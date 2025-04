Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι σουδανοί άμαχοι, ήδη για μήνες σε κατάσταση λιμού, τράπηκαν εκ νέου σε φυγή, εν μέσω «καταστροφικών συνθηκών», από τον καταυλισμό όπου είχαν βρει καταφύγιο στο Νταρφούρ, μετά την κατάληψή του από τους παραστρατιωτικούς, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα – Médecins sans frontières, MSF (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Προσφέρουμε περίθαλψη σε παιδιά που κυριολεκτικά πέθαιναν από δίψα» κατά τη διάρκεια αυτής της απόδρασής τους, τόνισε η Μαριόν Ραμστέν, συντονίστρια της ΜΚΟ, μιλώντας στην κοινότητα Ταουίλα, που απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα μέσα από την έρημο από τον καταυλισμό Ζαμζάμ, κοντά στην Ελ Φάσερ, στο δυτικό τμήμα της εμπόλεμης χώρας.

Tens of thousands of Sudanese have fled after coordinated attacks by the RSF on the Zamzam and Abu Shouk refugee camps in North Darfur. Doctors without borders says they will die if immediate aid is not deployed. pic.twitter.com/SDPo2BKGTT

«Εχουμε υποδεχτεί μέχρι στιγμής πάνω από 170 ανθρώπους με τραύματα από σφαίρες ή εκρηκτικά, το 40% από τους οποίους είναι γυναίκες και παιδιά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις, στον καταυλισμό Ζαμζάμ βρίσκονταν ως και ένα εκατομμύριο άνθρωποι όταν οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του και κατόπιν τον κυρίευσαν την Κυριακή. Τα Ηνωμένα Εθνη υπολογίζουν πως περίπου 400.000 από αυτούς τράπηκαν σε φυγή.

Περίπου οι μισοί βρήκαν καταφύγιο στην Ταουίλα, όπου, σύμφωνα με τον Τιμπό Εντλέρ της MSF, βρίσκονται αντιμέτωποι με «κατάσταση απόλυτα καταστροφική».

This video shows the forgotten side of the displaced from Zamzam camp and their entry into the Tawila area the organization’s urgent… pic.twitter.com/A7YYVTFNas

«Δεν υπάρχουν πηγές νερού, ούτε υγειονομικές εγκαταστάσεις, ούτε τροφή», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, σε έκταση πλέον κατάμεστη, γεμάτη απελπισμένες οικογένειες. Η περιοχή «απλούστατα δεν μπορούσε να υποδεχτεί τόσο κόσμο», επισήμανε.

Η κοινότητα ελέγχεται από ένοπλη οργάνωση που μέχρι σήμερα δεν έχει εμπλακεί στον πόλεμο που μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023 ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τις ΔΤΥ.

Πολλοί από τους ανθρώπους που έφυγαν κατήγγειλαν πως υπέστησαν ωμότητες από μαχητές των ΔΤΥ στον δρόμο.

A fire tore through a Darfur displacement camp, destroying over 50 homes. As Sudan’s civil war passes the two-year mark, the UN says the country faces the world’s worst displacement crisis and looming famine. pic.twitter.com/602wjSQl5v

Γυναίκες, με τα ρούχα σκισμένα, είπαν πως βιάστηκαν από παραστρατιωτικούς. Αλλοι είπαν πως τους έκλεψαν ζώα ή τα λιγοστά υπάρχοντά τους.

Σύμφωνα με την MSF, παραστρατιωτικοί πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι ή από σκηνή σε σκηνή στον Ζαμζάμ, «πυροβολώντας κόσμο» που κρυβόταν, ενώ «πυρπόλησαν μεγάλο μέρος» του καταυλισμού.

«Κόσμος μας είπε πως πολλοί τραυματισμένοι και ευάλωτοι δεν μπορούσαν να κάνουν το ταξίδι κι αφέθηκαν πίσω», δήλωσε η κυρία Ραμστέν.

Η ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στον σουδανικό στρατό και τις ΔΤΥ έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει 13 εκατομμύρια πολίτες που μετατράπηκαν σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες κι έχει προκαλέσει στην αφρικανική χώρα περίπου 50 εκατομμυρίων κατοίκων μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

#Sudan 🇸🇩: a desperate situation is unfolding in #Darfur as the #RSF has overrun the Zamzam IDP camp near #ElFasher, leaving hundreds killed and forcing thousands to flee towards the besieged city.

The city of El-Fasher is on the brink after a year of brutal siege. pic.twitter.com/NReidyJklJ

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 12, 2025