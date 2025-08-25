newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 06:00

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες

Σάλος στο Βερολίνο από τους υπαινιγμούς του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για πιθανή συμμετοχή του στρατού της Γερμανίας στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΡεπορτάζΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Spotlight

«Ο Μερτς θέλει να σας στείλει στην Ουκρανία; Εμείς όχι!», γράφει σε μια από τις πολλές σχετικές αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD).

Ο Γερμανός καγκελάριος «υποτίθεται ότι θέλει ειρήνη», αναφέρει σε μία άλλη, με φόντο τις εντατικές διαβουλεύσεις στη Δύση επί του σεναρίου παροχής μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο.

«Παρ’ όλα αυτά», προσθέτει, «δεν αποκλείει Γερμανούς στρατιώτες στην Ουκρανία»

«Δεν θα ήταν ειρηνευτική αποστολή, αλλά διαρκής κλιμάκωση έναντι της Ρωσίας».

Ενώ το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας παραμένει στον αέρα, όπως άλλωστε και η προοπτική επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας στο ουκρανικό, αυτό που έχει καταστεί πλέον σαφές είναι ότι το βάρος για την στήριξη του Κιέβου -στρατιωτικό και οικονομικό- θα βαρύνει τη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» και τις «πλάτες» των Ευρωπαίων.

Ερωτηθείς για τη συμβολή του Βερολίνου -μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσινγκτον, την περασμένη τη Δευτέρα- ο Φρίντριχ Μερτς άφησε εμμέσως πλην σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής γερμανικών στρατευμάτων.

«Είναι απολύτως σαφές ότι ολόκληρη η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει. Άλλωστε, δεν πρόκειται μόνο για το έδαφος της Ουκρανίας. Πρόκειται για την πολιτική τάξη της Ευρώπης», είπε, και η Γερμανία φέρει «μεγάλη ευθύνη».

Δήλωσε έτοιμος για σχετικές διαβουλεύσεις με τους συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες στο Βερολίνο, «συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας λήψης αποφάσεων που απαιτούν την έγκριση της Μπούντεσταγκ», δηλαδή της Ομοσπονδιακής Βουλής.

«Όμως είναι πολύ νωρίς να δοθεί μια οριστική απάντηση», συμπλήρωσε σιβυλλικά ο Μερτς.

Η δήλωση πυροδότησε σφοδρή πολιτική διαμάχη, αν και ως φόντο έχει την προ τριμήνου πρώτη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μόνιμη ανάπτυξη γερμανικών στρατευμάτων στο εξωτερικό.

Εν προκειμένω στα εδάφη της Λιθουανίας, με την παρουσία 4.800 στρατιωτών και 200 μέλη πολιτικού προσωπικού, προς ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Γεγονός παραμένει ότι οι δυνατότητες της Bundeswehr, ήτοι των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, είναι περιορισμένες.

Τα δε αναπάντητα ερωτήματα είναι πολλά…

YouTube thumbnail

Στρατιωτικοποίηση και ηγετικές φιλοδοξίες

Αν και ο Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις της Γερμανίας σε αποφυγή πρώιμων δημόσιων αντιπαραθέσεων για το θέμα, η εμπλοκή του ίδιου στις σχετικές διαβουλεύσεις είναι κάτι παραπάνω από ενεργή.

Για τον Χριστιανοδημοκράτη καγκελάριο -ένθερμο υποστηρικτή του Κιέβου- το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο αποτελεί υψηλό διακύβευμα, καθώς το Βερολίνο επανακτά τον ρόλο του ως ηγετικής δύναμης στην Ευρώπη.

Η Γερμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος, μετά τις ΗΠΑ, πάροχος στρατιωτικής, ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Μαζί με τη Βρετανία ηγούνται πλέον της πολυεθνικής Ομάδας Επαφής για την Ουκρανία, με φόντο τον αμερικανικό απομονωτισμό της εποχής Τραμπ 2.0.

Μετά τη μίνι σύνοδο κορυφής της 18ης Αυγούστου για το ουκρανικό στον Λευκό Οίκο, ο Μερτς συμμετείχε σε έναν μαραθώνιο διαβουλεύσεων και βιντεοδιασκέψεων.

Με τα μέλη του Συνασπισμού των Προθύμων. Με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ. Με το υπουργικό του συμβούλιο στο Βερολίνο. Με αρχηγούς των κοινοβουλευτικών ομάδων στην γερμανική Βουλή.

Ο προβληματισμός για τον ρόλο της Γερμανίας στη μεταπολεμική Ουκρανία προκαλεί τριγμούς τους κόλπους της κυβέρνησης μεγάλου συνασπισμού -δεδομένης και της στάσης των Σοσιαλδημοκρατών επί της καγκελαρίας Όλαφ Σολτς, αλλά και της αντίθεσης πολλών Χριστιανοδημοκρατών- καθώς και διχασμό στη γερμανική κοινωνία.

Νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου Forsa κατέδειξε ότι το 49% των ερωτηθέντων υποστηρίζει την αποστολή Γερμανών στρατιωτών στην Ουκρανία ως μέρος μιας ευρωπαϊκής ειρηνευτικής δύναμης, σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Το 45% αντιτίθεται σε μια τέτοια ανάπτυξη.

Ο σκεπτικισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος στα ανατολικά κρατίδια, όπου η εκλογική δύναμη του AfD διαρκώς ενισχύεται και το 2026 θα διεξαχθούν κρίσιμες τοπικές εκλογές.

Όλοι οι ειδικοί εν τω μεταξύ συμφωνούν σε ένα πράγμα: παρά την εκτίναξη των αμυντικών δαπανών, οι στρατιωτικές δυνατότητες της Γερμανίας παραμένουν ανεπαρκείς.

YouTube thumbnail

Από τα λόγια μέχρι τις πράξεις, ένας μακρύς δρόμος

Η συζήτηση για μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική στρατιωτική δύναμη στα εδάφη της μεταπολεμικής Ουκρανίας άνοιξε πέρυσι τον Νοέμβριο, με την αποκάλυψη της γαλλικής εφημερίδας Le Monde ότι το σενάριο εξεταζόνταν ήδη από το Παρίσι και το Λονδίνο.

Την ιδέα έχει ήδη φέρει στον δημόσιο διάλογο ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, προκαλώντας από τότε σάλο και σαφείς προειδοποιήσεις από τη Ρωσία για τον κίνδυνο επικίνδυνης κλιμάκωσης.

Μέχρι πρότινος οποιαδήποτε σκέψη για συμμετοχή γερμανικών στρατευμάτων χαρακτηριζόνταν σχεδόν ομόφωνα στο Βερολίνο «σοβαρό λάθος» -και για τους προφανείς ιστορικούς λόγους.

Τώρα, καθώς η συζήτηση επί του θέματος έχει «ανάψει» στο πολιτικό προσκήνιο, πολιτικοί από τους Σοσιαλδημοκράτες και το κόμμα της Αριστεράς εγείρουν ζήτημα εξουσιοδότησης μιας τέτοιας αποστολής από τον ΟΗΕ.

Θεωρείται εξ’ ορισμού αδύνατη, με δεδομένο το ρωσικό βέτο.

Αλλά πριν φτάσουν καν οι διεργασίες σε ένα τέτοιο επίπεδο, για τη Γερμανία τίθενται πολλά πρακτικά προβλήματα -ορατά ακόμη και σε όσους προτιμούν να αψηφούν τις ιστορικές παραμέτρους.

Σε μια χώρα 83,5 εκατομμυρίων κατοίκων, η Bundeswehr αριθμεί αυτή τη στιγμή περίπου 180.000 στρατιώτες.

Ο εδώ και χρόνια επιδιωκόμενος στόχος για αύξηση αυτής της δύναμης σε 203.000 έχει μείνει στα χαρτιά.

Ο υπουργός Άμυνας -και πιθανή επόμενη ηγετική μορφή των Σοσιαλδημοκρατών- Μπόρις Πιστόριους έχει ανεβάσει τώρα τον πήχη.

Με την παροχή κυρίως οικονομικών κινήτρων για την εθελοντική στράτευση (που κατά πολλούς θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική) θέλει ο αριθμός των Γερμανών στρατιωτών να φτάσει τους 260.000 έως τη δεκαετία του 2030.

Προς το παρόν, ακόμη και η ίδρυση μόνιμης ταξιαρχίας στη Λιθουανία έως το 2027 αποτελεί για το Βερολίνο πρόκληση.

Αυτά ενώ το 16% των Γερμανών δηλώνει ότι «σίγουρα» θα έπαιρνε τα όπλα για να υπερασπιστεί την χώρα σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης.

Σενάριο, που σύμφωνα με τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών θα μπορούσε να συμβεί σε ένα κράτος του ΝΑΤΟ, με δράστη τη Ρωσία, τα επόμενα πέντε χρόνια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

World
Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη
Αποπνικτική ζέστη 25.08.25

Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη

Καύσωνας πλήττει τον βορειοδυτικό Ειρηνικό. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις δυτικές ΗΠΑ, ακραίο κίνδυνο για Καλιφόρνια και Αριζόνα δίνουν οι μετεωρολόγοι.

Σύνταξη
Σύγκρουση Τραμπ – αντιπολίτευσης για την ανάπτυξη του στρατού σε πόλεις που κυβερνούν οι δημοκρατικοί
Ανάπτυξη στρατού 25.08.25

Δημοκρατικοί εναντίον Τραμπ: «Δικτάτορας, κατασκευάζει κρίση»

«Δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να μας επιβάλλει τη θέλησή του», λένε δημοκρατικοί στις ΗΠΑ για τον Τραμπ, που «κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής».

Σύνταξη
Το Περού πλήττεται από ισχυρό αντικυκλώνα με σφοδρούς ανέμους – Ενας νεκρός, μεγάλα κύματα κλείνουν λιμάνια
Κλείνουν λιμάνια 25.08.25

Φονικός αντικυκλώνας χτυπά το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα

Μέλος του Πολεμικού Ναυτικού έχασε τη ζωή του εξαιτίας του ισχυρού αντικυκλώνα που πλήττει το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν τα περισσότερα λιμάνια.

Σύνταξη
Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού
Καλεί σε «δράση» 25.08.25

Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού

Ο Τσαρλς Κούσνερ, πρεσβευτής στο Παρίσι, κατήγγειλε «έκρηξη αντισημιτισμού» στη Γαλλία και την αδράνεια της κυβέρνησης Μακρόν να την αντιμετωπίσει. Κλήθηκε για εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
Πόλεμος: Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας
Όλα ανοιχτά 24.08.25

Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας

Σκληρή παρτίδα σκάκι για την ειρήνη στην Ουκρανία. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να υπάρξει άμεσα συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι. Οι όροι για μια συμφωνία ειρήνης από τη Ρωσία και ο ομιλητικός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα
The New York Times 24.08.25

Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία είναι ίσως η χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί οι περισσότερες κυρώσεις στην Ιστορία, δεν πτοείται από αυτές. Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες βρήκαν τρόπο να τις παρακάμπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας
Κόσμος 24.08.25

WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας

Το Πεντάγωνο εδώ και μήνες μπλοκάρει τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, περιορίζοντας την πρόσβαση του Κιέβου σε ένα ισχυρό όπλο κατά την εισβολή της Μόσχας, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία
Οικονομία 25.08.25

Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία

Πώς οι αφίξεις και οι εισπράξεις μετατρέπονται σε στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ

Λεωνίδας Στεργίου
Λεωνίδας Στεργίου
Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό

Ξεπερνά την πρώτη αμηχανία η Κουμουνδούρου για το «κόμμα Τσίπρα», ο Φάμελλος αξιοποιεί το κεφάλαιο του πρώην, ο Χαρίτσης ξορκίζει την παρελθοντολογία, τελειώνει για τη ΝΔ το αφήγημα του «σκιάχτρου».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ: Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών
Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ 25.08.25

Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών

Το διάστημα 2020-2024 ο φόρος εισοδήματος για τους μισθωτούς αυξήθηκε κατά 118%, έναντι ονομαστικών αυξήσεων στους μισθούς 28%. Τι καταγράφει και τι προτείνει νέα έρευνα της ΕΝΥΠΕΚΚ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη
Αποπνικτική ζέστη 25.08.25

Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη

Καύσωνας πλήττει τον βορειοδυτικό Ειρηνικό. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις δυτικές ΗΠΑ, ακραίο κίνδυνο για Καλιφόρνια και Αριζόνα δίνουν οι μετεωρολόγοι.

Σύνταξη
Σύγκρουση Τραμπ – αντιπολίτευσης για την ανάπτυξη του στρατού σε πόλεις που κυβερνούν οι δημοκρατικοί
Ανάπτυξη στρατού 25.08.25

Δημοκρατικοί εναντίον Τραμπ: «Δικτάτορας, κατασκευάζει κρίση»

«Δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να μας επιβάλλει τη θέλησή του», λένε δημοκρατικοί στις ΗΠΑ για τον Τραμπ, που «κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής».

Σύνταξη
Το Περού πλήττεται από ισχυρό αντικυκλώνα με σφοδρούς ανέμους – Ενας νεκρός, μεγάλα κύματα κλείνουν λιμάνια
Κλείνουν λιμάνια 25.08.25

Φονικός αντικυκλώνας χτυπά το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα

Μέλος του Πολεμικού Ναυτικού έχασε τη ζωή του εξαιτίας του ισχυρού αντικυκλώνα που πλήττει το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν τα περισσότερα λιμάνια.

Σύνταξη
Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
«Σύγχυση κι αστάθεια» 25.08.25

Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού
Καλεί σε «δράση» 25.08.25

Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού

Ο Τσαρλς Κούσνερ, πρεσβευτής στο Παρίσι, κατήγγειλε «έκρηξη αντισημιτισμού» στη Γαλλία και την αδράνεια της κυβέρνησης Μακρόν να την αντιμετωπίσει. Κλήθηκε για εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο