Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Ουκρανία: Σφίγγει ο κλοιός γύρω από το Ποκρόφσκ λένε οι Ρώσοι – Γιατί είναι σημαντική η συγκεκριμένη η περιοχή
Κόσμος 04 Νοεμβρίου 2025 | 13:22

Ουκρανία: Σφίγγει ο κλοιός γύρω από το Ποκρόφσκ λένε οι Ρώσοι – Γιατί είναι σημαντική η συγκεκριμένη η περιοχή

Η Ρωσία έπληξε τη νύχτα υποδομές και στην Οδησσό

Σύνταξη
Spotlight

Με το βλέμμα στραμμένο στο Ποκρόφσκ βρίσκεται η Ρωσία, με τις μάχες να μαίνονται στους δρόμους της κατεστραμμένης πόλης.

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τα ουκρανικά στρατεύματα στην πόλη, ένα κέντρο μεταφορών και επιμελητείας που προσπαθούν να καταλάβουν εδώ και πάνω από ένα χρόνο.

Η Ουκρανία αρνείται ότι τα στρατεύματά της έχουν περικυκλωθεί σε κάποια από τις περιοχές αυτές.

Ο ουκρανικός, χαρτογραφικός ιστότοπος Deep State, που βασίζεται σε ανοιχτές πηγές, έδειξε χθες ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί ακόμα βαθύτερα στο Ποκρόφσκ και τις γύρω περιοχές, αν και μεγάλο μέρος του συνεχίζει να χαρακτηρίζεται «γκρίζα ζώνη», που σημαίνει ότι δεν ελέγχεται πλήρως από καμία πλευρά.

Γιατί είναι σημαντικό το Ποκρόφσκ για την Ρωσία

Το Ποκρόφσκ είχε πληθυσμό περίπου 60.000 κατοίκων πριν από τον πόλεμο, αλλά οι περισσότεροι το έχουν εγκαταλείψει εδώ και καιρό. Η

κατάληψή του θα προσέφερε στη Μόσχα μια βάση από την οποία θα μπορούσε να κινηθεί προς το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις του Ντονέτσκ που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει αυτήν την περιφέρεια στο σύνολό της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι αναγνώρισε χθες ότι το Ποκρόφσκ υφίσταται σοβαρή πίεση αλλά ο στρατός του δήλωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν καμία περιοχή υπό τον πλήρη έλεγχό τους.

Το ρωσικό μπλογκ στρατιωτικών θεμάτων Rybar ανέφερε χθες ότι ο έλεγχος της Μόσχας στην πόλη επεκτείνεται σταδιακά, αλλά «η πλήρης εκκαθάριση της πόλης είναι ακόμα μακριά».

Η Ρωσία έπληξε τη νύχτα υποδομές στην Οδησσό

Η Ρωσία έπληξε μη στρατιωτικές, ενεργειακές και λιμενικές υποδομές σε μεγάλη νυχτερινή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της.

«Παρά την ενεργοποίηση των δυνάμεων αντιαεροπορικής άμυνας, που κατέστρεψαν τους περισσότερους από τους εχθρικούς στόχους, υπήρξαν πλήγματα σε μη στρατιωτικές, λιμενικές και ενεργειακές υποδομές», έγραψε ο Όλεχ Κίπερ σε ανάρτηση στο Telegram. Ο ίδιος είπε ότι οι διασώστες κατέσβεσαν γρήγορα τις πυρκαγιές και δεν υπήρξαν θύματα.

Πολιτική
Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Θα συνεχίσουμε τη μεταρρύθμιση

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Θα συνεχίσουμε τη μεταρρύθμιση

Πολιτική
ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

inWellness
inTown
Πέθανε ο Ντικ Τσέινι
Κόσμος 04.11.25

Πέθανε ο Ντικ Τσέινι

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και αρχιτέκτονας του «Πολέμου στην Τρομοκρατία», Τσέινι, είχε βοηθήσει να οδηγηθεί η χώρα του στον πόλεμο στο Ιράκ έχοντας όμως εσφαλμένα στοιχεία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ μιλάει για «μανιτάρια», αλλά ένας υπουργός του όχι – «Μας φοβίζει όλους, δεν ξέρει για τι μιλάει»
Επικίνδυνη αμφισημία 04.11.25

Ο Τραμπ θέλει «μανιτάρια», αλλά ένας υπουργός του όχι - «Μας φοβίζει όλους, δεν ξέρει γιατί τι μιλάει»

Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να αιφνιδιάζει πολλές φορές με την ασάφειά του, αλλά τα πυρηνικά είναι ένα πεδίο που δεν δέχεται τίποτα λιγότερο από την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή ακόμα και στελέχη της κυβέρνησής του είναι πολύ ανήσυχα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελεύθερος μετά από 32 χρόνια σε ισραηλινή φυλακή – Παλαιστίνιος συγγραφέας περιγράφει την ζωή του
«Δεν το πίστευα» 04.11.25

Ελεύθερος μετά από 32 χρόνια: Παλαιστίνιος συγγραφέας περιγράφει την ζωή του στις φυλακές του Ισραήλ

Ο Παλαιστίνιος Νάσερ Αμπού Σρούρ λέει ότι οι φυλακές έγιναν σαν «ένα ακόμη μέτωπο» στον πόλεμο της Γάζας και μιλάει για τον αγώνα του να προσαρμοστεί στη ζωή έξω.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σαρώνει ο τυφώνας Καλμάγκι τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον δύο νεκροί
Κόσμος 04.11.25

Σαρώνει ο τυφώνας Καλμάγκι τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον δύο νεκροί

 «Άνθρωποι αποκλεισμένοι σε οροφές ζήτησαν να διασωθούν», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρον Ράμος, εκπρόσωπος των αρχών στην Τσεμπού στις Φιλιππίνες προσθέτοντας πως πλημμύρισαν ακόμη και κάποια κέντρα των υπηρεσιών διάσωσης

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»
Κόσμος 04.11.25

Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»

Ο Τραμπ παρουσίασε σε μέλη του Σ.Α του ΟΗΕ, το σχέδιό του για τη δημιουργία δύναμης ασφαλείας στη Γάζα με ευρεία διετή εντολή - Προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Ο Ζόραν Μαμντάνι, οι κάλπες στη Νέα Υόρκη και μια ιδεολογική μάχη για το μέλλον των ΗΠΑ
Αριστερά vs τραμπισμού 04.11.25

Ο Ζόραν Μαμντάνι, οι κάλπες στη Νέα Υόρκη και μια ιδεολογική μάχη για το μέλλον των ΗΠΑ

Γιατί οι σημερινές εκλογές στη Νέα Υόρκη και η αναμενόμενη εκλογή του Δημοκρατικού σοσιαλιστή Ζόραν Μαμντάνι στη δημαρχία της αποτελούν μείζον πολιτικό ζήτημα στις ΗΠΑ, αλλά και πέραν αυτών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης
Κόσμος 04.11.25

Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης

Σε συνεργασία με τις RSF του στρατηγού Χεμεντί, τα ΗΑΕ παρείχαν κρίσιμη υλικοτεχνική υποστήριξη με δυτικά όπλα στους μαχητές που πραγματοποίησαν τη φονική επίθεση στο Ελ Φασέρ στο Σουδάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεξικό: 13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κακοποιών και δυνάμεων ασφαλείας στη Σιναλόα
Μεξικό 04.11.25

13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών στη Σιναλόα

Δεκατρία άτομα σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ομάδας ενόπλων στη Σιναλόα του Μεξικού, όπου μαίνεται σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του φερώνυμου καρτέλ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι
Στηρίζει Κουόμο 04.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως αν εκλεγεί ο Ζόχραν Μαμντάνι θα επιτρέψει μόνο τα ελάχιστα από τον νόμο κονδύλια στη Νέα Υόρκη, σε μια ευθεία προσπάθεια επηρεασμού του αποτελέσματος.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σουδάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου
Σουδάν 04.11.25

Πολύνεκρο χτύπημα με drone σε παιδιατρικό νοσοκομείο

Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς για την επίθεση σε παιδιατρικό νοσοκομείο κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς προσκαλεί τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας για να συζητήσουν την επιστροφή των προσφύγων
Γερμανία 04.11.25

Μερτς καλεί τζιχαντιστή αλ Σάρα για να του επιστρέψει τους πρόσφυγες

«Δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για χορήγηση ασύλου στη Γερμανία», ξεκαθαρίζει ο Μερτς και προσκαλεί τον πρώην... τζιχαντιστή αλ Σάρα για να συζητήσουν τον επαναπατρισμό των σύρων προσφύγων.

Σύνταξη
Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ
Κρίσιμη κατάσταση 04.11.25

Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες με το που απεγκλωβίστηκε ο εργάτης από τη Ρουμανία που είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του Κάστρου των Κόμηδων, χρειάστηκε άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο
Νέα Αριστερά 04.11.25

Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνει ως υπαίτιο του κλεισίματος των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης - Τον καλεί να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό

Σύνταξη
Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια
«Τι θα γινόταν αν;» 04.11.25

Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια

Η ιστορία στη συνέχεια δικαίωσε περίτρανα την ταινία Brief Encounter (Σύντομη Συνάντηση) καθώς σινεφίλ και μη εξακολουθούν να ερωτεύονται το συναισθηματικό έργο του Ντέιβιντ Λιν, ογδόντα χρόνια μετά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δια ζώσης 04.11.25

Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Περιοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου συνάντησε δημάρχους της περιοχής, εν όψει και του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 04.11.25

Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

«Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις, αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για τις εξελίξεις στην υπόθεση των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του

Η απόφαση για κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, «αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση», αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη

Επιβεβαιώνεται ότι «η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά την πιο αδιάψευστη και αδιαμφισβήτητη ομολογία αποτυχίας, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πέθανε ο Ντικ Τσέινι
Κόσμος 04.11.25

Πέθανε ο Ντικ Τσέινι

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και αρχιτέκτονας του «Πολέμου στην Τρομοκρατία», Τσέινι, είχε βοηθήσει να οδηγηθεί η χώρα του στον πόλεμο στο Ιράκ έχοντας όμως εσφαλμένα στοιχεία.

Σύνταξη
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Πίτερ Γουότκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια
Ασυμβίβαστος 04.11.25

Πίτερ Γουότκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια

Ο γνωστός σκηνοθέτης Πίτερ Γουότκινς, που φημιζόταν για τον ρεαλισμό, το δράμα και τα ριζοσπαστικά σενάριά του, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βορίζια: Σε εξέλιξη η κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με drone και ανιχνευτές μετάλλων
Αλικιανός Χανίων 04.11.25 Upd: 13:19

Σε εξέλιξη η κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με drone και ανιχνευτές μετάλλων

Σε κλίμα οδύνης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας το τελευταίο αντίο στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - Στην κηδεία παρίστανται και συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

