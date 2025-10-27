newspaper
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Τραμπ: «Ανάρμοστη κίνηση» η δοκιμή πυρηνοκίνητου πυραύλου από τη Μόσχα
Κόσμος 27 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: «Ανάρμοστη κίνηση» η δοκιμή πυρηνοκίνητου πυραύλου από τη Μόσχα

Ο Πούτιν θα έπρεπε να σταματήσει τον πόλεμο και όχι να δοκιμάζει νέους πυραύλους ήταν το σχόλιο του Τραμπ σε δημοσιογράφους για την εκτόξευση του ρωσικού Burevestnik

Σύνταξη
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ανάρμοστή» την ανακοίνωση που έκανε χθες Κυριακή ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν αναφορικά με τη διεξαγωγής μιας επιτυχημένης τελικής δοκιμής ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ.

«Είναι ανάρμοστο για τον Πούτιν να το λέει αυτό. Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο 9M730 Burevestnik είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας

«Αυτός ο πόλεμος, που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μια εβδομάδα, σύντομα θα εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του. Αυτό θα έπρεπε να κάνει αντί να δοκιμάζει πυραύλους», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος που τον μεταφέρει στην Ιαπωνία, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία μετά τη Μαλαισία.

Ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε επίσης ότι «θα του άρεσε πολύ» να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ- Ουν.

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παρατείνει, αν κριθεί αναγκαίο, την ασιατική του περιοδεία στο πλαίσιο της οποία σήμερα και αύριο θα βρεθεί στην Ιαπωνία και την Τετάρτη και Πέμπτη στη Νότια Κορέα, όπου θα συναντηθεί με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Η ανακοίνωση Πούτιν

Χθες η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δοκιμή του πυραύλου κρουζ Burevestnik που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.

Ο πύραυλος διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες, δήλωσε στον Πούτιν ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο 9M730 Burevestnik («Θαλασσοβάτης») είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία
Κόσμος 27.10.25

Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία

Συνεχίζεται σταθερά η κρίση του νερού στην Ευρώπη, με την κλιματική αλλαγή να μην συμβάλλει υπέρ της επίλυσης του προβλήματος, αλλά εντείνοντας τις ανησυχίες των ειδικών και των πολιτών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τουρκία: Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Τουρκία 27.10.25

Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς»

Σύνταξη
Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο
Τεχνολογία 27.10.25

Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο

Πίσω από κάθε meme και κάθε μήνυμα κρύβεται μια υποδομή δεκαετιών. Οι ειδικοί σκέφτονται τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν το Διαδίκτυο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα
«Στις επόμενες μέρες» 27.10.25

Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα

«Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα σε μερικές ημέρες θα καταλήξουμε σε οριστική λύση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βραζιλίας», προέβλεψε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα

Σύνταξη
Αργεντινή: «Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές
Αργεντινή 27.10.25

«Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές

Αυτές οι εκλογές αποτελούν «την επιβεβαίωση της εντολής που λάβαμε το 2023», δήλωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Μπουένος Άιρες

Σύνταξη
Ορλάντο Φίτζες: «Ο πόλεμος Ευρώπης – Ρωσίας ήδη έχει αρχίσει, είναι υβριδικός»
Παρανοήσεις... 27.10.25

Ορλάντο Φίτζες: «Ο πόλεμος Ευρώπης - Ρωσίας ήδη έχει αρχίσει, είναι υβριδικός»

«Δεν θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος για ειρήνη στην Ουκρανία ούτε για επιστροφή της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Ορλάντο Φίτζες, καθηγητής στο Birbeck του Λονδίνου

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός λέει ο Ζελένσκι – «Όχι» Λαβρόφ
Κόσμος 27.10.25

Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός λέει ο Ζελένσκι – «Όχι» Λαβρόφ

Ο Τραμπ συμφωνεί με την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου, δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την Ρωσία να αρνείται μέσω του Σεργκέι Λαβρόφ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελικόπτερο και μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα
Αεροπλανοφόρο Nimitz 27.10.25

Ελικόπτερο και μαχητικό των ΗΠΑ κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα

Ελικόπτερο Sea Hawk και μαχητικό αεροσκάφος Super Hornet των ΗΠΑ, που είχαν και τα δύο απονηωθεί από το αεροπλανοφόρο Nimitz, κατέπεσαν με διαφορά περίπου μισής ώρας στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Σύνταξη
Αργεντινή: Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές
Ενδιάμεσες εκλογές 27.10.25

Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι

Σημαντική νίκη κατήγαγε η παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν στην Αργεντινή, εξασφαλίζοντας 64 έδρες στο Κοινοβούλιο έναντι 31 των Περονιστών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο ως «πρόκληση» για το «ξέσπασμα πολέμου»
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 27.10.25

Ασκήσεις - «πρόκληση» των ΗΠΑ για «ξέσπασμα πολέμου» κατά της Βενεζουέλας

Στρατιωτικές ασκήσεις προγραμματίζουν οι ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, τις οποίες η Βενεζουέλα καταγγέλλει ως πρόκληση για το ξέσπασμα πολέμου εναντίον της.

Σύνταξη
Ουκρανία: 1 νεκρός και 13 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στη Σούμι
Ουκρανικές πηγές 27.10.25

Φονική ρωσική επίθεση στη Σούμι

Ρωσική επίθεση στη Σούμι της Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 13, ανάμεσά τους δύο παιδιά, 8 και 15 ετών, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Σύνταξη
Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών
Κόσμος 26.10.25

Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών

Οι πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες και σε άλλα αεροδρόμια διακόπηκαν την Κυριακή, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, εξαιτίας του shutdown

Σύνταξη
Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία
Κόσμος 27.10.25

Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία

Συνεχίζεται σταθερά η κρίση του νερού στην Ευρώπη, με την κλιματική αλλαγή να μην συμβάλλει υπέρ της επίλυσης του προβλήματος, αλλά εντείνοντας τις ανησυχίες των ειδικών και των πολιτών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα
28η Οκτωβρίου 27.10.25

Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στην Ημερήσια Διαταγή του, μιλά για τους ήρωες «που έδρασαν στην αφάνεια, χωρίς υπερφίαλη προβολή, χωρίς να προσμένουν δημαγωγικά την αναγνώριση και το χειροκρότημα»

Σύνταξη
«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)

Έντονο διάλογο είχε ο Βινίσιους με τον προπονητή του, με την απόφαση του Τσάμπι Αλόνσο να τον βγάλει στο 73ο λεπτό αποχωρώντας απευθείας για τα αποδυτήρια.

Σύνταξη
Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 27.10.25

Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον  Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Καβαλίερς: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο φορές στη σειρά»
Μπάσκετ 27.10.25

Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Καβαλίερς: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο φορές στη σειρά»

Mετά την ήττα στο Κλίβελαντ, o Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στη νοοτροπία που πρέπει να έχουν οι Μπακς και την ανάγκη για άμεση αντίδραση κόντρα στους Νικς

Σύνταξη
Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της
«Είσαι υπερεκτιμημένη;» 27.10.25

Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της

Η γνωστή ηθοποιός Μέγκαν Φοξ μίλησε για την ξαφνική επιτυχία της στα μέσα των zeros και το πόσο δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τη διασημότητα και τα media.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απίστευτα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου: Οπαδός υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί του
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Απίστευτα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου: Οπαδός υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί του

Οι διαιτητές αποφάσισαν οριστική διακοπή του αγώνα για την ΕΠΣ Αχαϊας, καθώς οι συμπλοκές στην εξέδρα προκάλεσαν τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Σύνταξη
Τουρκία: Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Τουρκία 27.10.25

Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς»

Σύνταξη
Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…

Ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε όλους τους τομείς από την ΑΕΚ και το 2-0 στο Φάληρο έμοιαζε λίγο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Missile Defense Agency 27.10.25

A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Η νέα ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου A House of Dynamite προκάλεσε την οργή του Πενταγώνου, καθώς παρουσιάζει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα να αποτυγχάνει, με την αρμόδια υπηρεσία να μιλά για «ανακρίβειες»

Σύνταξη
Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο
Τεχνολογία 27.10.25

Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο

Πίσω από κάθε meme και κάθε μήνυμα κρύβεται μια υποδομή δεκαετιών. Οι ειδικοί σκέφτονται τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν το Διαδίκτυο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
