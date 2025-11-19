newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αμερικανοί στρατηγοί πάνε Κίεβο, αλλά όχι για στρατιωτικές συμβουλές
Κόσμος 19 Νοεμβρίου 2025 | 14:54

Αμερικανοί στρατηγοί πάνε Κίεβο, αλλά όχι για στρατιωτικές συμβουλές

Δύο στρατηγοί με επικεφαλής τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ αφού ενημερώθηκαν για τις στρατιωτικές εξελίξεις στην Ουκρανία, μετέβησαν με τρένο στο Κίεβο από Πολωνία.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Spotlight

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, δεν έχει επισκεφθεί το Κίεβο ενώ είναι ελάχιστοι και οι αξιωματούχοι που το έκαναν. Ειδικά μέλη των ενόπλων δυνάμεων δεν μπορούν να μπουν στη χώρα χωρίς την έγκριση Χέγκσεθ. Ωστόσο, έγιναν εξαιρέσεις, καθώς δύο στρατηγοί συναντούν σήμερα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να αναθερμανθούν οι συζητήσεις για κατάπαυση.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ, μαζί με δύο στρατηγούς τεσσάρων αστέρων του Στρατού Ξηράς έλαβαν εντολή να ταξιδέψουν στο Κίεβο σε μια ακόμα προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αναζωογονήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Το αμερικανικό δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιχειρήσει πολλές φορές να τερματίσει, μέσω διαπραγμάτευσης τον πόλεμο. Ωστόσο, Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι δεν έχουν πραγματοποιήσει άμεσες συνομιλίες εδώ και μήνες, ενώ οι αμερικανικές προσπάθειες έχουν βαλτώσει μετά τη σύνοδο Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο. Η Ρωσία έχει δείξει μικρό ενδιαφέρον να σταματήσει τον πόλεμο, παρά μόνο με τους δικούς της όρους.

Τον Οκτώβριο, επίσης, ο Τραμπ ακύρωσε μια προγραμματισμένη επόμενη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη και επέβαλε νέες κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, αφού Ρώσοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές ότι δεν είχαν πρόθεση να συνάψουν συμφωνία.

Τι άλλαξε

Η υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του Πενταγώνου στο Κίεβο θα συναντήσει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ουκρανούς αξιωματούχους, καθώς και κορυφαίους στρατιωτικούς και εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους.

Στη συνέχεια, ο Ντρίσκολ σχεδιάζει να συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Γιατί όμως τώρα;

Σύμφωνα με τους ανώτατους αξιωματικούς που επικαλείται το αμερικανικό δημοσίευμα, η επιστράτευση στρατιωτικών για το εγχείρημα οφείλεται εν μέρει στην πεποίθηση ότι η Μόσχα ενδέχεται να είναι πιο δεκτική σε διαπραγματεύσεις με στρατιωτική διαμεσολάβηση, αλλά και στην απογοήτευση επειδή πολλαπλές προηγούμενες προσπάθειες έχουν αποδώσει ελάχιστα.

«Ο υπουργός Ντρίσκολ ταξιδεύει στην Ουκρανία για να αποκτήσει σαφή εικόνα της κατάστασης επί του εδάφους. Θα συμμετάσχει σε συναντήσεις στην Ουκρανία και θα μεταφέρει τα ευρήματά του στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει η αιματοχυσία και να γίνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου».

Αποστολή του Ντρίσκολ είναι να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες εκ μέρους του Τραμπ, ανέφερε ένας ακόμη από τους αξιωματούχους.

Το αμερικανικό δημοσίευμα κάνει λόγο για μια ασυνήθιστη επιλογή του Τραμπ να επιλέξει ως επικεφαλής έναν μη ένστολο με καθήκοντα την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των στρατιωτών. Όμως ο Τραμπ βασίζεται συχνά σε ανορθόδοξους απεσταλμένους, μεταξύ των οποίων και ο πρώην κτηματομεσίτης Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ.

Η ιδέα να σταλεί ο Ντρίσκολ, συμμαθητής στη Νομική Σχολή του Γέιλ με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντι. Βανς, στην Ουκρανία και κατόπιν στη Ρωσία προέκυψε από μια συζήτηση μεταξύ του Τραμπ και του Βανς, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους.

Η πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης σφοδρών ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους σε όλη την Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες και ενώ η Μόσχα αναφέρει εδαφικά κέρδη στη νοτιοανατολική περιοχή της Ζαπορίζια.

Η αντζέντα της συζήτησης

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αμερικανική αντιπροσωπεία στο Κίεβο, στην οποία συμμετέχουν ο στρατηγός Κρις Ντόναχιου, ανώτατος διοικητής του Στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη, και ο στρατηγός Ράντι Τζορτζ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αναμενόταν να συζητήσει τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης και την παραγωγή όπλων κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ουκρανία, καθώς και ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ντρίσκολ και ο Τζορτζ πέταξαν τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου για τη Γερμανία, όπου ενημερώθηκαν για τις υπηρεσιακές πληροφοριών σε αμερικανική στρατιωτική βάση από κοινού με τον Ντόναχιου, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Η ομάδα εξέτασε την κατάσταση στο πεδίο με χάρτες μαζί με αξιωματούχους που ασχολούνται με το ουκρανικό μέτωπο εδώ και χρόνια. Στη συνέχεια, την Τρίτη, πέταξαν στην Πολωνία και επιβιβάστηκαν σε νυχτερινό τρένο για το Κίεβο αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Ο Ντόναχιου έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αποστολή όπλων στην Ουκρανία, ήδη από την περίοδο που ήταν διοικητής του 18ου Σώματος Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων του Στρατού, το 2022, όταν συγκροτήθηκε μονάδα για τον συντονισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Ο Τραμπ, στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, άφησε να εννοηθεί ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως μπορεί να σταματήσει τις εχθροπραξίες. «Στην πραγματικότητα έχω σταματήσει οκτώ πολέμους. Μου απομένει ένας ακόμη με τον Πούτιν. Έχω εκπλαγεί λίγο με τον Πούτιν. Έχει πάρει περισσότερο χρόνο απ’ όσο νόμιζα».

Ο Ντρίσκολ ηγείται μιας προσπάθειας αναμόρφωσης του απαρχαιωμένου εδώ και δεκαετίες συστήματος προμηθειών του Στρατού. Ο Τραμπ αποκάλεσε τον Ντρίσκολ «killer» σε ανακοίνωση στο Οβάλ Γραφείο, όταν γνωστοποίησε ότι αναπτύσσει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις, στο Τενεσί, και τον αποκαλεί «ο τύπος με τα drones», αναφορά στην έμφαση που δίνει ο Ντρίσκολ στην προμήθεια ενός εκατομμυρίου νέων drones για τον Στρατό.

Ο Γουίτκοφ, που έχει τον ρόλο του συντονιστή της κυβέρνησης για τις διαπραγματεύσεις με το Κρεμλίνο, βοήθησε στην προετοιμασία του Ντρίσκολ για τις συνομιλίες στο Κίεβο, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Wall Street
Αγορές: Υποχώρηση, διόρθωση ή η αρχή του τέλους;

Αγορές: Υποχώρηση, διόρθωση ή η αρχή του τέλους;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τουρκία: Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών – Η ουσία AlP
Στην Κωνσταντινούπολη 19.11.25

Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών στην Τουρκία - Η ουσία AlP

Τα δύο εντομοκτόνα που περιέχουν φωσφίδιο αλουμινίου (AlP) κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά στην Τουρκία - Η ακριβής αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί με το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
AI 19.11.25

Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Λάρι Σάμερς, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, μετά από όσα έγιναν γνωστά για την πιθανή του σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Βρετανία: Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της – «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν
«Επικίνδυνη ενέργεια» 19.11.25

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της Βρετανίας - «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι που μίλησε για «επικίνδυνη ενέργεια» - Το ρωσικό πλοίο Yantar φαίνεται να βρίσκεται βόρεια της Σκωτίας

Σύνταξη
Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας
Κόσμος 19.11.25

Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας

«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε», δήλωσε ο Πεσκόφ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ρωσία συνεργάζονται κρυφά για να καταρτίσουν σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ρουμανία: Μετά την Πολωνία, σήκωσε και αυτή μαχητικά – Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της
Κλιμακούμενη ένταση 19.11.25

Μετά την Πολωνία, και η Ρουμανία σήκωσε μαχητικά - Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της

Το υπουργείο Άμυνας στη Ρουμανία υποστηρίζει ότι το drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανική υποδομή κοντά στα σύνορά της

Σύνταξη
ΕΕ: Το σχέδιο για τη μετακίνηση στρατευμάτων και όπλων σε όλη την ήπειρο ενάντια στη Ρωσία – Νέα κλιμάκωση
Τύμπανα πολέμου 19.11.25

Νέα κλιμάκωση - Το σχέδιο της ΕΕ για τη μετακίνηση στρατευμάτων και όπλων σε όλη την ήπειρο ενάντια στη Ρωσία

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενισχυμένης Ανταπόκρισης για τη Στρατιωτική Κινητικότητα ή αλλιώς EMERS - Ποιες εξαιρέσεις θα προβλέπει, το μεγάλο κόστος του σχεδίου της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Καταγγέλλει πως η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της
Κόσμος 19.11.25

Η Ρωσία καταγγέλλει ότι η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της

Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο χθες για πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής ATACMS, χαρακτηρίζοντας «σημαντική» την εξέλιξη

Σύνταξη
Μωρό ή ψηφοδέλτιο; – Οι έγκυες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέξουν
Καιρός ήταν 19.11.25

Μωρό ή ψηφοδέλτιο; – Οι έγκυες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέξουν

Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών εγκρίνει την ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου για έγκυες βουλευτές – αλλά οι πατεράδρς αποκλείονται για να κατευνάσουν τους συντηρητικούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Axios: Συνεννοήσεις ΗΠΑ – Ρωσίας σε σχέδιο που συνέταξε «κρυφά» ο Τραμπ για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
Κόσμος 19.11.25

Σχέδιο για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία συνέταξε «κρυφά» ο Τραμπ - Οι συνεννοήσεις με το Κρεμλίνο

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία, είναι παρόμοιο με αυτό για τη Γάζα - Δεν είναι ωστόσο σαφές πώς προσεγγίζει ακανθώδη ζητήματα όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία
Και ΝΑΤΟϊκά 19.11.25

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη: Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία

 Η Πολωνία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση μαχητικών αεροσκαφών ανάμεσά τους και μαχητικά του ΝΑΤΟ, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα

Σύνταξη
Τι δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν για Τραμπ και Τζέφρι – Κι όμως τα αρχεία μπορούν ακόμα να λογοκριθούν [βίντεο]
Αδερφός Έπσταϊν 19.11.25

Τι δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν για Τραμπ και Τζέφρι - Κι όμως τα αρχεία μπορούν ακόμα να λογοκριθούν

«Φωτιά» έβαλε ο αδερφός του Τζέφρι Έπσταϊν στο πολιτικό σκηνικό με όσα ανέφερε στον αέρα. Στο ψήφισμα υπάρχουν ρητές προβλέψεις στον νόμο όπου μπορούν να εξαιρεθούν ονόματα υπό προϋποθέσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία: Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών – Η ουσία AlP
Στην Κωνσταντινούπολη 19.11.25

Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών στην Τουρκία - Η ουσία AlP

Τα δύο εντομοκτόνα που περιέχουν φωσφίδιο αλουμινίου (AlP) κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά στην Τουρκία - Η ακριβής αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί με το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το «μονομέτωπο» στην κυβέρνηση και η απόσταση Δούκα-Χριστοδουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «μονομέτωπο» στην κυβέρνηση και η απόσταση Δούκα-Χριστοδουλάκη

Το «μονομέτωπο» Ανδρουλάκη προς το Μαξίμου και τα μηνύματα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Η νέα διαφοροποίηση Χριστοδουλάκη από Δούκα σε σχέση με τον Τσίπρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Δεν πρόκειται για νέα κυκλώματα» – Διευκρινίσεις του ΕΟΠΥΥ για την «απάτη των 12 εκατομμυρίων ευρώ»
Παράνομες συνταγογραφήσεις 19.11.25

«Δεν πρόκειται για νέα κυκλώματα» – Διευκρινίσεις του ΕΟΠΥΥ για την «απάτη των 12 εκατομμυρίων ευρώ»

Όπως έγινε γνωστό, αναμένονται νέοι έλεγχοι σε 10 ιατρούς και 80 φαρμακεία, στο πλαίσιο τριών δικογραφιών της Οικονομικής Αστυνομίας, για τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ έχει ήδη λάβει γνώση.

Σύνταξη
Το χρυσό βλέμμα του Κλιμτ: Πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ σπάει κάθε ρεκόρ πώλησης
Χωρίς Προηγούμενο 19.11.25

Το χρυσό βλέμμα του Κλιμτ: Πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ σπάει κάθε ρεκόρ πώλησης

Σε μια μάχη 20 λεπτών στη Νέα Υόρκη, το «Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ» έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια, μετατρέποντας ένα σπάνιο πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ σε νέο σύμβολο υπεραξίας στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
AI 19.11.25

Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Λάρι Σάμερς, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, μετά από όσα έγιναν γνωστά για την πιθανή του σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πυρά Τσουκαλά κατά της κυβέρνησης – «Χαμένη η μάχη όχι μόνο στο ράφι αλλά και στο χωράφι»
Σφοδρή κριτική 19.11.25

Πυρά Τσουκαλά κατά της κυβέρνησης - «Χαμένη η μάχη όχι μόνο στο ράφι αλλά και στο χωράφι»

«Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι ο φόβος, αλλά στο τέλος πάντα η ελπίδα νικά τον φόβο», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Τι αναφέρει για ενεργειακές συμφωνίες και Βορίζια

Σύνταξη
Από το Κουρασάο ως το Σουρινάμ και τη Νέα Καληδονία: Οι «σταχτοπούτες» ενός Μουντιάλ που θα θυμίζει… κρουαζιέρα!
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Από το Κουρασάο ως το Σουρινάμ και τη Νέα Καληδονία: Οι «σταχτοπούτες» ενός Μουντιάλ που θα θυμίζει… κρουαζιέρα!

Χώρες που δύσκολα βρίσκει κανείς στον χάρτη και που είναι αρκετές φορές μικρότερες και από την... Κρήτη, ετοιμάζονται να βρεθούν στα τελικά ενός Μουντιάλ που δεν θα θυμίζει κανένα από τα προηγούμενα!

Σύνταξη
Κομοτηνή: Σύλληψη αλλοδαπού καταζητούμενου για δυστύχημα με δύο νεκρούς στη Ροδόπη
Πού τον εντόπισαν 19.11.25

Σύλληψη αλλοδαπού καταζητούμενου για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς στη Ροδόπη

Το δυστύχημα συνέβη, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συλληφθείς που εντοπίστηκε στην Κομοτηνή, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε χαράδρα σε δασική περιοχή της Ροδόπης

Σύνταξη
Έντυσε τους Roxy Music στα 80s και τώρα ο «αρχιτέκτονας της γοητείας» Antony Price επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες
Αχ! 19.11.25

Έντυσε τους Roxy Music στα 80s και τώρα ο «αρχιτέκτονας της γοητείας» Antony Price επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες

Με το ντεμπούτο της Λίλι Άλεν στo catwalk, η επίδειξη μόδας είδε τον θρυλικό σχεδιαστή Antony Price – γνωστό για τις δημιουργίες του για τους Roxy Music, τον Ντέιβιντ Μπόουι και τους Duran Duran στη δεκαετία του 1980 – να συνεργάζεται με τον Marco Capaldo του brand 16Arlington για τη αισθησιακή συλλογή after-dark.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τρόφιμα Αγάπης»: ένα τραπέζι γεμάτο για όλους
Τα Νέα της Αγοράς 19.11.25

«Τρόφιμα Αγάπης»: ένα τραπέζι γεμάτο για όλους

Από μια ιδέα που γεννήθηκε πριν τρεις δεκαετίες μέχρι ένα πρότυπο πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος μετατρέπει τα κοντόληκτα τρόφιμα σε εκατομμύρια γεύματα αγάπης.

Σύνταξη
The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς
NBA 19.11.25

The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς

Ο μπασκετικός... Άραγκορν, ο άνθρωπος που, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο παρκέ, άπαντες περίμεναν να εκπληρώσει την προφητεία και να γίνει ο Βασιλιάς, εδώ και 23 χρόνια κάνει ακριβώς αυτό: αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Βρετανία: Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της – «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν
«Επικίνδυνη ενέργεια» 19.11.25

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της Βρετανίας - «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι που μίλησε για «επικίνδυνη ενέργεια» - Το ρωσικό πλοίο Yantar φαίνεται να βρίσκεται βόρεια της Σκωτίας

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο