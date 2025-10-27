Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Νορβηγίας επιβεβαίωσε τη δοκιμή του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Burevestnik («Θαλασσοβάτης») που πραγματοποίησε η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα. Είπε ότι έγινε από το αρχιπέλαγος Νόβαγια Ζεμλιά (Νέα Γη στα ρωσικά) στη θάλασσα του Μπάρεντς. Το ΝΑΤΟ έχει ονομάσει τον πύραυλο «Skyfall».

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε μια δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Skyfall (Burevestnik) από τη Νέα Γη», ανέφερε με δήλωσή του ο αντιναύαρχος Νιλς Αντρέας Στενσοένς, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νορβηγίας.

Απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει δηλώσει ότι ο πύραυλος 9M730 Burevestnik είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης. Μετά τη δοκιμή, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, δήλωσε ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει παρουσιάσει τον πύραυλο Burevestnik ως απάντηση στα σχέδια των ΗΠΑ να κατασκευάσουν μια ασπίδα αντιπυραυλικής άμυνας. Η δημιουργία της ανακοινώθηκε μετά την μονομερή αποχώρηση της Ουάσιγκτον το 2001 από τη Συνθήκη Αντιβαλλιστικών Πυραύλων του 1972 και για τη διεύρυνση της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Κρεμλίνο: «Δεν θα πληγούν οι διμερείς σχέσεις»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά τη δοκιμή του πυραύλου και αν αυτό θα μπορούσε να πλήξει τις σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ.

«Παρά το γεγονός ότι είμαστε ανοιχτοί στην έναρξη διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, πρώτα απ’ όλα, και ο πρόεδρος της Ρωσίας, καθοδηγούμαστε από τα δικά μας εθνικά συμφέροντα», δήλωσε. «Έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι θα είναι».

Επισήμανε επίσης ότι η Ρωσία διασφαλίζει την ασφάλειά της αναπτύσσοντας νέα όπλα και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει τίποτα εδώ που μπορεί και πρέπει να επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον».

Η αντίδραση Τραμπ

Σχολιάζοντας τη δοκιμή του πυρηνοκίνητου πυραύλου, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αντί να δοκιμάσει έναν πυρηνοκίνητο πύραυλο. Και απαντώντας στις αναφορές ότι ο πύραυλος έχει απεριόριστο βεληνεκές, πρόσθεσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τοποθετήσει ένα πυρηνικό υποβρύχιο στα ανοιχτά των ακτών της Ρωσίας.

«Ξέρουν ότι έχουμε ένα πυρηνικό υποβρύχιο, το μεγαλύτερο στον κόσμο, ακριβώς στα ανοιχτά των ακτών τους, οπότε εννοώ ότι δεν χρειάζεται να διανύσει 8.000 μίλια», δήλωσε.

Και πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο. Ένας πόλεμος που θα έπρεπε να είχε διαρκέσει μία εβδομάδα βρίσκεται τώρα στον τέταρτο χρόνο του. Αυτό πρέπει να κάνουν αντί να δοκιμάζουν πυραύλους».

Και τόνισε ότι και οι ΗΠΑ «δοκιμάζουν πυραύλους συνέχεια». «Δεν παίζουν παιχνίδια μαζί μας και ούτε εμείς παίζουμε παιχνίδια μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει για την επιβολή νέων κυρώσεων, αν η Ρωσία καθυστερήσει να λήξει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όταν ρωτήθηκε αν εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Θα το μάθετε».