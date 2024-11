Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως το πλήγμα στην Ουκρανία με ένα νέο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο πραγματοποιήθηκε για να προειδοποιήσει τη Δύση πως η Μόσχα θα απαντήσει στις κινήσεις από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία για να επιτρέψουν στο Κίεβο να πλήττει τη Ρωσία με τους πυραύλους τους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε δηλώσεις την επομένη της δήλωσης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Μόσχα εκτόξευσε το νέο πύραυλο – τον Ορέσνικ (Φουντουκιά) – εναντίον ουκρανικής στρατιωτικής εγκατάστασης.

Ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Ρωσία δεν ήταν υποχρεωμένη να προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πλήγμα, όμως ενημέρωσε εντούτοις τις ΗΠΑ 30 λεπτά πριν από την εκτόξευση.

Ο Πούτιν παραμένει ανοικτός στο διάλογο, τόνισε ο Πεσκόφ.

Putin has emphasized that he remains open to any contacts to reach a «peaceful track» and de-escalate the Ukraine conflict, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov said:https://t.co/of0Ga2d74f pic.twitter.com/L4TuAry6N1

