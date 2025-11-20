newspaper
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 09:27
Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και Κηφισό
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ουκρανία: Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου – Τα «αγκάθια» για το Κίεβο
Κόσμος 20 Νοεμβρίου 2025 | 09:12

Ουκρανία: Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου – Τα «αγκάθια» για το Κίεβο

Το σχέδιο των 28 σημείων που εκπόνησαν κρυφά Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ ανησυχεί την Ουκρανία - Στο Κίεβο οι πλέον υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Spotlight

Το σχέδιο που συνέταξαν «κρυφά» ΗΠΑ και Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συνεχίζει να απασχολεί τον διεθνή Τύπο, με την Ουκρανία να ανησυχεί σχετικά με το ποιες και πόσο μεγάλες θα είναι οι υποχωρήσεις που θα πρέπει να κάνει.

Ντρίσκολ και Τζορτζ είναι οι πλέον υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού που θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Κίεβο από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ

Η ύπαρξη του σχεδίου 28 σημείων, το οποίο φαίνεται να είναι εμπνευσμένο από το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αποκάλυψε το αμερικάνικο σάιτ Axios.

Ο Guardian, σε ανάλυσή του, σχολιάζει ότι το σχέδιο θα απαιτεί από το Κίεβο να παραδώσει εδάφη και να περιορίσει σημαντικά το μέγεθος του στρατού του, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από χθες, ενώ η Ρωσία επιτέθηκε με drones και πυραύλους στην πόλη Τερνόπιλ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 26 ανθρώπους.

Στιγμιότυπο μετά τη μαζική επίθεση της Ρωσίας στο Τερνόπιλ στη δυτική Ουκρανία.

Ποιοι εκπόνησαν το σχέδιο για την Ουκρανία

Το σχέδιο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το βρετανικό μέσο εκπονήθηκε από τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, προβλέπει δρακόντεια μέτρα στην Ουκρανία, τα οποία θα έδιναν στη Ρωσία άνευ προηγουμένου έλεγχο επί της στρατιωτικής και πολιτικής κυριαρχίας της χώρας.

Το σχέδιο είναι πιθανό να θεωρηθεί ως παράδοση από το Κίεβο.

Γουίτκοφ και Ντμιτρίεφ έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό αλλά ανεπίσημο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον και αρχικά δεν ήταν σαφές εάν η κυβέρνηση Τραμπ είχε υποστηρίξει επίσημα το σχέδιο.

Ωστόσο, σήμερα έγινε γνωστό ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου έφτασαν στην Ουκρανία για να «συζητήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου» με τη Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Η αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον γραμματέα του αμερικάνικου στρατού Νταν Ντρίσκολ, αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο σήμερα Πέμπτη, όταν αυτός επιστρέψει από το ταξίδι του στην Τουρκία.

Ο Ντρίσκολ συνοδεύεται από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του αμερικανικού στρατού, στρατηγό Ράντι Τζορτζ, τον ανώτατο διοικητή του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη, στρατηγό Κρις Ντόναχιου, και τον αρχιλοχία Μάικλ Γουέιμερ.

Όπως σχολιάζει το BBC, Ντρίσκολ και Τζορτζ είναι οι πλέον υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού που θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στην ουκρανική πρωτεύουσα από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ τον Ιανουάριο.

Ο γραμματέας του αμερικάνικου στρατού, Νταν Ντρίσκολ και ο  Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Ντένις Σμίχαλ στο Κίεβο.

Οι όροι για την Ουκρανία

Οι Financial Times και το Reuters ανέφεραν ότι το σχέδιο απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που ελέγχει στην ανατολική πλευρά της χώρας και να μειώσει κατά το ήμισυ το μέγεθος του στρατού της, όροι που ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει στο παρελθόν χαρακτηρίσει ως αδύνατους.

Άλλοι όροι περιλαμβάνουν τον περιορισμό της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας και των κατηγοριών όπλων που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός.

Όπως σημειώνει ο Guardian, ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα της βρετανικής εφημερίδας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο.

Οι δηλώσεις Ρούμπιο

Την Τετάρτη το βράδυ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο έκανε δηλώσεις μετά τα ρεπορτάζ για το σχέδιο, λέγοντας ότι μια διαρκής ειρήνη θα απαιτούσε «και οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε δύσκολες αλλά απαραίτητες παραχωρήσεις».

«Γι’ αυτό και συνεχίζουμε να καταρτίζουμε έναν κατάλογο με πιθανές ιδέες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, με βάση τις απόψεις και των δύο πλευρών της σύγκρουσης», έγραψε ο Ρούμπιο στο X.

Οι διαρροές για το σχέδιο ήρθαν την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση στη δυτική Ουκρανία, στοχοποιώντας κτίρια κατοικιών στο Τερνόπιλ, καθώς και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιβάνο-Φρανκίφσκ και στο Λβιβ.

Δείτε σχετικό βίντεο που έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο:

Η Ρωσία έχει ξεκινήσει μια συστηματική εκστρατεία για να καταστρέψει τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας πριν από τον χειμώνα, σημειώνει ο Guardian.

Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία πραγματοποιεί επιθέσεις με πυραύλους ATACMS σε ρωσικό έδαφος, με τη Μόσχα να καταγγέλλει ότι πλήττει πολιτικούς στόχους.

Τι ζήτησε ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη, σε μια προσπάθεια, όπως ο ίδιος δήλωσε, να «αναζωογονήσει τις διαπραγματεύσεις» και να εξασφαλίσει μια «δίκαιη ειρήνη» για την Ουκρανία, προέτρεψε τους συμμάχους του Κιέβου να εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία για να τερματίσει την εισβολή της που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, μεταξύ άλλων με την παροχή περισσότερων πυραύλων αεράμυνας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

«Κάθε απροκάλυπτη επίθεση κατά της καθημερινής ζωής δείχνει ότι η πίεση που ασκείται στη Ρωσία είναι ανεπαρκής», έγραψε ο Ζελένσκι στο X. «Αποτελεσματικές κυρώσεις και βοήθεια προς την Ουκρανία μπορούν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση», επισήμανε.

Χωρίς άμεσες διαπραγματεύσεις Κιέβου και Μόσχας από το καλοκαίρι

Ο Guardian γράφει ότι το Κίεβο και η Μόσχα δεν έχουν πραγματοποιήσει άμεσες διαπραγματεύσεις από το καλοκαίρι και οι προσπάθειες για την αναβίωση της διπλωματικής οδού έχουν σε μεγάλο βαθμό παγώσει από την τελευταία συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Παρά τις δηλώσεις του Κρεμλίνου ότι είναι ανοιχτό σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, η Μόσχα δεν έχει δείξει καμία προθυμία να μειώσει τις απαιτήσεις της, σημειώνει το βρετανικό μέσο.

Ο Ζελένσκι βρίσκεται σε μια ολοένα και πιο δύσκολη θέση τόσο στο εσωτερικό της χώρας του όσο και στο πεδίο της μάχης.

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθήθηκαν πρόσφατα στην στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόφσκ και συνεχίζουν να προωθούνται σε άλλα μέρη του μετώπου, ενώ το εκτεταμένο σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα έχει εξελιχθεί στην πιο σοβαρή πολιτική κρίση της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου.

Το σχόλιο Πεσκόφ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αρνήθηκε την Τετάρτη ότι έχει σημειωθεί κάποια σημαντική πρόοδος στις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεότερα σχετικά με αυτό το θέμα που να μπορούν να σας ανακοινωθούν», δήλωσε.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι δεν έχει γνώση για καμία νέα ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπός του, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει από την Ουάσινγκτον κανένα σχέδιο συμφωνίας για την Ουκρανία «τέτοιου επιπέδου».

«Αν η αμερικανική πλευρά είχε υποβάλει προτάσεις, αυτές θα είχαν κοινοποιηθεί μέσω των καθιερωμένων διπλωματικών διαύλων μεταξύ των δύο χωρών μας», είπε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Γιώργος Στάσσης: Πώς χτίζει «μικρές ΔΕΗ» σε τέσσερις χώρες

Γιώργος Στάσσης: Πώς χτίζει «μικρές ΔΕΗ» σε τέσσερις χώρες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Έρχεται λύση με εφαρμογή από 2026 – Οι ελληνικές τράπεζες κλείνουν το λογαριασμό

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Έρχεται λύση με εφαρμογή από 2026 – Οι ελληνικές τράπεζες κλείνουν το λογαριασμό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δυτική Όχθη: Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων
Αποκαλυπτική έκθεση 20.11.25

Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αιματηρές επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη - Γιατί το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας

Σύνταξη
Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη
Κόσμος 20.11.25

Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη

Οι δισεκατομμυριούχοι της G20, πέρσι, αθροιστικά αύξησαν τον πλούτο τους κατά 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που το ετήσιο κόστος εξόδου από τη φτώχεια είναι 1,65 τρισ., αναφέρει η Oxfam

Σύνταξη
Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν
Επικίνδυνη ρητορική 20.11.25

Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν

Οι λέξεις δεν είναι άχρωμες και ουδέτερες. Κρύβουν ιστορικά νοήματα και συναισθηματικό φορτίο και την δημιουργούν συνειρμούς, αντιλήψεις και δράσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παλαιστίνιοι: Εκκληση απευθύνει η UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της
Παλαιστίνιοι 20.11.25

Εκκληση της UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της

Η ανανέωση της εντολής της UNRWA είναι απόλυτα «απαραίτητη» προκειμένου «να βοηθηθούν και να προστατευτούν οι παλαιστίνιοι πρόσφυγες» και να εξευρεθεί «δίκαιη και βιώσιμη λύση» του Μεσανατολικού.

Σύνταξη
Σουδάν: Ο Τραμπ λέει ότι θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος
Εκκληση Σαλμάν 20.11.25

Ο Τραμπ θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

«Δεν ήταν στα πλάνα μου να εμπλακώ» στο Σουδάν, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν του ζήτησε να κάνει «κάτι πολύ ισχυρό» και «θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού».

Σύνταξη
Ρωσία: «Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χόρεψε για τον Πούτιν
Ρωσία 20.11.25

«Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χορεύει για τον Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε «το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη», το οποίο λίγο πριν είχε χορέψει μπροστά του, λέγοντας ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση
Λονδίνο 20.11.25

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση στην Ουκρανία

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και καλεί τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη γειτονική της χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία
Γάζα 20.11.25

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία

Η Χαμάς καλεί τις ΗΠΑ να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ ώστε να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία», έπειτα από το νέο μακελειό που προκάλεσε στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος
Απάντηση στο σχέδιο 19.11.25

Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έδωσε μια έμμεση απάντηση από την Κωνσταντινούπολη όπου βρίσκεται σε σχέση με το σχέδιο Ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανίας που κατάρτισαν ΗΠΑ και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους
Φράνκενσταϊν 20.11.25

Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους

Σύμφωνα με ερευνητές στην Ελβετία, οι βιολογικοί υπολογιστές που κατασκευάζονται από ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέλλον της ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας – και ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»
Εξεταστική επιτροπή 20.11.25

Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»

Βουλευτές της αντιπολίτευσης μετά από την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευσης, επίσης έκανε λόγο για προσχηματική επιλογή της ΝΔ να στείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης

«Ο Φραπές, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Περιστέρι: «Εγώ έδωσα το βίντεο στη δημοσιότητα» λέει ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικη
Στο Περιστέρι 20.11.25

«Το βίντεο το έδωσα εγώ στη δημοσιότητα» - Ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλική της

«Βρήκα μέσω του διαδικτύου τα ανήλικα που έκαναν την καταγραφή και όταν τους είπα ότι θα πάω στην Αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο» λέει ο πατέρας του ανήλικου θύματος στο Περιστέρι

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων
Αποκαλυπτική έκθεση 20.11.25

Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αιματηρές επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη - Γιατί το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας

Σύνταξη
Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης
Culture Live 20.11.25

Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης

Από τα sold-out της Σουίφτ και των Oasis μέχρι τις πλατφόρμες τύπου Viagogo, η νέα ρύθμιση απαγορεύει κάθε μεταπώληση πάνω από την ονομαστική αξία και βάζει πλαφόν στις προμήθειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος ως «Φραπές», δεν θα εμφανιστεί σήμερα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
COP31: Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία
Ούτε τους συμβολισμούς 20.11.25

Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης Συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία

Η επόμενη Σύνοδος COP31 για το κλίμα θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία - Νησιά του Ειρηνικού που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή αντιδρούν στην απόφαση

Σύνταξη
«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι
Στα 15 της 20.11.25

«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι

Στις 12 Νοεμβρίου, η συντηρητική, Αμερικανίδα δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι αμφισβήτησε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, διότι όπως είπε του άρεσαν «μόνο κορίτσια στην εφηβεία». Η Μελίσα Γκίλμπερτ απάντησε στα σχόλιά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές – Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες
Μεγάλα ύψη βροχής 20.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές - Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες

Πότε θα αρχίσει να υποχωρεί η κακοκαιρία που έπληξε με σφοδρότητα Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Τζουμέρκα και Ζαγοροχώρια - Στα 155 χιλιοστά το ύψος της βροχής στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Σύνταξη
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Art 20.11.25

Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο