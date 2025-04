Ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τα μέσα ενημέρωσης του Βατικανού δείχνει τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατος του Πάπα το πρωί της Δευτέρας από τον καρδινάλιο Κέβιν Φάρελ, τον camerlengo του Βατικανού.

Ο camerlengo – ή οικονόμος – είναι ο εκτελών χρέη επικεφαλής του Βατικανού κατά την περίοδο μεταξύ του θανάτου ή της παραίτησης ενός πάπα και του διορισμού του επόμενου ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας.

At 9:45 AM, Cardinal Kevin Farrell, Camerlengo of the Apostolic Chamber, announced the death of Pope Francis from the Casa Santa Marta with these words:

«Dearest brothers and sisters, with deep sorrow I must announce the death of our Holy Father Francis. At 7:35 this morning,… pic.twitter.com/De4pEZkvs9

