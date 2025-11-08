Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;

Η απουσία του ρώσου ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ από την πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, όπου ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε την προετοιμασία προτάσεων για πιθανή πυρηνική δοκιμή, αλλά και η απόφαση να μην τον στείλει στη σύνοδο κορυφής της G20, εγείρουν ερωτήματα για την επιρροή του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, όπως αναλύει το Sky News.

Το βρετανικό μέσο αναφέρεται αρχικά «στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης» όπου «οι δυτικοί αναλυτές συνήθιζαν να εξετάζουν με σχολαστικότητα τα πλάνα από τις κρατικές τελετές –όπως τις στρατιωτικές παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία– για να αντλήσουν ενδείξεις σχετικά με την ιεραρχία του Κρεμλίνου. Ποιος στεκόταν πιο κοντά στον ηγέτη; Τι αποκάλυπτε η γλώσσα του σώματος; Ποιοι αξιωματούχοι φαίνονταν να είναι σε εύνοια και ποιοι όχι;».

Ανάλογες ερωτήσεις επανέρχονται σήμερα, καθώς οι σύγχρονοι «κρεμλινολόγοι» αναλύουν καρέ-καρέ τα πλάνα από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας την Τετάρτη, όπου ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στους κορυφαίους του συνεργάτες να αρχίσουν να ετοιμάζουν προτάσεις για ένα πιθανό πυρηνικό τεστ.

Ήταν μια κρίσιμη στιγμή – από αυτές που δύσκολα θα απουσίαζε κάποιος έμπιστος υπαρχηγός. Κι όμως, ο βετεράνος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, έλαμψε διά της απουσίας του. Ήταν το μόνο μόνιμο μέλος του Συμβουλίου που δεν ήταν παρόν.

Σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Kommersant, η απουσία του ήταν «συντονισμένη». Ακόμη κι έτσι, το γεγονός προκάλεσε απορίες.

Ακόμη περισσότερα ερωτήματα γέννησε η επιλογή ενός κατώτερου αξιωματούχου να ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στη Σύνοδο των G20 – ρόλος που τα προηγούμενα χρόνια ανήκε στον Λαβρόφ. «Έτσι, το ερώτημα προέκυψε φυσικά: μήπως ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ρωσίας έχει τεθεί στο περιθώριο;» αναρωτιέται το βρετανικό μέσο.

Οι διαψεύσεις του Κρεμλίνου

Οι φήμες φούντωσαν σε τέτοιο βαθμό ώστε το Κρεμλίνο αναγκάστηκε να τις διαψεύσει, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να σταματήσει τη συζήτηση ότι ο Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Πούτιν.

Η ένταση μεταξύ των δύο φαίνεται να ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την προγραμματισμένη σύνοδο με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Λαβρόφ με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η αδιάλλακτη στάση του Ρώσου υπουργού ήταν αυτή που οδήγησε τον Λευκό Οίκο να «παγώσει» τη συνάντηση.

Διπλωματικές πηγές στη Μόσχα ανέφεραν τότε πως ο Λαβρόφ είτε έκανε σοβαρό λάθος είτε έδρασε εκτός γραμμής. Όπως και να ’χει, η στάση του φέρεται να υπονόμευσε τη σύνοδο και να επιβράδυνε κάθε προοπτική επαναπροσέγγισης ΗΠΑ–Ρωσίας.

Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε παρά να εξοργίσει τον Πούτιν, ο οποίος επιδιώκει να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον – όχι μόνο για το ζήτημα της Ουκρανίας, αλλά και για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Λαβρόφ στο περιθώριο;

Το χειρότερο, όμως, είναι πως το επεισόδιο αυτό τον έκανε να φανεί αδύναμος, σαν να μην μπορεί να ελέγξει τον υπουργό του. Και ο Πούτιν δεν είναι άνθρωπος που ανέχεται να υπονομεύεται.

«Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα θυμούνται τον «χρυσό κανόνα» του σερ Άλεξ Φέργκιουσον: ποτέ μην αφήσεις έναν παίκτη να γίνει πιο σημαντικός από την ομάδα. Ο Πούτιν λειτουργεί με την ίδια λογική. Η πίστη είναι το πολυτιμότερο προσόν» σχολιάζει το Sky News.

Αν ο Λαβρόφ έχει πράγματι μπει στο περιθώριο, πρόκειται για μια ιστορική στιγμή. Στα 75 του χρόνια, υπήρξε το πρόσωπο της ρωσικής διπλωματίας για πάνω από δύο δεκαετίες – το «δεξί χέρι» του Πούτιν για το μεγαλύτερο μέρος της ηγεμονίας του.

Γνωστός για το σκληρό του ύφος και τις δηκτικές του απαντήσεις, ο Λαβρόφ υπήρξε επίσης από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της εισβολής στην Ουκρανία.

Με αφορμή, μάλιστα, την εμφάνισή του στη σύνοδο κορυφής Πούτιν–Τραμπ στην Αλάσκα, φορώντας πουλόβερ με τα αρχικά «CCCP», τα ρωσικά γράμματα για την ΕΣΣΔ, το Sky News καταλήγει: «Ήταν χαρακτηριστική στιγμή για έναν διπλωμάτη-βαρύ πυροβολικό, που δεν δίσταζε ποτέ να μιλήσει σκληρά. Όμως τώρα το ερώτημα πλανάται: μήπως αυτή η αδιάλλακτη στάση του κόστισε τελικά τη θέση του;».