Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες

«Ο Μερτς θέλει να σας στείλει στην Ουκρανία; Εμείς όχι!», γράφει σε μια από τις πολλές σχετικές αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD).

Ο Γερμανός καγκελάριος «υποτίθεται ότι θέλει ειρήνη», αναφέρει σε μία άλλη, με φόντο τις εντατικές διαβουλεύσεις στη Δύση επί του σεναρίου παροχής μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο.

«Παρ’ όλα αυτά», προσθέτει, «δεν αποκλείει Γερμανούς στρατιώτες στην Ουκρανία»

«Δεν θα ήταν ειρηνευτική αποστολή, αλλά διαρκής κλιμάκωση έναντι της Ρωσίας».

Ενώ το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας παραμένει στον αέρα, όπως άλλωστε και η προοπτική επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας στο ουκρανικό, αυτό που έχει καταστεί πλέον σαφές είναι ότι το βάρος για την στήριξη του Κιέβου -στρατιωτικό και οικονομικό- θα βαρύνει τη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» και τις «πλάτες» των Ευρωπαίων.

Ερωτηθείς για τη συμβολή του Βερολίνου -μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσινγκτον, την περασμένη τη Δευτέρα- ο Φρίντριχ Μερτς άφησε εμμέσως πλην σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής γερμανικών στρατευμάτων.

«Είναι απολύτως σαφές ότι ολόκληρη η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει. Άλλωστε, δεν πρόκειται μόνο για το έδαφος της Ουκρανίας. Πρόκειται για την πολιτική τάξη της Ευρώπης», είπε, και η Γερμανία φέρει «μεγάλη ευθύνη».

Δήλωσε έτοιμος για σχετικές διαβουλεύσεις με τους συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες στο Βερολίνο, «συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας λήψης αποφάσεων που απαιτούν την έγκριση της Μπούντεσταγκ», δηλαδή της Ομοσπονδιακής Βουλής.

«Όμως είναι πολύ νωρίς να δοθεί μια οριστική απάντηση», συμπλήρωσε σιβυλλικά ο Μερτς.

Η δήλωση πυροδότησε σφοδρή πολιτική διαμάχη, αν και ως φόντο έχει την προ τριμήνου πρώτη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μόνιμη ανάπτυξη γερμανικών στρατευμάτων στο εξωτερικό.

Εν προκειμένω στα εδάφη της Λιθουανίας, με την παρουσία 4.800 στρατιωτών και 200 μέλη πολιτικού προσωπικού, προς ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Γεγονός παραμένει ότι οι δυνατότητες της Bundeswehr, ήτοι των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, είναι περιορισμένες.

Τα δε αναπάντητα ερωτήματα είναι πολλά…

Στρατιωτικοποίηση και ηγετικές φιλοδοξίες

Αν και ο Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις της Γερμανίας σε αποφυγή πρώιμων δημόσιων αντιπαραθέσεων για το θέμα, η εμπλοκή του ίδιου στις σχετικές διαβουλεύσεις είναι κάτι παραπάνω από ενεργή.

Για τον Χριστιανοδημοκράτη καγκελάριο -ένθερμο υποστηρικτή του Κιέβου- το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο αποτελεί υψηλό διακύβευμα, καθώς το Βερολίνο επανακτά τον ρόλο του ως ηγετικής δύναμης στην Ευρώπη.

Η Γερμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος, μετά τις ΗΠΑ, πάροχος στρατιωτικής, ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Μαζί με τη Βρετανία ηγούνται πλέον της πολυεθνικής Ομάδας Επαφής για την Ουκρανία, με φόντο τον αμερικανικό απομονωτισμό της εποχής Τραμπ 2.0.

Μετά τη μίνι σύνοδο κορυφής της 18ης Αυγούστου για το ουκρανικό στον Λευκό Οίκο, ο Μερτς συμμετείχε σε έναν μαραθώνιο διαβουλεύσεων και βιντεοδιασκέψεων.

Με τα μέλη του Συνασπισμού των Προθύμων. Με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ. Με το υπουργικό του συμβούλιο στο Βερολίνο. Με αρχηγούς των κοινοβουλευτικών ομάδων στην γερμανική Βουλή.

Ο προβληματισμός για τον ρόλο της Γερμανίας στη μεταπολεμική Ουκρανία προκαλεί τριγμούς τους κόλπους της κυβέρνησης μεγάλου συνασπισμού -δεδομένης και της στάσης των Σοσιαλδημοκρατών επί της καγκελαρίας Όλαφ Σολτς, αλλά και της αντίθεσης πολλών Χριστιανοδημοκρατών- καθώς και διχασμό στη γερμανική κοινωνία.

Νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου Forsa κατέδειξε ότι το 49% των ερωτηθέντων υποστηρίζει την αποστολή Γερμανών στρατιωτών στην Ουκρανία ως μέρος μιας ευρωπαϊκής ειρηνευτικής δύναμης, σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Το 45% αντιτίθεται σε μια τέτοια ανάπτυξη.

Ο σκεπτικισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος στα ανατολικά κρατίδια, όπου η εκλογική δύναμη του AfD διαρκώς ενισχύεται και το 2026 θα διεξαχθούν κρίσιμες τοπικές εκλογές.

Όλοι οι ειδικοί εν τω μεταξύ συμφωνούν σε ένα πράγμα: παρά την εκτίναξη των αμυντικών δαπανών, οι στρατιωτικές δυνατότητες της Γερμανίας παραμένουν ανεπαρκείς.

Από τα λόγια μέχρι τις πράξεις, ένας μακρύς δρόμος

Η συζήτηση για μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική στρατιωτική δύναμη στα εδάφη της μεταπολεμικής Ουκρανίας άνοιξε πέρυσι τον Νοέμβριο, με την αποκάλυψη της γαλλικής εφημερίδας Le Monde ότι το σενάριο εξεταζόνταν ήδη από το Παρίσι και το Λονδίνο.

Την ιδέα έχει ήδη φέρει στον δημόσιο διάλογο ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, προκαλώντας από τότε σάλο και σαφείς προειδοποιήσεις από τη Ρωσία για τον κίνδυνο επικίνδυνης κλιμάκωσης.

Μέχρι πρότινος οποιαδήποτε σκέψη για συμμετοχή γερμανικών στρατευμάτων χαρακτηριζόνταν σχεδόν ομόφωνα στο Βερολίνο «σοβαρό λάθος» -και για τους προφανείς ιστορικούς λόγους.

Τώρα, καθώς η συζήτηση επί του θέματος έχει «ανάψει» στο πολιτικό προσκήνιο, πολιτικοί από τους Σοσιαλδημοκράτες και το κόμμα της Αριστεράς εγείρουν ζήτημα εξουσιοδότησης μιας τέτοιας αποστολής από τον ΟΗΕ.

Θεωρείται εξ’ ορισμού αδύνατη, με δεδομένο το ρωσικό βέτο.

Αλλά πριν φτάσουν καν οι διεργασίες σε ένα τέτοιο επίπεδο, για τη Γερμανία τίθενται πολλά πρακτικά προβλήματα -ορατά ακόμη και σε όσους προτιμούν να αψηφούν τις ιστορικές παραμέτρους.

Σε μια χώρα 83,5 εκατομμυρίων κατοίκων, η Bundeswehr αριθμεί αυτή τη στιγμή περίπου 180.000 στρατιώτες.

Ο εδώ και χρόνια επιδιωκόμενος στόχος για αύξηση αυτής της δύναμης σε 203.000 έχει μείνει στα χαρτιά.

Ο υπουργός Άμυνας -και πιθανή επόμενη ηγετική μορφή των Σοσιαλδημοκρατών- Μπόρις Πιστόριους έχει ανεβάσει τώρα τον πήχη.

Με την παροχή κυρίως οικονομικών κινήτρων για την εθελοντική στράτευση (που κατά πολλούς θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική) θέλει ο αριθμός των Γερμανών στρατιωτών να φτάσει τους 260.000 έως τη δεκαετία του 2030.

Προς το παρόν, ακόμη και η ίδρυση μόνιμης ταξιαρχίας στη Λιθουανία έως το 2027 αποτελεί για το Βερολίνο πρόκληση.

Αυτά ενώ το 16% των Γερμανών δηλώνει ότι «σίγουρα» θα έπαιρνε τα όπλα για να υπερασπιστεί την χώρα σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης.

Σενάριο, που σύμφωνα με τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών θα μπορούσε να συμβεί σε ένα κράτος του ΝΑΤΟ, με δράστη τη Ρωσία, τα επόμενα πέντε χρόνια.