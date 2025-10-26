Ρωσία: Burevestnik – Αυτός είναι ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος που δοκίμασε η Μόσχα
Ο πύραυλος Burevestnik διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες, δήλωσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ
Η Ρωσία προχώρησε σε δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή, ονόματι Burevestnik, σύμφωνα με ενημέρωση του επικεφαλής του γενικού επιτελείου στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν που δημοσιεύθηκε σήμερα.
Ο Πούτιν ήταν ντυμένος με στολή παραλλαγής κατά την ενημέρωση για τον πύραυλο
Ο πύραυλος διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες, δήλωσε στον Πούτιν ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας.
☢🇷🇺 Russia has tested its new nuclear-powered cruise missile “Burevestnik,” flying an incredible 14,000 km on October 21, according to Chief of General Staff Gerasimov.
He says it can bypass any missile defense system — while Putin boasts that Russia’s nuclear forces are “the… pic.twitter.com/tFDfy8R1ev
— WAR (@warsurveillance) October 26, 2025
Τι δήλωσε ο Πούτιν για τον Burevestnik
Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο 9M730 Burevestnik («Θαλασσοβάτης») είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.
Σε δηλώσεις του σήμερα, ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, δήλωσε στον Γκεράσιμοφ ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.
Putin claimed Russia’s nuclear forces are allegedly at the highest level globally and announced completion of Burevestnik missile tests, which purportedly flew 14,000 km for 15 hours. He also claimed Russian forces encircled around 10,000 Ukrainian troops near Krasnoarmeysk and… pic.twitter.com/QXd5pqcAYQ
— WarTranslated (@wartranslated) October 26, 2025
