωογονήσει τις διαπραγματεύσεις» και να εξασφαλίσει μια «δίκαιη ειρήνη» για την Ουκρανία, προέτρεψε τους συμμάχους του Κιέβου να εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία για να τερματίσει την εισβολή της που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, μεταξύ άλλων με την παροχή περισσότερων πυραύλων αεράμυνας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

I am grateful to President Erdoğan for today’s visit and our conversation. We greatly value Türkiye’s involvement in the diplomatic work and all its efforts. We discussed in detail the real ways to bring the war to a reliable and dignified end. Since the beginning of this year,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2025

«Κάθε απροκάλυπτη επίθεση κατά της καθημερινής ζωής δείχνει ότι η πίεση που ασκείται στη Ρωσία είναι ανεπαρκής», έγραψε ο Ζελένσκι στο X. «Αποτελεσματικές κυρώσεις και βοήθεια προς την Ουκρανία μπορούν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση», επισήμανε.

Χωρίς άμεσες διαπραγματεύσεις Κιέβου και Μόσχας από το καλοκαίρι

Ο Guardian γράφει ότι το Κίεβο και η Μόσχα δεν έχουν πραγματοποιήσει άμεσες διαπραγματεύσεις από το καλοκαίρι και οι προσπάθειες για την αναβίωση της διπλωματικής οδού έχουν σε μεγάλο βαθμό παγώσει από την τελευταία συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Παρά τις δηλώσεις του Κρεμλίνου ότι είναι ανοιχτό σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, η Μόσχα δεν έχει δείξει καμία προθυμία να μειώσει τις απαιτήσεις της, σημειώνει το βρετανικό μέσο.

Ο Ζελένσκι βρίσκεται σε μια ολοένα και πιο δύσκολη θέση τόσο στο εσωτερικό της χώρας του όσο και στο πεδίο της μάχης.

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθήθηκαν πρόσφατα στην στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόφσκ και συνεχίζουν να προωθούνται σε άλλα μέρη του μετώπου, ενώ το εκτεταμένο σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα έχει εξελιχθεί στην πιο σοβαρή πολιτική κρίση της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου.

Το σχόλιο Πεσκόφ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αρνήθηκε την Τετάρτη ότι έχει σημειωθεί κάποια σημαντική πρόοδος στις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεότερα σχετικά με αυτό το θέμα που να μπορούν να σας ανακοινωθούν», δήλωσε.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι δεν έχει γνώση για καμία νέα ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπός του, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει από την Ουάσινγκτον κανένα σχέδιο συμφωνίας για την Ουκρανία «τέτοιου επιπέδου».

«Αν η αμερικανική πλευρά είχε υποβάλει προτάσεις, αυτές θα είχαν κοινοποιηθεί μέσω των καθιερωμένων διπλωματικών διαύλων μεταξύ των δύο χωρών μας», είπε.