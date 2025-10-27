Τραμπ: «Ανάρμοστη κίνηση» η δοκιμή πυρηνοκίνητου πυραύλου από τη Μόσχα
Ο Πούτιν θα έπρεπε να σταματήσει τον πόλεμο και όχι να δοκιμάζει νέους πυραύλους ήταν το σχόλιο του Τραμπ σε δημοσιογράφους για την εκτόξευση του ρωσικού Burevestnik
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ανάρμοστή» την ανακοίνωση που έκανε χθες Κυριακή ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν αναφορικά με τη διεξαγωγής μιας επιτυχημένης τελικής δοκιμής ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ.
«Είναι ανάρμοστο για τον Πούτιν να το λέει αυτό. Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο 9M730 Burevestnik είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας
«Αυτός ο πόλεμος, που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μια εβδομάδα, σύντομα θα εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του. Αυτό θα έπρεπε να κάνει αντί να δοκιμάζει πυραύλους», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος που τον μεταφέρει στην Ιαπωνία, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία μετά τη Μαλαισία.
Ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε επίσης ότι «θα του άρεσε πολύ» να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ- Ουν.
Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παρατείνει, αν κριθεί αναγκαίο, την ασιατική του περιοδεία στο πλαίσιο της οποία σήμερα και αύριο θα βρεθεί στην Ιαπωνία και την Τετάρτη και Πέμπτη στη Νότια Κορέα, όπου θα συναντηθεί με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.
Η ανακοίνωση Πούτιν
Χθες η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δοκιμή του πυραύλου κρουζ Burevestnik που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.
Ο πύραυλος διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες, δήλωσε στον Πούτιν ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας.
Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο 9M730 Burevestnik («Θαλασσοβάτης») είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.
☢🇷🇺 Russia has tested its new nuclear-powered cruise missile “Burevestnik,” flying an incredible 14,000 km on October 21, according to Chief of General Staff Gerasimov.
He says it can bypass any missile defense system — while Putin boasts that Russia’s nuclear forces are “the… pic.twitter.com/tFDfy8R1ev
— WAR (@warsurveillance) October 26, 2025
