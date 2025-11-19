(…) «Το κύριο ζήτημα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους και η αμερικανική ηγεσία να παραμείνει αποτελεσματική, ισχυρή και να φέρει ειρήνη που θα διαρκέσει και θα προσφέρει ασφάλεια στον λαό», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση στο προσωπικό του Telegram από την Άγκυρα στον απόηχο του σχηματισμού πρότασης ειρήνης από ΗΠΑ και Ρωσία.

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει η πρόταση ΗΠΑ και Ρωσίας συμπεριλαμβάνει την παράδοση των περιοχών του Ντονμπάς που δεν έχει καταληφθεί από τη Ρωσία, μείωση του στρατού κατά 50%, χωρίς συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, εκ νέου ορισμό της ρωσικής ως επίσημης γλώσσας στην Ουκρανία (τώρα είναι απαγορευμένη), επαναφορά της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και την κατάργηση αμερικανικής βοήθειας.

Τι έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι για ΗΠΑ και Τουρκία

Στο κομμάτι που αναφέρεται στις ΗΠΑ, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι «Από τις αρχές του έτους, εμείς στην Ουκρανία υποστηρίζουμε όλα τα αποφασιστικά βήματα και την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, κάθε ισχυρή και δίκαιη πρόταση για τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Και μόνο ο πρόεδρος Τραμπ και οι ΗΠΑ έχουν την απαραίτητη δύναμη για να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο».

«Ο πρόεδρος Ερντογάν πρότεινε σήμερα μορφές διαλόγου, τις οποίες υποστήριξα, και είναι σημαντικό για εμάς ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να παρέχει την απαραίτητη πλατφόρμα. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε σε οποιαδήποτε άλλη ουσιαστική μορφή που μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα» συνέχισε.

Κλείνοντας την αναφορά στις ΗΠΑ έγραψε πως «αλλά, το κύριο ζήτημα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους και η αμερικανική ηγεσία να παραμείνει αποτελεσματική, ισχυρή και να φέρει ειρήνη που θα διαρκέσει και θα προσφέρει ασφάλεια στον λαό».

Ουσιαστικά αφήνοντας αιχμές πως η στάση των ΗΠΑ έναντι της Ρωσίας έχει «μαλακώσει».

Τι μεταφέρουν τα ΜΜΕ από την Ουκρανία για τη συνάντηση Ερντογάν – Ζελένσκι

«Σήμερα στην Τουρκία, όπως πάντα, είχαμε μια πολύ παραγωγική και ουσιαστική συζήτηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Εμείς στην Ουκρανία εκτιμούμε ιδιαίτερα την εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών και των λαών μας», δήλωσε ο Ζελένσκι. Σημείωσε ότι αυτή δεν είναι η πρώτη τους συνάντηση φέτος και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αρχική στάση της Τουρκίας σχετικά με τον πόλεμο.

«Η Τουρκία υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Τους ευχαριστούμε για την υποστήριξή τους στην εδαφική μας ακεραιότητα και κυριαρχία. Η κυριαρχία μας είναι ένας καθημερινός αγώνας για τους Ουκρανούς, στρατιωτικούς, πολίτες, όλους όσους υπερασπίζονται το δικαίωμα στη ζωή στην Ουκρανία», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, όπως μετέφεραν ΜΜΕ της χώρας του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση κάλυψε επίσης την περαιτέρω συνεργασία, τα κοινά έργα παραγωγής και τον συντονισμό για την αποτελεσματικότερη προστασία των ζωών. «Οι ομάδες μας θα εργαστούν πάνω σε όσα συμφωνήθηκαν σήμερα. Βασιζόμαστε στα αποτελέσματα», δήλωσε ο Ζελένσκι. Ο πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις αφορούσαν την ειρηνευτική διαδικασία.

«Φυσικά, μιλήσαμε συγκεκριμένα για τη διπλωματική κατάσταση. Πολλές διαδικασίες έχουν πλέον ενεργοποιηθεί και στόχος μας είναι να κατευθύνουμε όλες τις δραστηριότητες προς μια αξιοπρεπή ειρήνη και εγγυημένη ασφάλεια. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην ειρήνη», τόνισε ο Ζελένσκι. Πρόσθεσε: «Βασιζόμαστε στη δύναμη της τουρκικής διπλωματίας και στην επιρροή της στη Μόσχα».