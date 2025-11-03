Η Ρωσία δήλωσε τη Δευτέρα (3/11) ότι τα στρατεύματά της προέλασαν στην ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ, έναν κόμβο μεταφορών και logistics στην Ουκρανία που οι δυνάμεις της Μόσχας προσπαθούν να καταλάβουν εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες εξολόθρευσαν «περικυκλωμένους ουκρανικούς σχηματισμούς» κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό και τη βιομηχανική ζώνη του Ποκρόφσκ και ότι εισήλθαν στην περιοχή Πριγκόροντνι της πόλης, όπου και οχυρώθηκαν.

Η Ουκρανία απαντά ότι οι δυνάμεις της εξακολουθούν να αντιστέκονται στο Ποκρόφσκ, όμως περιγράφει ως δύσκολες τις συνθήκες που βιώνουν τα στρατεύματά της.

Το ουκρανικό ψηφιακό εργαλείο χαρτογράφησης Deep State (δείτε εδώ), που οι Ρώσοι λένε ότι καθυστερεί να ενημερώσει τα κέρδη της Μόσχας επί του πεδίου, δείχνει τα ρωσικά στρατεύματα να ελέγχουν ένα μικρό νότιο τμήμα του Ποκρόφσκ, με το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης πόλης να εξακολουθεί να απεικονίζεται ως γκρίζα ζώνη (περιοχή που καμία από τις δυο δυνάμεις δεν την ελέγχει πλήρως).

Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι η επιχείρηση εκκαθάρισης της πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις συνεχίζεται και ότι οι ουκρανικές μονάδες απέτρεψαν προσπάθεια των Ρώσων να διακόψουν τη γραμμή ανεφοδιασμού από τη Ροντίνσκε, στα βόρεια.

Πριν από τον πόλεμο, το Ποκρόφσκ είχε πληθυσμό περίπου 60.000 κατοίκων, όμως οι περισσότεροι έχουν εγκαταλείψει την πόλη. Η κατάληψή του θα έδινε στη Μόσχα προγεφύρωμα για προέλαση προς το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, την οποία η Ρωσία επιδιώκει να κατακτήσει πλήρως.

Ωστόσο, βόρεια του Ποκρόφσκ, το ουκρανικό επιτελείο ανέφερε πρόσφατες επιτυχίες κοντά στο Ντομπροπίλια, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας ανακατέλαβε πάνω από 185 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Ειρηνικές συνομιλίες με το σταγονόμετρο

Αν πέσει το Ποκρόφσκ, θα πρόκειται για τη σημαντικότερη ρωσική εδαφική νίκη από την κατάληψη της κατεστραμμένης πόλης Αβντίιβκα στις αρχές του 2024, έπειτα από μία από τις πιο αιματηρές μάχες του πολέμου.

Έκτοτε, η Ρωσία σημειώνει αργή αλλά σταθερή πρόοδο κατά μήκος της μετώπης των 1.000 χιλιομέτρων, σε έναν πόλεμο που διαρκεί πλέον πάνω από τρία χρόνια και οκτώ μήνες.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες από τον Ιούλιο, παρά τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχει τον τερματισμό της σύγκρουσης. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι το μέτωπο έχει περιέλθει σε στασιμότητα και ότι οι απώλειες εδαφών είναι περιορισμένες, ενώ η Μόσχα επιμένει πως συνεχίζει να καταγράφει «σημαντικά κέρδη».

Σφοδρά νυχτερινά πλήγματα στην Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν σφοδρά νυχτερινά πλήγματα εναντίον ουκρανικής στρατιωτικής αεροπορικής βάσης, κέντρου επισκευής στρατιωτικού εξοπλισμού, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και υποδομών φυσικού αερίου που τις υποστήριζαν.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ουκρανικές μονάδες κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ και τις απώθησαν από τέσσερις οχυρωμένες θέσεις στη βιομηχανική ζώνη στην αριστερή όχθη του ποταμού Όσκολ.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού, Βίκτορ Τρεχούμποφ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι ρωσικές προσπάθειες να φτάσουν στο κέντρο του Κουπιάνσκ απέτυχαν, ενώ οι ουκρανικές αντεπιθέσεις επιβράδυναν σημαντικά την προέλαση της Μόσχας.