Νέες λεπτομέρειες έγιναν γνωστές για τον βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσε η Ρωσία εναντίον της πόλης Ντνίπρο, στην Ουκρανία, την Πέμπτη 21/11.

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η δήλωση του Πούτιν ότι η σύγκρουση πλέον μετρατρέπεται σε παγκόσμιο πόλεμο.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR), ο βαλλιστικός πύραυλος που χτύπησε την πόλη Ντνίπρο στις 21 Νοεμβρίου, μάλλον συνδέεται με το πυραυλικό σύστημα γνωστό και ως «Kedr», παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Πούτιν τον παρουσίασε ως «Oreshnik».

«Ο ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος πέταξε για 15 λεπτά από το σημείο εκτόξευσης στην περιοχή Αστραχάν μέχρι την πόλη Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία ενώ φαίνεται ότι στο τελικό στάδιο πτήσης πριν την πρόσκρουση έφτασε ταχύτητες πάνω από 11 Mach, εξαπολύοντας έξι πολεμικές κεφαλές, με την καθεμία να διαθέτει έξι υποπυρομαχικά» ανέφερε η GUR, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

