Αμερικανοί στρατηγοί πάνε Κίεβο, αλλά όχι για στρατιωτικές συμβουλές

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, δεν έχει επισκεφθεί το Κίεβο ενώ είναι ελάχιστοι και οι αξιωματούχοι που το έκαναν. Ειδικά μέλη των ενόπλων δυνάμεων δεν μπορούν να μπουν στη χώρα χωρίς την έγκριση Χέγκσεθ. Ωστόσο, έγιναν εξαιρέσεις, καθώς δύο στρατηγοί συναντούν σήμερα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να αναθερμανθούν οι συζητήσεις για κατάπαυση.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ, μαζί με δύο στρατηγούς τεσσάρων αστέρων του Στρατού Ξηράς έλαβαν εντολή να ταξιδέψουν στο Κίεβο σε μια ακόμα προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αναζωογονήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Το αμερικανικό δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιχειρήσει πολλές φορές να τερματίσει, μέσω διαπραγμάτευσης τον πόλεμο. Ωστόσο, Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι δεν έχουν πραγματοποιήσει άμεσες συνομιλίες εδώ και μήνες, ενώ οι αμερικανικές προσπάθειες έχουν βαλτώσει μετά τη σύνοδο Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο. Η Ρωσία έχει δείξει μικρό ενδιαφέρον να σταματήσει τον πόλεμο, παρά μόνο με τους δικούς της όρους.

Τον Οκτώβριο, επίσης, ο Τραμπ ακύρωσε μια προγραμματισμένη επόμενη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη και επέβαλε νέες κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, αφού Ρώσοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές ότι δεν είχαν πρόθεση να συνάψουν συμφωνία.

Τι άλλαξε

Η υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του Πενταγώνου στο Κίεβο θα συναντήσει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ουκρανούς αξιωματούχους, καθώς και κορυφαίους στρατιωτικούς και εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους.

Στη συνέχεια, ο Ντρίσκολ σχεδιάζει να συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Γιατί όμως τώρα;

Σύμφωνα με τους ανώτατους αξιωματικούς που επικαλείται το αμερικανικό δημοσίευμα, η επιστράτευση στρατιωτικών για το εγχείρημα οφείλεται εν μέρει στην πεποίθηση ότι η Μόσχα ενδέχεται να είναι πιο δεκτική σε διαπραγματεύσεις με στρατιωτική διαμεσολάβηση, αλλά και στην απογοήτευση επειδή πολλαπλές προηγούμενες προσπάθειες έχουν αποδώσει ελάχιστα.

«Ο υπουργός Ντρίσκολ ταξιδεύει στην Ουκρανία για να αποκτήσει σαφή εικόνα της κατάστασης επί του εδάφους. Θα συμμετάσχει σε συναντήσεις στην Ουκρανία και θα μεταφέρει τα ευρήματά του στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει η αιματοχυσία και να γίνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου».

Αποστολή του Ντρίσκολ είναι να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες εκ μέρους του Τραμπ, ανέφερε ένας ακόμη από τους αξιωματούχους.

Το αμερικανικό δημοσίευμα κάνει λόγο για μια ασυνήθιστη επιλογή του Τραμπ να επιλέξει ως επικεφαλής έναν μη ένστολο με καθήκοντα την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των στρατιωτών. Όμως ο Τραμπ βασίζεται συχνά σε ανορθόδοξους απεσταλμένους, μεταξύ των οποίων και ο πρώην κτηματομεσίτης Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ.

Η ιδέα να σταλεί ο Ντρίσκολ, συμμαθητής στη Νομική Σχολή του Γέιλ με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντι. Βανς, στην Ουκρανία και κατόπιν στη Ρωσία προέκυψε από μια συζήτηση μεταξύ του Τραμπ και του Βανς, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους.

Η πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης σφοδρών ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους σε όλη την Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες και ενώ η Μόσχα αναφέρει εδαφικά κέρδη στη νοτιοανατολική περιοχή της Ζαπορίζια.

Η αντζέντα της συζήτησης

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αμερικανική αντιπροσωπεία στο Κίεβο, στην οποία συμμετέχουν ο στρατηγός Κρις Ντόναχιου, ανώτατος διοικητής του Στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη, και ο στρατηγός Ράντι Τζορτζ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αναμενόταν να συζητήσει τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης και την παραγωγή όπλων κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ουκρανία, καθώς και ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ντρίσκολ και ο Τζορτζ πέταξαν τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου για τη Γερμανία, όπου ενημερώθηκαν για τις υπηρεσιακές πληροφοριών σε αμερικανική στρατιωτική βάση από κοινού με τον Ντόναχιου, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Η ομάδα εξέτασε την κατάσταση στο πεδίο με χάρτες μαζί με αξιωματούχους που ασχολούνται με το ουκρανικό μέτωπο εδώ και χρόνια. Στη συνέχεια, την Τρίτη, πέταξαν στην Πολωνία και επιβιβάστηκαν σε νυχτερινό τρένο για το Κίεβο αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Ο Ντόναχιου έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αποστολή όπλων στην Ουκρανία, ήδη από την περίοδο που ήταν διοικητής του 18ου Σώματος Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων του Στρατού, το 2022, όταν συγκροτήθηκε μονάδα για τον συντονισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Ο Τραμπ, στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, άφησε να εννοηθεί ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως μπορεί να σταματήσει τις εχθροπραξίες. «Στην πραγματικότητα έχω σταματήσει οκτώ πολέμους. Μου απομένει ένας ακόμη με τον Πούτιν. Έχω εκπλαγεί λίγο με τον Πούτιν. Έχει πάρει περισσότερο χρόνο απ’ όσο νόμιζα».

Ο Ντρίσκολ ηγείται μιας προσπάθειας αναμόρφωσης του απαρχαιωμένου εδώ και δεκαετίες συστήματος προμηθειών του Στρατού. Ο Τραμπ αποκάλεσε τον Ντρίσκολ «killer» σε ανακοίνωση στο Οβάλ Γραφείο, όταν γνωστοποίησε ότι αναπτύσσει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις, στο Τενεσί, και τον αποκαλεί «ο τύπος με τα drones», αναφορά στην έμφαση που δίνει ο Ντρίσκολ στην προμήθεια ενός εκατομμυρίου νέων drones για τον Στρατό.

Ο Γουίτκοφ, που έχει τον ρόλο του συντονιστή της κυβέρνησης για τις διαπραγματεύσεις με το Κρεμλίνο, βοήθησε στην προετοιμασία του Ντρίσκολ για τις συνομιλίες στο Κίεβο, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους.