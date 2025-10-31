newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Κόσμος 31 Οκτωβρίου 2025 | 13:30

Πεσκόφ: Συστήνει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες ενημερώσεις για τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε δημοσίευμα των Financial Times για τον λόγο της ακύρωσης της συνάντησης των δύο προέδρων στη Βουδαπέστη

Το Κρεμλίνο, μέσω σχολίων του Ντμίτρι Πεσκόφ για το δημοσίευμα των Financial Times σχετικά με την ακύρωση μιας συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι επίσημες δηλώσεις από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ και όχι αναφορές των μέσων ενημέρωσης.

Οι Financial Times αναφέρουν σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν τη συνάντηση της Βουδαπέστης αφού η Μόσχα υιοθέτησε σκληρή στάση σε σκληροπυρηνικά αιτήματά της σχετικά με την Ουκρανία.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Από τις δηλώσεις του Ντμίτρι Πεσκόφ δεν είναι σαφές αν η συνάντηση των δύο προέδρων μπορεί τελικά να γίνει.

Ο Πεσκόφ παρέπεμψε στο υπουργείο Άμυνας για την εκτόξευση πυραύλων 9Μ729 στην Ουκρανία

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ παρέπεμψε εξάλλου τους δημοσιογράφους στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όταν ερωτήθηκε σήμερα σχετικά με πληροφορία του Ρόιτερς ότι η Ρωσία έχει εκτοξεύσει πυραύλους 9M729 εναντίον της Ουκρανίας.

Υψηλόβαθμες ουκρανικές πηγές δήλωσαν ότι η Ρωσία έχει προχωρήσει από φέτος τον Αύγουστο σε 23 εκτοξεύσεις του πυραύλου αυτού εναντίον της Ουκρανίας.

Η μυστική ανάπτυξη του 9M729 είχε κάνει τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από μια συνθήκη με τη Μόσχα για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών.

Business
Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Τράπεζες
Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

inWellness
inTown
Βρετανία: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Κόσμος 31.10.25

Το χρονικό της πτώσης ενός πρίγκιπα: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον Άντριου

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο Άντριου συμφώνησε να αποχωρήσει από τη Βασιλική Στοά , καθώς οι σχέσεις του με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζουν να προκαλούν αντιπαραθέσεις.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα: Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα – Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ
Παροιμιώδης ψυχραιμία 31.10.25

Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα - Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα

«Τι κότσια έχουν αυτοί οι τύποι! Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης μου» έγραψε χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο
Διεθνοποίηση 31.10.25

Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο

Καθώς ο παγκόσμιος κατακερματισμός επιταχύνεται, η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει πιέσεις να εγκαταλείψει την διεθνή της αποστολή - αλλά η ιστορία δείχνει ότι τα ανοιχτά, ενεργά πανεπιστήμια είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη πρόοδο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τυφώνας Μελίσα: Στους 49 οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι – Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές
Σαρώνει την Καραϊβική 31.10.25

Στους 49 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα, δεκάδες οι αγνοούμενοι - Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές

Ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε Τζαμάικα και Αϊτή από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα - Σε επιφυλακή οι Βερμούδες καθώς αν και εξασθενημένη η καταιγίδα εξακολουθεί να σαρώνει την Καραϊβική

Σύνταξη
Ισπανία: Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ
Ισπανία 31.10.25

Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Το Junts ανακοίνωσε πως το 86,98% των μελών του κόμματος υπερψήφισε την πρόταση της ηγεσίας και μόλις το 10,22% εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η παροχή στήριξης στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Σύνταξη
Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ
Social Europe 31.10.25

Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ

Η κλιματική αλλαγή άρχισε ήδη να εκτοπίζει ανθρώπους από τους τόπους τους. Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες εγκαθίστανται στην Αυστραλία. Ο κόσμος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα τείχη ή στην αλληλεγγύη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανεργοποιηθεί
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανεργοποιηθεί

Για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού αναφέρθηκε το μέλος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Μαραντζίδης - «Η κοινωνία αποτίμησε ως εξαιρετικά θετική την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή», τόνισε

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα κόντρα στον Άρη – Στην αποστολή ο Μαρτίνς (pic)
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα κόντρα στον Άρη – Στην αποστολή ο Μαρτίνς (pic)

Χωρίς τον Σαντιάγκο Έσε και τον Φρανσίσκο Ορτέγκα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στον Άρη (1/11, 20:00), για την 9η αγωνιστική της Super League – Επέστρεψε στην αποστολή ο Ζέλσον Μαρτίνς

Σύνταξη
Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Η αναγκαιότητα 31.10.25

Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ: τα αιτήματα των δήμων και των περιφερειών στο επίκεντρο της έκκλησης των κορυφαίων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνταξη
Κρήτη: Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – Τέσσερα τα μπλόκα
Κλιμακώνουν 31.10.25

Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κρήτη - Τέσσερα τα μπλόκα

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη δηλώνουν ότι ο αγώνας είναι για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και υπογραμμίζουν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους «όσο χρειαστεί»

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις
Media 31.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA φέρνει μια ανάλαφρη καλοκαιρινή αύρα μέσα στο φθινόπωρο. Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στο MEGA.

Σύνταξη
Μέσι εναντίον Λαπόρτα: Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έτοιμος να εμπλακεί στις επόμενες εκλογές της Μπαρτσελόνα!
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Μέσι εναντίον Λαπόρτα: Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έτοιμος να εμπλακεί στις επόμενες εκλογές της Μπαρτσελόνα!

Ο Αργεντινός σταρ, Λιονέλ Μέσι σκέφτεται εμπλακεί στις εκλογές του 2026, μετά την «προδοσία» του 2021 που οδήγησε στην αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Στον αέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις – Ο «σκόπελος» της Κομισιόν
Ασφυκτικές προθεσμίες 31.10.25

Στον αέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις - Ο «σκόπελος» της Κομισιόν που πρέπει να ξεπεραστεί - Τι είπε ο Χατζηδάκης

Ασφυκτικές είναι οι προθεσμίες για να υπάρξει συμφωνία με την Κομισιόν όπως αποκάλυψε ο Κωστής Χατζηδάκης - Εάν δεν δοθεί το πράσινο φως, οι επιδοτήσεις είναι στον αέρα

Σύνταξη
Νέες προκλητικές δηλώσεις Βούλτεψη για την Κοβέσι – Αποπομπή από την ΚΟ της ΝΔ ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Λίγες ώρες μετά 31.10.25

Νέες προκλητικές δηλώσεις Βούλτεψη για την Κοβέσι – Αποπομπή από την ΚΟ της ΝΔ ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποπέμψει τη Σοφία Βούλτεψη μετά τις νέες, πρωινές, προκλητικές δηλώσεις της πρώην υφυπουργού κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και της Λάουρα Κοβέσι

Σύνταξη
Χαμός στις ΗΠΑ με το σκάνδαλο στοιχηματισμού του NBA – Το Κονγκρέσο καλεί για εξηγήσεις τον Άνταμ Σίλβερ
Νέα δεδομένα 31.10.25

Χαμός στις ΗΠΑ με το σκάνδαλο στοιχηματισμού του NBA – Το Κονγκρέσο καλεί για εξηγήσεις τον Άνταμ Σίλβερ

Δεν γλιτώνει ούτε ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το σκάνδαλο στοιχηματισμού ενώπιον του Κογκρέσου.

Σύνταξη
Ανάστατη η Πάρος για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ στη Νάουσα-Επιστολή Δημάρχου
Νησιωτικές αντιδράσεις 31.10.25

Ανάστατη η Πάρος για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ στη Νάουσα-Επιστολή Δημάρχου

Αγανάκτηση του Δημάρχου Πάρου για το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ, που με επιστολή του κάνει λόγω για το μεγάλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στους ηλικιωμένους κατοίκους.

Σύνταξη
Οδηγός επιβίωσης στην εποχή της AI – Οι δεξιότητες που θα ξεχωρίσουν τους εργαζομένους του αύριο
Σύνθεση 31.10.25

Οδηγός επιβίωσης στην εποχή της AI - Οι δεξιότητες που θα ξεχωρίσουν τους εργαζομένους του αύριο

Καθώς οι εταιρείες επανασχεδιάζουν θέσεις και απαιτήσεις, η προσαρμοστικότητα γίνεται το «κλειδί» στην εποχή της AI - Ποιοι ρόλοι και δεξιότητες θα κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ο Τομ Κρουζ ήταν δυσαρεστημένος» – Ένας μεθυσμένος Κόλιν Φάρελ στο Minority Report και οι 46 λήψεις για μια ατάκα
Βαθμός δυσκολίας 31.10.25

«Ο Τομ Κρουζ ήταν δυσαρεστημένος» - Ένας μεθυσμένος Κόλιν Φάρελ στο Minority Report και οι 46 λήψεις για μια ατάκα

Ο Ιρλανδός ηθοποιός Κόλιν Φάρελ αποκάλυψε ότι οι ενθουσιώδεις εορτασμοί των γενεθλίων του προκάλεσαν προβλήματα στο πλατό της ταινίας του Σπίλμπεργκ, Minority Report, το 2002.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Προκαλεί ξανά ο Φεύγας «βολεμένοι οι αγρότες που κατέβηκαν στα μπλόκα» στην Κρήτη – Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Βασίλης Φεύγας 31.10.25

Προκαλεί ξανά ο Φεύγας «βολεμένοι οι αγρότες που κατέβηκαν στα μπλόκα» στην Κρήτη – Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλης Φεύγας, επιτίθεται στους αγρότες που έχουν πληγεί από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και κινητοποιούνται - «Χλευάζει τα θύματα της πολιτικής Μητσοτάκη», λέει το ΠΑΣΟΚ. «Αυτές οι χοντράδες είναι η γραμμή της ΝΔ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Οργή στη Βουλή για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ- Και εσωκομματικά πυρά στην κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

Οργή στη Βουλή για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ- Και εσωκομματικά πυρά στην κυβέρνηση

Η απόφαση, προκαλεί εντάσεις όχι μόνο από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης αλλά και από εκείνους της ΝΔ οι οποίοι ζητούν ενημέρωση για τις εξελίξεις και εκφράζουν τον βαθύ προβληματισμό τους για το τι θα γίνει με τις υπηρεσίες που παρείχαν τα ΕΛΤΑ ειδικά στις λεγόμενες παραμεθόριες περιοχές

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
