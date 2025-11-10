Η Ρωσία θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία το ταχύτερο δυνατό, όμως οι προσπάθειες για επίλυση έχουν βαλτώσει, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σε ενημέρωση δημοσιογράφων.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε σε συνάντηση με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν την περασμένη Παρασκευή «ότι συμφωνούμε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει στο όχι τόσο μακρινό μέλλον», ο Πεσκόφ επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει όταν η Ρωσία επιτύχει τους στόχους της και ότι θα προτιμούσε να το κάνει με πολιτικά και διπλωματικά μέσα.

«Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παύση, η κατάσταση έχει βαλτώσει. Έχει βαλτώσει όχι εξαιτίας μας», είπε, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της στην Ευρώπη απορρίπτουν τις κατηγορίες της Μόσχας ότι εμποδίζουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία από τις 23 Ιουλίου.

Κατηγορεί το Κίεβο

Ο Τραμπ προσπάθησε να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντηθούν, όμως το Κρεμλίνο είπε πως μια τέτοια συνάντηση μπορεί να λάβει χώρα μόνο στη Μόσχα – έναν όρο που απορρίπτει ο Ζελένσκι.

Ο Πεσκόφ είπε πως το Κίεβο είναι αυτό που δεν θέλει να συνεχίσει τη συζήτηση.

«Ενθαρρύνονται με κάθε τρόπο από τους Ευρωπαίους, που πιστεύουν πως η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο και να εξασφαλίσει τα συμφέροντά της με στρατιωτικά μέσα», είπε.

Εκτίμησε πως αυτή είναι μια μεγάλη αυταπάτη, δεδομένης της κατάστασης στο μέτωπο της μάχης.

Καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του τέταρτου έτους, η Ρωσία κατέχει περίπου το 19% του ουκρανικού εδάφους και καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να καταλάβει τις πόλεις Ποκρόφσκ και Κουπιάνσκ.

Η ρωσική προεδρία δήλωσε, εξάλλου, ότι «προετοιμάζεται εντατικά» ώστε ο πρόεδρος Πούτιν να επισκεφθεί την Ινδία πριν από τα τέλη του έτους και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα είναι ένα ουσιαστικό ταξίδι.

Ανυπόστατες οι φήμες για τον Λαβρόφ

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα που θέλουν τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν, το Κρεμλίνο έκανε λόγο για ανυπόστατες φήμες και πρότεινε στον κόσμο να αγνοεί τέτοιες εικασίες.

Ο 75χρονος Λαβρόφ, ένας βετεράνος διπλωμάτης της σοβιετικής εποχής γνωστός για το στιβαρό διαπραγματευτικό του ύφος, απουσίαζε από μια μεγάλη συνάντηση στο Κρεμλίνο την περασμένη εβδομάδα στην οποία κανονικά θα παρευρισκόταν, ενώ ο Πούτιν επέλεξε κάποιον άλλον για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική αργότερα μέσα στο μήνα, ένας ρόλος τον οποίο στο παρελθόν κατείχε ο Λαβρόφ.

Το Κρεμλίνο απέρριψε την Παρασκευή τις εικασίες ότι ο Λαβρόφ έχει πέσει στη δυσμένεια του Πούτιν αφότου “πάγωσαν” οι προσπάθειες να διοργανωθεί σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο και τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.