newspaper
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 11:03
Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα
Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 10:16
Χωρίς μετρό από σήμερα και για έναν μήνα η Θεσσαλονίκη - Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ζελένσκι: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» – Τι είπε για την τελευταία τους συνάντηση – Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος
Κόσμος 10 Νοεμβρίου 2025 | 09:44

Ζελένσκι: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» – Τι είπε για την τελευταία τους συνάντηση – Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κακό κλίμα στην τελευταία του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Spotlight

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέψευσε τις πληροφορίες περί κακού κλίματος στην τελευταία του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον τον Οκτώβριο, σε συνέντευξη που έδωσε στον Guardian από το προεδρικό μέγαρο του Κιέβου.

Δήλωσε ακόμα ότι δεν φοβάται τον Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίθεση με άλλους ηγέτες, και ότι οι σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ είναι καλές.

«Όλοι στον κόσμο» φοβούνται τον Τραμπ. «Αυτή είναι η αλήθεια», είπε ο Ζελένσκι ενώ όταν ρωτήθηκε εάν αυτό ισχύει και για τον ίδιο απάντησε: «Όχι… δεν είμαστε εχθροί με την Αμερική. Είμαστε φίλοι. Γιατί λοιπόν να φοβόμαστε;».

«Ο Τραμπ εκλέχθηκε από τον λαό του. Πρέπει να σεβαστούμε την επιλογή του αμερικανικού λαού, όπως και εγώ εκλέχθηκα από τον λαό μου. Οι ΗΠΑ είναι ο στρατηγικός μας εταίρος, εδώ και πολλά χρόνια, ίσως ακόμη και δεκαετίες και αιώνες». Οι δύο χώρες έχουν κοινές βαθιές αξίες, σε αντίθεση με την «ιμπεριαλιστική» και «ρεβιζιονιστική Ρωσία», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δεν πέταξε τους χάρτες

Σχετικά με δημοσίευμα των Financial Times που ανέφερε ότι ο Τραμπ πέταξε τους χάρτες του πεδίου μάχης που ο Ζελένσκι του παρουσίασε στην τελευταία του επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, ο ουκρανός πρόεδρος απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

«Δεν πέταξε τίποτα. Είμαι σίγουρος», είπε ο Ζελένσκι. Χαρακτήρισε επίσης τις σχέσεις τους ως «φυσιολογικές», «επαγγελματικές» και «εποικοδομητικές».

Σύμφωνα με την Financial Times, ο Τραμπ φέρεται να πίεσε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου και είπε ότι ο Ρώσος ηγέτης θα «καταστρέψει» την Ουκρανία αν δεν συμφωνήσει. Ο Ζελένσκι είπε ότι η συνάντηση εξελίχθηκε διαφορετικά, αν και δεν κατάφερε να πάρει τους Τόμαχοκ που είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε τις ΗΠΑ έστησε τρία σταντ μπροστά στον Τραμ , παρουσιάζοντας διαδοχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων όπλων και οικονομικών κυρώσεων, που θα «αποδυνάμωναν» τη Μόσχα, περιέγραψε ο Ζελένσκι με στόχο να αποδυναμωθούν οι στρατιωτικές ικανότητες της Ρωσίας και έτσι ο Πούτιν να αναγκαστεί να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο ουκρανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος όπως είπε έχει μεσολαβήσει στον Τραμπ υπέρ της Ουκρανίας, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος φέρεται να του έχει ιδιαίτερη συμπάθεια.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της συνέντευξης του Ζελένσκι, όπως αναφέρει ο Guardian, υπήρξε διακοπή ρεύματος. Τις τελευταίες εβδομάδες οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας γίνονται στόχος ρωσικών επιθέσεων και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η παραγωγική ικανότητα της χώρας μειώθηκε στο «μηδέν», σύμφωνα με την κρατική εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ρωσικά drones χτύπησαν επίσης δύο πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, και το Κίεβο κάλεσε την πυρηνική εποπτική αρχή του ΟΗΕ να αντιδράσει.

Το ρεύμα επανήλθε μετά από λίγο στο προεδρικό μέγαρο με την ενεργοποίηση της εφεδρικής γεννήτριας.

YouTube thumbnail

Ποτέ δεν είναι αρκετά

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε το αίτημά του για να πάρει 27 συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot από αμερικανούς κατασκευαστές, μετά την απόρριψη των Τόμαχοκ. Μέχρι να αποφασίσουν οι αμερικανικές εταιρείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να δανείσουν αυτές συστήματα Patriot στο Κίεβο, πρόσθεσε ο ουκρανός πρόεδρος.

Ερωτηθείς αν η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κάνουν αρκετά για την Ουκρανία ο Ζελένσκι απάντησε: «Ποτέ δεν είναι αρκετά. Θα είναι αρκετά όταν τελειώσει ο πόλεμος. Και θα είναι αρκετά όταν ο Πούτιν καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει».

Με τον Τραμπ να αποκλείει τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Βρετανίας έχουν υποσχεθεί να στείλουν στρατεύματα στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε οι Βρετανοί στρατιώτες να φτάσουν νωρίτερα – για να αναλάβουν αμυντική θέση στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία, για παράδειγμα – ο Ζελένσκι απάντησε: «Φυσικά. Ζητάμε πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένων όπλων και της ένταξης στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ».

Οι ηγέτες φοβούνται τις κοινωνίες τους

Ωστόσο, δήλωσε ότι το ζήτημα της ευρωπαϊκής στρατιωτικής παρουσίας στην Ουκρανία εν μέσω των μαχών πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή. «Οι ηγέτες φοβούνται τις κοινωνίες τους. Δεν θέλουν να εμπλακούν στον πόλεμο», είπε. Τελικά, η απόφαση για την αποστολή στρατευμάτων είναι «δική τους επιλογή». Αν ο ίδιος πιέσει υπερβολικά, υπάρχει κίνδυνος το Κίεβο να χάσει «την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη των εταίρων μας».

Τις τελευταίες ημέρες, τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής πόλης Ποκρόφσκ, μετά από μια μακρά και αιματηρή εκστρατεία. Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Μόσχα είχε ρίξει τεράστιες δυνάμεις στην επιχείρησή της – «170.000 άνδρες» – με τον πόλεμο να είναι πιο έντονος και βίαιος στην επαρχία του Ντόνετσκ, τον κύριο στόχο του Πούτιν.

«Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δεν υπάρχει καμία ρωσική επιτυχία εκεί. Και υπάρχουν πολλές απώλειες», είπε, ενώ την ίδια στιγμή η ρωσική πλευρά έχει δημοσιεύσει βίντεο που δείχνει ουκρανούς στρατιώτες να δέχονται επίθεση.

Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικά νούμερα για τις απώλειες του αντιπάλου, ενώ οι ισχυρισμοί δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι νεκροί και από τις δύο χώρες είναι εκατοντάδες χιλιάδες, ενώ κάποιες αναφορές μιλούν και για ένα εκατομμύριο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
P-TEC: Τα deals του Ζαππείου – Πώς είδαν οι Αμερικανοί τις συμφωνίες

P-TEC: Τα deals του Ζαππείου – Πώς είδαν οι Αμερικανοί τις συμφωνίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί
Υψίστης σημασίας 10.11.25

Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί

Μεγάλη σημασία έχει η φετινή σύνοδος για το κλίμα του ΟΗΕ, η COP30, που θα δώσει βάρος στους αυτόχθονες πληθυσμούς, «κυνηγώντας», παράλληλα, απτές αλλαγές ενάντια στην καταστροφή του πλανήτη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο
Κόσμος 10.11.25

Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο

Η Ινδονησία απένειμε στον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο τον τίτλο του εθνικού ήρωα, σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει κατηγορίες για ιστορικό αναθεωρητισμό στη τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου.

Σύνταξη
Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες
Κόσμος 10.11.25

Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες

Έχουν ανακτηθεί επτά πτώματα και διασώθηκαν 13 επιζώντες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, ανέφερε αξιωματούχος των λιμενικών αρχών της Μαλαισίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

Σύνταξη
Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της
Κόσμος 10.11.25

Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της

Ο φόβος μιας απομονωμένης Ευρώπης στην εποχή Τραμπ 2.0 ωθεί το Βερολίνο να ξαναχτίσει τον ισχυρότερο στρατό της ηπείρου – αυτή τη φορά με εγχώρια σφραγίδα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το «αντίδοτο» στον Τραμπ μπορεί να λέγεται Μαμντάνι
Κόσμος 10.11.25

Το «αντίδοτο» στον Τραμπ μπορεί να λέγεται Μαμντάνι

Η εντυπωσιακή εκλογή του 34χρονου πολιτικού, με ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης, στη δημαρχία της Νέας Υόρκης στέλνει μήνυμα αποδοκιμασίας στον αμερικανό πρόεδρο που φλερτάρει με την απολυταρχία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Βολιβία: Η νέα δεξιά κυβέρνηση ανοίγει την όρεξη της Γερμανίας για λίθιο και σπάνιες γαίες
Ενίσχυση σχέσεων 10.11.25

Η δεξιά κυβέρνηση στη Βολιβία ανοίγει την όρεξη της Γερμανίας για λίθιο και σπάνιες γαίες

«Η Βολιβία είναι πλούσια σε πρώτες ύλες, ιδιαίτερα σε λίθιο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ της Γερμανίας που θα επιδιώξει να ενισχύσει τη σχέση με τη νέα δεξιά κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Ρωσία: Πολυμελής αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο με τη διμερή στρατιωτική συνεργασία στο επίκεντρο
Ρωσία 10.11.25

Τι γυρεύει ο Σοϊγκού στην Αίγυπτο;

Ο Σεργκέι Σοϊγκού, σύμμαχος και στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο, επικεφαλής πολυμελούς ρωσικής αντιπροσωπείας.

Σύνταξη
Βολιβία: Κανένας αυτόχθονας στη νέα δεξιά κυβέρνηση – Οι υπουργοί ορκίστηκαν στη Βίβλο και με φόντο σταυρό
Ροδρίγο Πας 10.11.25

Χωρίς αυτόχθονες η νέα δεξιά κυβέρνηση στη Βολιβία

Οι υπουργοί της νέας δεξιάς κυβέρνησης, στην οποία δεν αντιπροσωπεύονται οι αυτόχθονες στη Βολιβία, ορκίστηκαν στη Βίβλο και με φόντο σταυρό, που αντικατέστησαν τους αυτοχθονικούς συμβολισμούς.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συμφωνία στη Γερουσία για τον τερματισμό της δημοσιονομικής παράλυσης
Κόσμος 10.11.25 Upd: 05:10

Συμφωνία στη Γερουσία για να τερματιστεί το shutdown

Προσωρινή συμφωνία κλείστηκε στη Γερουσία των ΗΠΑ προκειμένου να επιτραπεί η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως τον Ιανουάριο και να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση.

Σύνταξη
Πιασμένοι οι πρόσφυγες στην επικίνδυνη παγίδα των συρράξεων και της κλιματικής αλλαγής
ΟΗΕ 10.11.25

Πιασμένοι σε επικίνδυνη παγίδα οι πρόσφυγες

Οι χώρες που φιλοξενούν πάνω από το 45% των προσφύγων εξαιτίας ένοπλων συρράξεων είναι αυτές οι οποίες θα εκτεθούν στους συνδεόμενους με την κλιματική αλλαγή κινδύνους.

Σύνταξη
Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ
Βέλγιο 10.11.25

Συναγερμός για drones πάνω από πυρηνικό σταθμό

Drones έκαναν τώρα την εμφάνισή τους πάνω από πυρηνικό σταθμό στο Βέλγιο, αφού νωρίτερα έγιναν και πάλι αιτία να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία στο αεροδρόμιο της Λιέγης.

Σύνταξη
Μαντλίν Μακάν: Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνισή της μπορεί να φύγει από τη Γερμανία
Απόφαση Εφετείου 10.11.25

Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν μπορεί τώρα να φύγει από τη Γερμανία

Εφετείο στη Γερμανία ανάβει πράσινο φως για να φύγει από τη χώρα ο κυριότερος ύποπτος στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της μικρής βρετανίδας Μαντλίν Μακάν το 2007 στην Πορτογαλία.

Σύνταξη
Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο
Γαλλία 10.11.25

Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο

Τα δικαστήρια στο Παρίσι θα εξετάσουν σήμερα το αίτημά του Νικολά Σαρκοζί να αποφυλακιστεί, έως ότου εκδικαστεί η έφεσή του για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Άλλο ένα αντιδικαστικό κρεσέντο» – Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δήλωση της δικηγόρου του Κασιδιάρη
Απόρριψη αποφυλάκισης 10.11.25

«Άλλο ένα αντιδικαστικό κρεσέντο» - Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δήλωση της δικηγόρου του Κασιδιάρη

Νομικά παιδαριώδεις οι ισχυρισμοί της δικηγόρου του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσως Πανταζή, και «ασύστολα ψέματα», αναφέρει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων - «Αθέμιτες πιέσεις που θα πέσουν στο κενό»

Σύνταξη
Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί
Υψίστης σημασίας 10.11.25

Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί

Μεγάλη σημασία έχει η φετινή σύνοδος για το κλίμα του ΟΗΕ, η COP30, που θα δώσει βάρος στους αυτόχθονες πληθυσμούς, «κυνηγώντας», παράλληλα, απτές αλλαγές ενάντια στην καταστροφή του πλανήτη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΗΠΑ: Η Γερουσία άνοιξε τον δρόμο για τον τερματισμό του shutdown έπειτα από 40 ημέρες «παράλυσης» – Τι ακολουθεί
Δημοσιονομική παράλυση 10.11.25

Τερματίζεται το shutdown στις ΗΠΑ; Χωρίς πρόβλεψη για την υγειονομική περίθαλψη η συμφωνία στη Γερουσία

Η συμφωνία για λήξη του shutdown πρέπει τώρα να εγκριθεί από τη Βουλή και να υπογραφεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που μπορεί να πάρει μέρες.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της
«Πρόκληση» 10.11.25

Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της

«Το να ψηφίζουν [οι συγγενείς μου] τον Τραμπ σημαίνει ότι δεν επιλέγουν την οικογένειά μας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Μόλι ΜακΝίρνι, αναφερόμενη στην κόντρα του Τζίμι Κίμελ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άνδρος: Οι Βρετανοί την ανέδειξαν σε κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025
Greek Travel Awards 10.11.25

Το ελληνικό νησί που ψηφίστηκε από τους Βρετανούς ως ο καλύτερος προορισμός για περιπατητές

Διεθνής διάκριση για την Άνδρο στα Greek Travel Awards - Πρώτη στην πεζοπορία για το 2025 - Το βραβείο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του νησιού στη βρετανική αγορά

Σύνταξη
Πολιτική πλατφόρμα από τον Αντώνη Σαμαρά
Πολιτική 10.11.25

Πολιτική πλατφόρμα από τον Αντώνη Σαμαρά

Τη δικό του πολιτικό πρόγραμμα, εφ' όλης της ύλης, παρουσίασε ο Αντώνης Σαμαράς, τραβώντας ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή από τη σημερινή ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και δείχνοντας προς τη δημιουργία νέου κόμματος.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!

Ψυγείο δεν αγοράζεις κάθε χρόνο, οπότε μια επιμελής έρευνα αγοράς είναι ακόμα πιο επιτακτική για να μην παρασυρθείς από τις «σειρήνες» της Black Friday. Επειδή, όμως, μπορεί να μην έχεις τη διάθεση ή τον χρόνο να γίνεις… τεχνικός, μαζέψαμε για εσένα τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να προσέξεις, προκειμένου να επιλέξεις το νέο «μέλος» της οικογένειάς σου, ανάμεσα στις προσφορές της Black Friday!

Σύνταξη
Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα
Commando 10.11.25

Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα

Ο παλιός άσος του NBA, εκατομμυριούχος και επιτυχημένος τηλεσχολιαστής Τσαρλς Μπάρκλεϊ παραδέχθηκε ότι εδώ και τρεις δεκαετίες δεν έχει φορέσει εσώρουχο. Και νιώθει μια χαρά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα

Από τις Toyota και Lexus μέχρι την είσοδο της GAC AION, η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία, συνέπεια και στρατηγική διορατικότητα, οδηγώντας την ελληνική αγορά αυτοκινήτου σε μία νέα εποχή κινητικότητας.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο