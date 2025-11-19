newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Axios: Συνεννοήσεις ΗΠΑ – Ρωσίας σε σχέδιο που συνέταξε «κρυφά» ο Τραμπ για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
Κόσμος 19 Νοεμβρίου 2025

Axios: Συνεννοήσεις ΗΠΑ – Ρωσίας σε σχέδιο που συνέταξε «κρυφά» ο Τραμπ για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία, είναι παρόμοιο με αυτό για τη Γάζα - Δεν είναι ωστόσο σαφές πώς προσεγγίζει ακανθώδη ζητήματα όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ έχει συντάξει κρυφά, ένα νέο σχέδιο για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία σε συνεννόηση με τη Ρωσία, ανέφερε το Axios την Τρίτη, επικαλούμενο Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους.

Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη 28 σημείων, εμπνευσμένο από το σχέδιο του Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα και η πρόταση περιλαμβάνει τέσσερις γενικές κατηγορίες: ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφαλείας, ασφάλεια στην Ευρώπη και μελλοντικές σχέσεις ΗΠΑ με Ρωσία και Ουκρανία.

Δεν είναι σαφές πώς το σχέδιο προσεγγίζει ακανθώδη ζητήματα όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία — όπου οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν αργή πρόοδο, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν πολύ λιγότερη γη από όση έχει απαιτήσει το Κρεμλίνο.

Συνεννοήσεις ΗΠΑ – Ρωσίας σε σχέδιο που συνέταξε κρυφά ο Τραμπ για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της σύνταξης του σχεδίου και το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος διοικεί το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας και συμμετέχει ενεργά στη διπλωματία για την Ουκρανία, είπε σε συνέντευξή του στο Axios τη Δευτέρα ότι πέρασε τρεις ημέρες σε συσκέψεις με τον Γουίτκοφ και άλλα μέλη της ομάδας Τραμπ όταν επισκέφθηκε το Μαϊάμι από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου.

Ο Ντμίτριεφ εξέφρασε αισιοδοξία για τις πιθανότητες επιτυχίας της συμφωνίας επειδή, σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, «νιώθουμε ότι η ρωσική θέση ακούγεται πραγματικά».

Επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο, το Axios ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλο ασφαλείας του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Μαϊάμι.

Ο Ντμίτριεφ είπε ότι αυτή η προσπάθεια δεν σχετίζεται καθόλου με την πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου να συντάξει ένα σχέδιο ειρήνης τύπου Γάζας για την Ουκρανία, το οποίο, όπως είπε, δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας επειδή αγνοεί τις ρωσικές θέσεις.

Ο Ρώσος απεσταλμένος είπε ότι η αμερικανική πλευρά βρίσκεται πλέον στη διαδικασία εξήγησης των «πλεονεκτημάτων» της τρέχουσας προσέγγισής της στους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος έχει αρχίσει να ενημερώνει Ευρωπαίους για το νέο σχέδιο. Ο αξιωματούχος είπε ότι ο Λευκός Οίκος πιστεύει πως υπάρχει πραγματική πιθανότητα να πεισθούν τόσο οι Ουκρανοί όσο και οι Ευρωπαίοι, και ότι το σχέδιο θα προσαρμοστεί βάσει των σχολίων των διαφόρων πλευρών.

Business
Καστέλι: Το νέο αεροδρόμιο «απογειώνει» την Ελλάδα

Καστέλι: Το νέο αεροδρόμιο «απογειώνει» την Ελλάδα

Μωρό ή ψηφοδέλτιο; – Οι έγκυες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέξουν
Καιρός ήταν 19.11.25
Καιρός ήταν 19.11.25

Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία
Και ΝΑΤΟϊκά 19.11.25
Και ΝΑΤΟϊκά 19.11.25

Σύνταξη
Τι δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν για Τραμπ και Τζέφρι – Κι όμως τα αρχεία μπορούν ακόμα να λογοκριθούν [βίντεο]
Αδερφός Έπσταϊν 19.11.25
Αδερφός Έπσταϊν 19.11.25

Η Ουκρανία και η ζώνη κινδύνου
Κόσμος 19.11.25

Ο Πούτιν δεν έχει σχέδιο για να κερδίσει στην Ουκρανία – Το μεγάλο τίμημα του πολέμου
The Economist 19.11.25
The Economist 19.11.25

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον Σαλμάν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Κασόγκι
«Δεν ήταν ενήμερος» 19.11.25
«Δεν ήταν ενήμερος» 19.11.25

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ενας αγνοούμενος και ζημιές σε τουλάχιστον 170 σπίτια εξαιτίας πυρκαγιάς
Ιαπωνία 19.11.25
Ιαπωνία 19.11.25

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες από την τρίτη συνεχόμενη νυχτερινή ρωσική επιδρομή στο Χάρκοβο
Ουκρανία 19.11.25
Ουκρανία 19.11.25

Σύνταξη
Συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και την πώληση F-35
Λευκός Οίκος 19.11.25
Λευκός Οίκος 19.11.25

Σύνταξη
Το Τέξας χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» οργανώσεις τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR
«Υστερία» 19.11.25
«Υστερία» 19.11.25

Σύνταξη
Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα
Κόσμος 19.11.25
Κόσμος 19.11.25

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν
«Όχι άλλα ψέματα» 18.11.25
«Όχι άλλα ψέματα» 18.11.25

Σύνταξη
H Νότια Αφρική αρνείται να δεχτεί άλλους πολίτες από τη Γάζα – Το θεωρεί εθνοκάθαρση
Κόσμος 18.11.25
Κόσμος 18.11.25

Το Κρεμλίνο συμβουλεύει τους Πολωνούς να μην παίζουν με τη «φωτιά» ενώ η Ουκρανία χτυπά με πυραύλους ATACMS
Τρόμος 18.11.25
Τρόμος 18.11.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ευρωπαϊκών πλέι-οφ
Ποδόσφαιρο 19.11.25
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Σύνταξη
«Σημείο αναφοράς για την Αριστερά» – Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη – Αύριο η πολιτική κηδεία
Ανακοίνωση 19.11.25
Ανακοίνωση 19.11.25

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Σε δύο φάσεις το επεισόδιο που οδήγησε στον θάνατο του 58χρονου – Γνώστης πολεμικών τεχνών ο δράστης
Ελλάδα 19.11.25
Ελλάδα 19.11.25

Σύνταξη
Κούφια λόγια, κάλπικες υποσχέσεις – Είναι η διαδικασία των COP η λάθος λύση για το κλίμα;
COP30 19.11.25
COP30 19.11.25

Μωρό ή ψηφοδέλτιο; – Οι έγκυες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέξουν
Καιρός ήταν 19.11.25
Καιρός ήταν 19.11.25

Οι τέσσερεις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία
Και ΝΑΤΟϊκά 19.11.25
Και ΝΑΤΟϊκά 19.11.25

Σύνταξη
Τριπλό μπόνους στις συντάξεις
Οικονομία 19.11.25

Ηλίας Γεωργάκης
1.116 διαθήκες βγήκαν από τα συρτάρια
Οικονομία 19.11.25

Η ζωή μετά τα 50: Γιατί οι γυναίκες που παίρνουν διαζύγιο στη μέση ηλικία έιναι τόσο χαρούμενες;
Ασημένια εποχή 19.11.25
Ασημένια εποχή 19.11.25

Τι δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν για Τραμπ και Τζέφρι – Κι όμως τα αρχεία μπορούν ακόμα να λογοκριθούν [βίντεο]
Αδερφός Έπσταϊν 19.11.25
Αδερφός Έπσταϊν 19.11.25

Η Ουκρανία και η ζώνη κινδύνου
Κόσμος 19.11.25

Ο Πούτιν δεν έχει σχέδιο για να κερδίσει στην Ουκρανία – Το μεγάλο τίμημα του πολέμου
The Economist 19.11.25
The Economist 19.11.25

Ανατροπή: Αθώος ο σταρ του «Squid Game» στις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης
Συγκάλυψη; 19.11.25
Συγκάλυψη; 19.11.25

Σύνταξη
Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ
Παρασκήνιο 19.11.25
Παρασκήνιο 19.11.25

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον Σαλμάν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Κασόγκι
«Δεν ήταν ενήμερος» 19.11.25
«Δεν ήταν ενήμερος» 19.11.25

Σύνταξη
