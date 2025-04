Πυρά πυροβολικού των παραστρατιωτικών εναντίον της πολιορκημένης πόλης Ελ Φάσερ στο Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από τριάντα ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες άλλους, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα τοπική επιτροπή αντίστασης (στη φωτογραφία από το Reuters/sudanspost.com, επάνω, μέλη των παραστρατιωτικών δυνάμεων).

Η επίθεση, που εξαπολύθηκε προχθές Κυριακή, έγινε με «βαρύ πυροβολικό» κι έβαλε στο στόχαστρο κατοικημένες συνοικίες της Φάσερ, εξήγησε η επιτροπή.

«Φρικιαστικές» πληροφορίες για «φόνους, σεξουαλική βία, μαζικούς εκτοπισμούς, τεράστιες ανάγκες»

الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين:

تعكس هذه الفيديوهات معاناة النازحين المنسيين الذين فروا من الفاشر ومخيماتها والمناطق المحيطة بها، ووصلوا إلى منطقة طويلة.

These videos reflect the suffering of the forgotten displaced people who fled El Fasher, its camps, and… pic.twitter.com/nouK5tyhZA — hala haya 5 (@NidalSaad4) April 20, 2025

Τα τελευταία δυο χρόνια, οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, πολεμούν εναντίον των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων, υπό τον στρατηγό Αμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν.

«Φθάνουν σε μας φρικιαστικές πληροφορίες από την Ελ Φάσερ και τον (καταυλισμό προσφύγων) Ζαμζάμ στο Σουδάν: φόνοι, σεξουαλική βία, μαζικοί εκτοπισμοί, τεράστιες ανάγκες», σημείωσε ο Τομ Φλέτσερ, αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στον ΟΗΕ, μέσω X.

«Μίλησα με τον στρατηγό αλ Μπουρχάν και με τον στρατηγό (Αμπντελραχίμ) Ντάγκαλο», τον υπαρχηγό των ΔΤΥ, και «δεσμεύτηκαν να μας παράσχουν πλήρη πρόσβαση για να διανείμουμε βοήθεια» στους αμάχους, πρόσθεσε.

Horrifying reports from El Fasher and Zamzam in Sudan – killings, sexual violence, huge displacement, massive needs. I spoke to General Al-Burhan and General Dagalo today – they committed to give us full access to get aid in. We are mobilized to reach and support civilians. — Tom Fletcher (@UNReliefChief) April 21, 2025

Αφού εκδιώχτηκαν από την πρωτεύουσα Χαρτούμ τον Μάρτιο, οι παραστρατιωτικοί επικεντρώνουν πλέον τη δράση τους στο Νταρφούρ και στην προσπάθειά τους να κυριεύσουν την Ελ Φάσερ, την τελευταία πρωτεύουσα πολιτείας σ’ αυτήν την αχανή περιοχή που δεν έχει πέσει ακόμη στα χέρια τους.

Σε «κόλαση»

Τη 13η Απριλίου, οι ΔΤΥ ανακοίνωσαν πως κατέλαβαν τον καταυλισμό Ζαμζάμ, κοντά στην Ελ Φάσερ, όπου ζούσαν πάνω από 500.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι, σ’ επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν πάνω από 400 άνθρωποι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Τα Ηνωμένα Εθνη, ξένοι ηγέτες και οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα εναντίον του μεγάλου μακελειού που θα προκαλούσε επίθεση ευρείας κλίμακας στην πόλη υπό πολιορκία και περίχωρά της. Η UNICEF τονίζει πως τουλάχιστον 825.000 έχουν παγιδευτεί σε «κόλαση».

The leader of an armed group allied with the paramilitary RSF announced plans Saturday to evacuate over 100,000 families from the besieged North Darfur capital, El Fasher, calling it the only way to save civilian lives amid intensifying fighting.https://t.co/BRtngj7GQi pic.twitter.com/pYrjpT2y4e — Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) April 19, 2025

Υπό πολιορκία για σχεδόν έναν χρόνο, η Ελ Φάσερ είναι το τελευταίο μεγάλο αστικό κέντρο στο Νταρφούρ που απομένει στα χέρια του στρατού.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ξερίζωσε 13 εκατομμύρια άλλους και βύθισε τον πληθυσμό στον λιμό σε περιοχές της τρίτης μεγαλύτερης χώρας της Αφρικής.

Ο τακτικός στρατός του στρατηγού Μπουρχάν, του de facto ηγέτη της χώρας μετά το πραξικόπημα του 2021, ελέγχει το βόρειο και το ανατολικό Σουδάν. Οι παραστρατιωτικοί είναι κυρίαρχοι στον νότιο και στον δυτικό τομέα της χώρας.

Αμαχοι στο στόχαστρο

Οργανώσεις και οργανισμοί υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της Διεθνούς Αμνηστίας και των Ηνωμένων Εθνών, έχουν κατηγορήσει τα στρατεύματα των ΔΤΥ πως χρησιμοποιούν τη σεξουαλική βία, ιδίως τους βιασμούς, τη σεξουαλική σκλαβιά και τους εξαναγκαστικούς γάμους, ως πολεμικό όπλο. Οι ΔΤΥ απορρίπτουν τις κατηγορίες αυτές.

Η καταστροφή του συστήματος υγείας στο Σουδάν καθιστά αδύνατο να υπάρξει οποιοσδήποτε ακριβής απολογισμός των θυμάτων. Το 2024, ο Τομ Περιέλο, ο αμερικανός τότε ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών στο Σουδάν, είχε αναφερθεί σ’ εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για τουλάχιστον 150.000 νεκρούς.

Οι αντιμαχόμενοι έχουν κατηγορηθεί πως βάζουν εσκεμμένα στο στόχαστρο αμάχους, βομβαρδίζοντας αδιακρίτως κατοικημένες περιοχές και εμποδίζοντας τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σχεδόν 25 εκατομμύρια Σουδανοί υφίστανται οξεία διατροφική ανασφάλεια, από τους οποίους 8 εκατ. βρίσκονται στα όρια του λιμού, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ