Το Κρεμλίνο διέψευσε την Παρασκευή τις εικασίες ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε χάσει την εύνοια του Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά την κατάρρευση των προσπαθειών για την οργάνωση μιας Συνόδου Κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Ο Λαβρόφ μίλησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στις 20 Οκτωβρίου για να συζητήσει τις προϋποθέσεις για μια Σύνοδο Κορυφής στη Βουδαπέστη μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, με θέμα μια μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Οι επίσημες δηλώσεις και από τις δύο πλευρές στη συνέχεια δεν υποδήλωναν ότι το τηλεφώνημα πήγε άσχημα, αλλά μια μέρα αργότερα ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήθελε να πραγματοποιήσει μια συνάντηση που θα ήταν «χάσιμο χρόνου». Αργότερα είπε ότι ακύρωσε τη Σύνοδο Κορυφής επειδή «απλώς δεν την ένιωθε σωστή».

Η απουσία του Λαβρόφ που πυροδότησε τις φήμες

Η απουσία του Λαβρόφ από μια σημαντική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας αυτή την εβδομάδα και η απόφαση του Πούτιν να στείλει έναν αναπληρωτή αρχηγό του προσωπικού του Κρεμλίνου αντί του Λαβρόφ για να ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στη σύνοδο κορυφής της G20 αργότερα αυτόν τον μήνα, έχουν τροφοδοτήσει τις εικασίες ότι ο Πούτιν είναι θυμωμένος με τον υπουργό.

Ο Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι, εκτός από το ζήτημα της Ουκρανίας, πιστεύει ότι μια προσέγγιση μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον είναι προς το εθνικό συμφέρον της Ρωσίας και σημαντική για την παγκόσμια ασφάλεια, δεδομένου ότι οι δύο χώρες διαθέτουν τεράστια πυρηνικά οπλοστάσια.

Η διάψευση του Κρεμλίνου

Η ιδέα μιας διαμάχης μεταξύ των δύο ανδρών έχει αναφερθεί από ορισμένα ανώνυμα κανάλια στο Telegram εντός της Ρωσίας και από ρωσόφωνα μέσα ενημέρωσης που ασκούν κριτική στο Κρεμλίνο, καθώς και από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ερωτηθείς την Παρασκευή εάν ο Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Πούτιν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ διέψευσε τις φήμες.

«Θα σας δώσω μια σύντομη απάντηση: δεν υπάρχει τίποτα αληθές σε αυτές τις αναφορές», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς να επιβεβαιώσει ότι ο Λαβρόφ θα συνεχίσει να εργάζεται στον τρέχοντα ρόλο του, ο Πεσκόφ πρόσθεσε: «Απολύτως. Ο Λαβρόφ εργάζεται ως υπουργός Εξωτερικών, φυσικά».