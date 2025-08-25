Ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, έδωσε συνέντευξη στο αμερικανικό NBC News για τις εξελίξεις σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στην ασυνήθιστη αυτή εμφάνιση ο Λαβρόφ δεν έκρυψε ότι υπάρχουν μεγάλα χάσματα μεταξύ Μόσχας και Κιέβου και έβαλε «πάγο» στα σενάρια που θέλουν τον Ντόναλντ Τραμπ να προωθεί ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η συνέντευξή του με τη δημοσιογράφο Κρίστεν Βέλκερ σημαδεύτηκε και από στιγμές έντασης.

Όταν κλήθηκε να απαντήσει για τις επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους και αμάχους τα «αίματα άναψαν». Ο Λαβρόφ αμφισβήτησε ότι η Ρωσία επιτίθεται σε πολιτικές υποδομές και ζήτησε από τη δημοσιογράφο να προσκομίσει στοιχεία. Μάλιστα στις επίμονες ερωτήσεις της Βέλκερ απάντησε: «Μην παίζετε τον ρόλο του Ζελένσκι. Να είστε έντιμη δημοσιογράφος».

Ο επίμαχος διάλογος

Δημοσιογράφος: Κύριε υπουργέ Εξωτερικών, εδώ είναι τα γεγονότα. Σχεδόν 50.000 άμαχοι έχουν είτε σκοτωθεί είτε τραυματιστεί σε αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία έχει χτυπήσει μαιευτήρια, εκκλησίες, σχολεία, νοσοκομεία, ακόμη και ένα νηπιαγωγείο μόλις την περασμένη εβδομάδα. Άρα, είτε ο ρωσικός στρατός έχει πολύ κακό σημάδι, είτε στοχεύετε αμάχους. Τι από τα δύο ισχύει;

Σεργκέι Λαβρόφ: Κοιτάξτε, το NBC είναι ένας πολύ σεβαστός οργανισμός, και ελπίζω να είστε υπεύθυνοι για τα λόγια που μεταδίδετε. Σας ζητώ να μας στείλετε ή να δημοσιοποιήσετε τις πληροφορίες στις οποίες μόλις αναφερθήκατε, γιατί ποτέ δεν στοχεύσαμε πολιτικούς στόχους του είδους που αναφέρατε. Ίσως να σας διαφεύγει η πληροφορία ότι είναι γεγονός πως αρκετές εκκλησίες χτυπήθηκαν εσκεμμένα από το ουκρανικό καθεστώς. Και αρκετοί καθαρά αστικοί οικισμοί, οικισμοί ανθρώπων.

Δημοσιογράφος: Αλλά τι γίνεται με τις δικές σας ενέργειες, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών;

Σεργκέι Λαβρόφ: Κοιτάξτε, γυρίζουμε γύρω-γύρω. Σας είπα ήδη, και το έχουμε αναφέρει κατ’ επανάληψη, ότι ποτέ δεν στοχεύουμε πολιτικούς χώρους. Επιτιθέμεθα μόνο σε σημεία που συνδέονται άμεσα με τη στρατιωτική μηχανή της Ουκρανίας, την οποία η Δύση προσπαθεί να ενισχύσει. Κι αν έχετε οποιαδήποτε απόδειξη γι’ αυτά που μόλις είπατε -για εκκλησίες, νηπιαγωγεία, σχολεία κ.ο.κ.- σας προκαλώ να τη δημοσιοποιήσετε. Να τη δημοσιοποιήσετε με ημερομηνίες, με διευθύνσεις και όλα τα σχετικά. Όπως είπα, το NBC είναι ένα πολύ έγκυρο μέσο ενημέρωσης, και οι ακροατές και τηλεθεατές σας αξίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες όταν κάνετε τέτοιους ισχυρισμούς.

Δημοσιογράφος: Μόλις σας είπα ότι όλες αυτές οι πληροφορίες είναι δημόσια διαθέσιμες. Έχουμε ρεπόρτερ στο πεδίο που έχουν δει αυτές τις επιθέσεις με τα ίδια τους τα μάτια. Θέλω, όμως, να προχωρήσω και να μιλήσουμε για τις εγγυήσεις ασφαλείας, ένα ζήτημα που εσείς θέσατε αυτήν την εβδομάδα. Και είπατε και σήμερα εδώ ότι η Ρωσία θα πρέπει να έχει τη δύναμη να απορρίπτει οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας.

Σεργκέι Λαβρόφ: Κοιτάξτε, όχι. Κρίστεν, σας παρακαλώ, μην παίζετε τον ρόλο του Ζελένσκι. Να είστε έντιμη δημοσιογράφος.

Δείτε το βίντεο (το σχετικό απόσπασμα στο 23ο λεπτό)

Δεν συμφωνήσαμε

Σε σχέση με την περιβόητη συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, ο Λαβρόφ είπε ότι κάτι τέτοιο δεν συμφωνήθηκε στην Αλάσκα και κατηγόρησε την Ουκρανία ότι διακινεί σενάρια.

Ο Πούτιν «είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η συνάντηση θα αποφασίσει πραγματικά κάτι», δήλωσε. «Η συνάντηση, για να έχει ο Ζελένσκι μια ακόμη ευκαιρία να βρεθεί στη σκηνή, δεν είναι αυτό που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο».

Όταν η Βέλκερ τον πίεσε να κρίνει αν η Ρωσία είχε πράγματι εισβάλει στην Ουκρανία, ο Λαβρόφ αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τον όρο, χρησιμοποιώντας αντ’ αυτού την προτιμώμενη φράση της Ρωσίας, «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Η Ρωσία δεν έχει «κανένα ενδιαφέρον για εδάφη», είπε ο Λαβρόφ, αλλά ανησυχεί για τους ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως εθνοτικά Ρώσοι «που ζουν σε αυτά τα εδάφη, των οποίων οι πρόγονοι έζησαν εκεί για αιώνες και αιώνες».

«Αν ο Πρόεδρος Πούτιν τρέφει τόσο μεγάλο σεβασμό για τον Πρόεδρο Τραμπ, γιατί λαμβάνει ενέργειες που υπονομεύουν την προσπάθειά του για ειρήνη;» ρώτησε η Βέλκερ.

Ο Λαβρόφ είπε ότι ο Πούτιν σεβόταν την εστίαση του Τραμπ στο εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ και ότι πίστευε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ σέβεται την ίδια στάση του Προέδρου Πούτιν στην προστασία των εθνικών συμφερόντων της Ρωσίας».

Ό,τι και αν συζητούν ο Τραμπ και ο Πούτιν «δεν είναι μυστικό» και οι δύο ηγέτες «θέλουν ειρήνη στην Ουκρανία», είπε.

Την Παρασκευή, ο Πούτιν επαίνεσε τον Τραμπ και είπε ότι ίσως είναι δυνατό για τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να αποκαταστήσουν πλήρως τις σχέσεις τους, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε «εξαιρετικά χαμηλό σημείο».

«Με τον Πρόεδρο Τραμπ, πιστεύω ότι παρ’ όλα αυτά έχει εμφανιστεί ένα φως στο τέλος του τούνελ», είπε, χαρακτηρίζοντας τη συνάντησή τους στην Αλάσκα «πολύ καλή».

Εγγυήσεις ασφαλείας

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να υπόκεινται σε συναίνεση», είπε, ισχυριζόμενος ότι η Ρωσία έχει παρουσιάσει εγγυήσεις ασφαλείας «αρκετές φορές».

Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι «όταν η ατζέντα είναι έτοιμη», είπε ο Λαβρόφ. Αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ο Πούτιν δεν θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με τον Ζελένσκι, του οποίου τη νομιμότητα η Μόσχα αμφισβητεί.