Η κυβέρνηση Τραμπ έχει συντάξει κρυφά, ένα νέο σχέδιο για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία σε συνεννόηση με τη Ρωσία, ανέφερε το Axios την Τρίτη, επικαλούμενο Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους.

Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη 28 σημείων, εμπνευσμένο από το σχέδιο του Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα και η πρόταση περιλαμβάνει τέσσερις γενικές κατηγορίες: ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφαλείας, ασφάλεια στην Ευρώπη και μελλοντικές σχέσεις ΗΠΑ με Ρωσία και Ουκρανία.

Δεν είναι σαφές πώς το σχέδιο προσεγγίζει ακανθώδη ζητήματα όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία — όπου οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν αργή πρόοδο, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν πολύ λιγότερη γη από όση έχει απαιτήσει το Κρεμλίνο.

Συνεννοήσεις ΗΠΑ – Ρωσίας σε σχέδιο που συνέταξε κρυφά ο Τραμπ για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της σύνταξης του σχεδίου και το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος διοικεί το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας και συμμετέχει ενεργά στη διπλωματία για την Ουκρανία, είπε σε συνέντευξή του στο Axios τη Δευτέρα ότι πέρασε τρεις ημέρες σε συσκέψεις με τον Γουίτκοφ και άλλα μέλη της ομάδας Τραμπ όταν επισκέφθηκε το Μαϊάμι από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου.

Ο Ντμίτριεφ εξέφρασε αισιοδοξία για τις πιθανότητες επιτυχίας της συμφωνίας επειδή, σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, «νιώθουμε ότι η ρωσική θέση ακούγεται πραγματικά».

Επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο, το Axios ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλο ασφαλείας του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Μαϊάμι.

Ο Ντμίτριεφ είπε ότι αυτή η προσπάθεια δεν σχετίζεται καθόλου με την πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου να συντάξει ένα σχέδιο ειρήνης τύπου Γάζας για την Ουκρανία, το οποίο, όπως είπε, δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας επειδή αγνοεί τις ρωσικές θέσεις.

Ο Ρώσος απεσταλμένος είπε ότι η αμερικανική πλευρά βρίσκεται πλέον στη διαδικασία εξήγησης των «πλεονεκτημάτων» της τρέχουσας προσέγγισής της στους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος έχει αρχίσει να ενημερώνει Ευρωπαίους για το νέο σχέδιο. Ο αξιωματούχος είπε ότι ο Λευκός Οίκος πιστεύει πως υπάρχει πραγματική πιθανότητα να πεισθούν τόσο οι Ουκρανοί όσο και οι Ευρωπαίοι, και ότι το σχέδιο θα προσαρμοστεί βάσει των σχολίων των διαφόρων πλευρών.