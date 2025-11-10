Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέψευσε τις πληροφορίες περί κακού κλίματος στην τελευταία του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον τον Οκτώβριο, σε συνέντευξη που έδωσε στον Guardian από το προεδρικό μέγαρο του Κιέβου.

Δήλωσε ακόμα ότι δεν φοβάται τον Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίθεση με άλλους ηγέτες, και ότι οι σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ είναι καλές.

«Όλοι στον κόσμο» φοβούνται τον Τραμπ. «Αυτή είναι η αλήθεια», είπε ο Ζελένσκι ενώ όταν ρωτήθηκε εάν αυτό ισχύει και για τον ίδιο απάντησε: «Όχι… δεν είμαστε εχθροί με την Αμερική. Είμαστε φίλοι. Γιατί λοιπόν να φοβόμαστε;».

«Ο Τραμπ εκλέχθηκε από τον λαό του. Πρέπει να σεβαστούμε την επιλογή του αμερικανικού λαού, όπως και εγώ εκλέχθηκα από τον λαό μου. Οι ΗΠΑ είναι ο στρατηγικός μας εταίρος, εδώ και πολλά χρόνια, ίσως ακόμη και δεκαετίες και αιώνες». Οι δύο χώρες έχουν κοινές βαθιές αξίες, σε αντίθεση με την «ιμπεριαλιστική» και «ρεβιζιονιστική Ρωσία», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δεν πέταξε τους χάρτες

Σχετικά με δημοσίευμα των Financial Times που ανέφερε ότι ο Τραμπ πέταξε τους χάρτες του πεδίου μάχης που ο Ζελένσκι του παρουσίασε στην τελευταία του επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, ο ουκρανός πρόεδρος απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

«Δεν πέταξε τίποτα. Είμαι σίγουρος», είπε ο Ζελένσκι. Χαρακτήρισε επίσης τις σχέσεις τους ως «φυσιολογικές», «επαγγελματικές» και «εποικοδομητικές».

Σύμφωνα με την Financial Times, ο Τραμπ φέρεται να πίεσε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου και είπε ότι ο Ρώσος ηγέτης θα «καταστρέψει» την Ουκρανία αν δεν συμφωνήσει. Ο Ζελένσκι είπε ότι η συνάντηση εξελίχθηκε διαφορετικά, αν και δεν κατάφερε να πάρει τους Τόμαχοκ που είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε τις ΗΠΑ έστησε τρία σταντ μπροστά στον Τραμ , παρουσιάζοντας διαδοχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων όπλων και οικονομικών κυρώσεων, που θα «αποδυνάμωναν» τη Μόσχα, περιέγραψε ο Ζελένσκι με στόχο να αποδυναμωθούν οι στρατιωτικές ικανότητες της Ρωσίας και έτσι ο Πούτιν να αναγκαστεί να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο ουκρανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος όπως είπε έχει μεσολαβήσει στον Τραμπ υπέρ της Ουκρανίας, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος φέρεται να του έχει ιδιαίτερη συμπάθεια.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της συνέντευξης του Ζελένσκι, όπως αναφέρει ο Guardian, υπήρξε διακοπή ρεύματος. Τις τελευταίες εβδομάδες οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας γίνονται στόχος ρωσικών επιθέσεων και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η παραγωγική ικανότητα της χώρας μειώθηκε στο «μηδέν», σύμφωνα με την κρατική εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ρωσικά drones χτύπησαν επίσης δύο πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, και το Κίεβο κάλεσε την πυρηνική εποπτική αρχή του ΟΗΕ να αντιδράσει.

Το ρεύμα επανήλθε μετά από λίγο στο προεδρικό μέγαρο με την ενεργοποίηση της εφεδρικής γεννήτριας.

Ποτέ δεν είναι αρκετά

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε το αίτημά του για να πάρει 27 συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot από αμερικανούς κατασκευαστές, μετά την απόρριψη των Τόμαχοκ. Μέχρι να αποφασίσουν οι αμερικανικές εταιρείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να δανείσουν αυτές συστήματα Patriot στο Κίεβο, πρόσθεσε ο ουκρανός πρόεδρος.

Ερωτηθείς αν η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κάνουν αρκετά για την Ουκρανία ο Ζελένσκι απάντησε: «Ποτέ δεν είναι αρκετά. Θα είναι αρκετά όταν τελειώσει ο πόλεμος. Και θα είναι αρκετά όταν ο Πούτιν καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει».

Με τον Τραμπ να αποκλείει τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Βρετανίας έχουν υποσχεθεί να στείλουν στρατεύματα στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε οι Βρετανοί στρατιώτες να φτάσουν νωρίτερα – για να αναλάβουν αμυντική θέση στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία, για παράδειγμα – ο Ζελένσκι απάντησε: «Φυσικά. Ζητάμε πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένων όπλων και της ένταξης στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ».

Οι ηγέτες φοβούνται τις κοινωνίες τους

Ωστόσο, δήλωσε ότι το ζήτημα της ευρωπαϊκής στρατιωτικής παρουσίας στην Ουκρανία εν μέσω των μαχών πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή. «Οι ηγέτες φοβούνται τις κοινωνίες τους. Δεν θέλουν να εμπλακούν στον πόλεμο», είπε. Τελικά, η απόφαση για την αποστολή στρατευμάτων είναι «δική τους επιλογή». Αν ο ίδιος πιέσει υπερβολικά, υπάρχει κίνδυνος το Κίεβο να χάσει «την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη των εταίρων μας».

Τις τελευταίες ημέρες, τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής πόλης Ποκρόφσκ, μετά από μια μακρά και αιματηρή εκστρατεία. Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Μόσχα είχε ρίξει τεράστιες δυνάμεις στην επιχείρησή της – «170.000 άνδρες» – με τον πόλεμο να είναι πιο έντονος και βίαιος στην επαρχία του Ντόνετσκ, τον κύριο στόχο του Πούτιν.

«Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δεν υπάρχει καμία ρωσική επιτυχία εκεί. Και υπάρχουν πολλές απώλειες», είπε, ενώ την ίδια στιγμή η ρωσική πλευρά έχει δημοσιεύσει βίντεο που δείχνει ουκρανούς στρατιώτες να δέχονται επίθεση.

Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικά νούμερα για τις απώλειες του αντιπάλου, ενώ οι ισχυρισμοί δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι νεκροί και από τις δύο χώρες είναι εκατοντάδες χιλιάδες, ενώ κάποιες αναφορές μιλούν και για ένα εκατομμύριο.