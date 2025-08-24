WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι περιορίζουν εδώ και μήνες τη δυνατότητα της Ουκρανίας να χρησιμοποιεί πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις μέσα στο ρωσικό έδαφος, επιβεβαιώνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η απόφαση αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Κιέβου, καθώς περιορίζει την ικανότητά του να απαντήσει στην εισβολή της Μόσχας, ενώ ταυτόχρονα η Ουάσινγκτον προσπαθεί να προσεγγίσει το Κρεμλίνο για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το Πεντάγωνο εδώ και μήνες μπλοκάρει τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, περιορίζοντας την πρόσβαση του Κιέβου σε ένα ισχυρό όπλο κατά την εισβολή της Μόσχας, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Μια διαδικασία έγκρισης υψηλού επιπέδου στο Υπουργείο Άμυνας, που δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, έχει αποτρέψει την Ουκρανία από την εκτόξευση οποιωνδήποτε αμερικανικών πυραύλων Army Tactical Missile Systems (ATACMS) σε ρωσικούς στόχους από τα τέλη της άνοιξης, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, η Ουκρανία προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ATACMS κατά στόχου στο ρωσικό έδαφος, αλλά η αίτησή της απορρίφθηκε.

Το αμερικανικό βέτο στις επιθέσεις μακρού βεληνεκούς έχει περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας, καθώς ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να πείσει το Κρεμλίνο να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο μηχανισμός δίνει στον Υπουργό Άμυνας Pete Hegseth την τελική εξουσία να αποφασίσει αν η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει τους ATACMS, οι οποίοι έχουν εμβέλεια σχεδόν 190 μιλίων, για να πλήξει ρωσικούς στόχους.

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει»

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν σαφής ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει. Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη στρατιωτική στάση μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας αυτή τη στιγμή», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt. «Ο Υπουργός Hegseth εργάζεται σε πλήρη συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ».

Ως εκλεγμένος πρόεδρος, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «ηλίθιο» το γεγονός ότι ο Μπάιντεν επέτρεψε στην Ουκρανία να επιτεθεί μέσα στη Ρωσία. «Απλώς κλιμακώνουμε αυτόν τον πόλεμο και τον κάνουμε χειρότερο», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Time τον Δεκέμβριο.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να παρέχει νέους πυραύλους στο Κίεβο, υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρώπη θα αναλάβει το κόστος τους. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από σύντομη παύση στις παραδόσεις όπλων από τις ΗΠΑ, ενώ το Πεντάγωνο εξεταζε τυχόν ελλείψεις στις δικές του αποθήκες. Τον ίδιο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «δεν εξετάζουμε» την παροχή όπλων μεγαλύτερου βεληνεκούς για πλήγματα στη Μόσχα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, τόνισε ότι ο Τραμπ «είναι σαφής: ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη στρατιωτική στάση ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας αυτή τη στιγμή».

Την ίδια στιγμή, όμως, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει τη Ρωσία χωρίς να μπορεί να «παίξει επίθεση». «Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να χτυπάς το έδαφος του εισβολέα. Είναι σαν μια ομάδα με εξαιρετική άμυνα που δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση – δεν υπάρχει πιθανότητα νίκης», έγραψε την Πέμπτη.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να προμηθεύσουν το Κίεβο με νέα συστήματα οπλισμού, αλλά μόνο εφόσον το κόστος καλυφθεί από ευρωπαϊκές χώρες.