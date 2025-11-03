newspaper
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ – «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους σχηματισμούς»
Κόσμος 03 Νοεμβρίου 2025 | 18:02

Ουκρανία: Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ – «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους σχηματισμούς»

Τα στρατεύματα της Ρωσίας προελαύνουν στην κατεστραμμένη πόλη. Σφοδρές μάχες κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Η Ουκρανία λέει ότι απέτρεψε προσπάθεια διακοπής της γραμμής ανεφοδιασμού.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Vita.gr
Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Spotlight

Η Ρωσία δήλωσε τη Δευτέρα (3/11) ότι τα στρατεύματά της προέλασαν στην ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ, έναν κόμβο μεταφορών και logistics στην Ουκρανία που οι δυνάμεις της Μόσχας προσπαθούν να καταλάβουν εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες εξολόθρευσαν «περικυκλωμένους ουκρανικούς σχηματισμούς» κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό και τη βιομηχανική ζώνη του Ποκρόφσκ και ότι εισήλθαν στην περιοχή Πριγκόροντνι της πόλης, όπου και οχυρώθηκαν.

Η Ουκρανία απαντά ότι οι δυνάμεις της εξακολουθούν να αντιστέκονται στο Ποκρόφσκ, όμως περιγράφει ως δύσκολες τις συνθήκες που βιώνουν τα στρατεύματά της.

Το ουκρανικό ψηφιακό εργαλείο χαρτογράφησης Deep State (δείτε εδώ), που οι Ρώσοι λένε ότι καθυστερεί να ενημερώσει τα κέρδη της Μόσχας επί του πεδίου, δείχνει τα ρωσικά στρατεύματα να ελέγχουν ένα μικρό νότιο τμήμα του Ποκρόφσκ, με το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης πόλης να εξακολουθεί να απεικονίζεται ως γκρίζα ζώνη (περιοχή που καμία από τις δυο δυνάμεις δεν την ελέγχει πλήρως).

Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι η επιχείρηση εκκαθάρισης της πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις συνεχίζεται και ότι οι ουκρανικές μονάδες απέτρεψαν προσπάθεια των Ρώσων να διακόψουν τη γραμμή ανεφοδιασμού από τη Ροντίνσκε, στα βόρεια.

Πριν από τον πόλεμο, το Ποκρόφσκ είχε πληθυσμό περίπου 60.000 κατοίκων, όμως οι περισσότεροι έχουν εγκαταλείψει την πόλη. Η κατάληψή του θα έδινε στη Μόσχα προγεφύρωμα για προέλαση προς το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, την οποία η Ρωσία επιδιώκει να κατακτήσει πλήρως.

Ωστόσο, βόρεια του Ποκρόφσκ, το ουκρανικό επιτελείο ανέφερε πρόσφατες επιτυχίες κοντά στο Ντομπροπίλια, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας ανακατέλαβε πάνω από 185 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Ειρηνικές συνομιλίες με το σταγονόμετρο

Αν πέσει το Ποκρόφσκ, θα πρόκειται για τη σημαντικότερη ρωσική εδαφική νίκη από την κατάληψη της κατεστραμμένης πόλης Αβντίιβκα στις αρχές του 2024, έπειτα από μία από τις πιο αιματηρές μάχες του πολέμου.

Έκτοτε, η Ρωσία σημειώνει αργή αλλά σταθερή πρόοδο κατά μήκος της μετώπης των 1.000 χιλιομέτρων, σε έναν πόλεμο που διαρκεί πλέον πάνω από τρία χρόνια και οκτώ μήνες.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες από τον Ιούλιο, παρά τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχει τον τερματισμό της σύγκρουσης. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι το μέτωπο έχει περιέλθει σε στασιμότητα και ότι οι απώλειες εδαφών είναι περιορισμένες, ενώ η Μόσχα επιμένει πως συνεχίζει να καταγράφει «σημαντικά κέρδη».

Σφοδρά νυχτερινά πλήγματα στην Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν σφοδρά νυχτερινά πλήγματα εναντίον ουκρανικής στρατιωτικής αεροπορικής βάσης, κέντρου επισκευής στρατιωτικού εξοπλισμού, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και υποδομών φυσικού αερίου που τις υποστήριζαν.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ουκρανικές μονάδες κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ και τις απώθησαν από τέσσερις οχυρωμένες θέσεις στη βιομηχανική ζώνη στην αριστερή όχθη του ποταμού Όσκολ.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού, Βίκτορ Τρεχούμποφ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι ρωσικές προσπάθειες να φτάσουν στο κέντρο του Κουπιάνσκ απέτυχαν, ενώ οι ουκρανικές αντεπιθέσεις επιβράδυναν σημαντικά την προέλαση της Μόσχας.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το «δεξί» και με +1,4% στο Νοέμβριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το «δεξί» και με +1,4% στο Νοέμβριο

Vita.gr
Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Stream newspaper
Shutdown στις ΗΠΑ: Δήλωση – βόμβα από την κυβέρνηση Τραμπ – Σενάριο για κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας
Σον Ντάφι 03.11.25

Shutdown στις ΗΠΑ: Δήλωση-βόμβα από την κυβέρνηση Τραμπ - Σενάριο για κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας

«Αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι ασφαλές... θα κλείσουμε όλο τον εναέριο χώρο. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους να ταξιδέψουν - Ο υπουργός Μεταφορών δεν αποκλείει το κλείσιμο του εναέριου χώρου των ΗΠΑ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γαλλία: Τελειώνει ο χρόνος για τη ψήφιση του προϋπολογισμού – Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης
Κόσμος 03.11.25

Τελειώνει ο χρόνος στη Γαλλία για τη ψήφιση του προϋπολογισμού - Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια στη Γαλλία. Η εθνοσυνέλευση αναμένεται να χάσει την προθεσμία για την ψήφιση του πρώτου μέρους του προϋπολογισμού, για το 2026.

Σύνταξη
Κίνα: Διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές – Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ
Μήνυμα του Πεκίνου 03.11.25

Η Κίνα διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές - Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ

Η Κίνα, μέσω δηλώσεων της εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της, Μάο Νινγκ αρνείται ότι πραγματοποιεί μυστικές πυρηνικές δοκιμές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας – Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα
Συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη 03.11.25

Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας - Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε μετά την υπουργική συνάντηση για τη Γάζα που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη - Ποιοι συμμετείχαν - Άλλες 45 σορούς παρέδωσε το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»
Τουρκία 03.11.25

Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»

«Εμείς, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό και θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του στον δίκαιο αγώνα του», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Σύνταξη
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Οι θηριωδίες στο Σουδάν μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου
Στην Ελ Φάσερ 03.11.25

Οι θηριωδίες στο Σουδάν μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Το γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» για τις πληροφορίες που έρχονται από την Ελ Φάσερ σχετικά με σφαγές, βιασμούς και άλλα εγκλήματα

Σύνταξη
Βρετανία: Οι πολίτες έχουν σκληρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση από τους Αμερικανούς
Έρευνα 03.11.25

Στη Βρετανία οι πολίτες έχουν σκληρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση από τους Αμερικανούς

Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η άποψη που θέλει τη Βρετανία να είναι περισσότερο φιλελεύθερη σε σχέση με την Αμερική δεν αληθεύει σε όλα τα ζητήματα.

Σύνταξη
Ινδονησία: Περισσότεροι από 15 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, αγνοούνται μετά από πλημμύρες
Κόσμος 03.11.25

Τραγωδία στην Ινδονησία: 13 παιδιά, αγνοούνται μετά από πλημμύρες - Επέστρεφαν από αγώνα βόλεϊ

Τα παιδιά επιχείρησαν να διασχίσουν ένα ποτάμι όταν σημειώθηκαν οι πλημμύρες στην Ινδονησία - Η επιχείρηση διάσωσης περιπλέκεται από το γεγονός ότι η περιοχή θεωρείται "κόκκινη ζώνη" από πλευράς ασφαλείας

Σύνταξη
Ισπανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες
Κόσμος 03.11.25

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες

Ο Κάρλος Μαθόν, πρόεδρος της Βαλένθια της Ισπανίας, παραιτήθηκε μετά τις κατηγορίες για κακή διαχείριση των πλημμυρών του 2024 που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζόραν Μαμντάνι: Το φαβορί για δήμαρχος Νέας Υόρκης που μπορεί να γίνει αντίπαλο δέος στον Τραμπ
Ζόραν Μαμντάνι 03.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της Νέας Υόρκης - Ένας 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής απειλεί τον Τραμπ

Ο Ζόραν Μαμντάνι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία - Οι εκλογές της Νέας Υόρκης είναι το «μικρόβιο που θα μολύνει» την Αμερική του Τραμπ;

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ληστεία στο Λούβρο: Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες, πραγματοποίησαν την κλοπή – Ζευγάρι με παιδιά ανάμεσά τους
Τι λέει η εισαγγελέας 03.11.25

«Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες»: Ζευγάρι με παιδιά μεταξύ των συλληφθέντων για την κλοπή στο Λούβρο

«...είναι ένα είδος εγκληματικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού για την κλοπή στο Λούβρο

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης
Κόσμος 03.11.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στους σεισμούς, καθώς βρίσκεται πάνω σε δύο ενεργά ρήγματα που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές όταν ενεργοποιηθούν.

Σύνταξη
