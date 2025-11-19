Το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας ενέκρινε την έκδοση στη Γερμανία ενός Ουκρανού που είναι ύποπτος για τον συντονισμό της δολιοφθοράς του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 το 2022, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο δικηγόρος του, Νίκολα Κανεστρίνι, όπως μετέφερε το Reuters.

Ο ύποπτος, ο οποίος σύμφωνα με τους γερμανικούς νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής είναι γνωστός μόνο ως Σέρχιι Κ., αντιτίθεται στις προσπάθειες να μεταφερθεί στη Γερμανία από τον Αύγουστο, όταν συνελήφθη με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στην ιταλική πόλη Ρίμινι.

Η απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Ρώμης σημαίνει ότι ο ύποπτος θα παραδοθεί στις γερμανικές αρχές τις επόμενες ημέρες.

«Όσο μεγάλη και αν είναι η απογοήτευση, παραμένω αισιόδοξος για την αθώωσή του μετά την πλήρη δίκη στη Γερμανία. Η δικαιοσύνη είναι ένας δύσκολος δρόμος, αποτέλεσμα συνεχούς εργασίας και όχι… ένα θαύμα που πραγματοποιείται από μόνο του», δήλωσε ο Κανεστρίνι σε ανακοίνωσή του.

Τι κατηγορίες αντιμετωπίζει σε σχέση με το σαμποτάζ στον Nord Stream 2

Οι μυστηριώδεις εκρήξεις στη Βαλτική Θάλασσα πριν από τρία χρόνια, που χαρακτηρίστηκαν τόσο από τη Μόσχα όσο και από τη Δύση ως πράξη σαμποτάζ, διέκοψαν σε μεγάλο βαθμό τη διακίνηση ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, περιορίζοντας τον ενεργειακό εφοδιασμό της ηπείρου.

Ο Σέρχιι Κ., πρώην αξιωματικός του ουκρανικού στρατού, αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στις επιθέσεις. Οι γερμανοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ήταν μέλος μιας ομάδας ατόμων που τοποθέτησαν εκρηκτικά μηχανισμούς στους αγωγούς κοντά στο νησί Μπόρνχολμ της Δανίας στη Βαλτική Θάλασσα.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την πρόκληση έκρηξης, αντισυνταγματική δολιοφθορά και καταστροφή σημαντικών υποδομών. Κρατείται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στην Ιταλία και σε κάποιο σημείο πραγματοποίησε απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθεί για τις συνθήκες κράτησης και για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, δεν του παρέχεται κατάλληλη διατροφή.

Τον περασμένο μήνα, δικαστήριο στην Πολωνία αποφάνθηκε κατά της έκδοσης άλλου Ουκρανού υπόπτου που καταζητείται από τη Γερμανία σε σχέση με τις εκρήξεις και διέταξε την άμεση αποφυλάκισή του.