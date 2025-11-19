Τι αναφέρει το αμερικανορωσικό σχέδιο – Η Ρωσία είναι έτοιμη για διευθέτηση του Ουκρανικού λέει ο Πεσκόφ

«Η Μόσχα είναι ανοιχτή στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η διακοπή που έχει προκύψει οφείλεται, στην πραγματικότητα, στην απροθυμία του καθεστώτος του Κιέβου να συνεχίσει αυτόν τον διάλογο», δήλωσε από τη Ρωσία ο Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολιάζοντας τα λόγια του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα για τη συνέχιση της διαδικασίας της Κωνσταντινούπολης.

«Το έργο που πρέπει να προηγηθεί της ρωσοαμερικανικής συνόδου κορυφής δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Εάν χρειαστεί, μπορεί να οργανωθεί αμέσως τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις προς συζήτηση, σε σχόλιό του σχετικά με το άρθρο του Axios που αναφέρεται σε ένα νέο σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Τι αναφέρει ρεπορτάζ των Financial Times για το σχέδιο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία

Το ρεπορτάζ για το οποίο ο συντάκτης επικαλείται άτομα που έχουν άμεση γνώση του εγγράφου, αναφέρει πως το σχέδιο θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραχωρήσει το υπόλοιπο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς — συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου — και να μειώσει κατά το ήμισυ το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της.

Κυρίως, απαιτεί επίσης από την Ουκρανία να εγκαταλείψει βασικές κατηγορίες οπλισμού (σ.σ. θα αποτελεί έκπληξη να μην συμπεριλαμβάνει τα drone) και θα περιλαμβάνει την κατάργηση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας που ήταν ζωτικής σημασίας για την άμυνά της, αφήνοντας ενδεχομένως τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις από τη Ρωσία.

Θα ορίζει επίσης ότι η ρωσική γλώσσα θα αναγνωριστεί ως επίσημη γλώσσα της Ουκρανίας και θα παραχωρηθεί επίσημος καθεστώς στο τοπικό παράρτημα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας διατάξεις που αντανακλούν τους μακροχρόνιους πολιτικούς στόχους του Κρεμλίνου. Ουσιαστικά τα ζητήματα γλώσσας και θρησκείας αποτελούν ανάκληση των απαγορεύσεων του Κιέβου.