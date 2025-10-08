Δεν συμφέρει την Πολωνία να παραδώσει τον Ουκρανό δύτη που καταζητείται στη Γερμανία για υποψία συμμετοχής σε εκρήξεις που προκάλεσαν ζημιές στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 2, δήλωσε την Τρίτη ο Πολωνός πρωθυπουργός, όπως μετέφερε το Reuters.

Ο Ντόναλντ Τουσκ είπε ότι τελικά θα αποφασίσει το δικαστήριο αν θα παραδοθεί ο Βολοντίμιρ Ζ., ο οποίος συνελήφθη κοντά στη Βαρσοβία στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, επανέλαβε την μακροχρόνια αντίθεση της Πολωνίας στους αγωγούς, οι οποίοι, σύμφωνα με τη Βαρσοβία, ήταν καθοριστικοί για την υπερβολική εξάρτηση της Ευρώπης από την ρωσική ενέργεια.

«Το πρόβλημα της Ευρώπης, το πρόβλημα της Ουκρανίας, το πρόβλημα της Λιθουανίας και της Πολωνίας δεν είναι ότι ανατινάχθηκαν οι αγωγοί Nord Stream 2, αλλά ότι κατασκευάστηκαν», δήλωσε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου. «Σίγουρα δεν είναι προς το συμφέρον της Πολωνίας και το στοιχειώδες αίσθημα δικαιοσύνης να παραδώσει αυτόν τον πολίτη σε μια ξένη χώρα», πρόσθεσε.

Αρμόδιο δικαστήριο στην Πολωνία αποφάσισε τη Δευτέρα ότι ο Βολοντίμιρ Ζ. πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση για ακόμα 40 ημέρες, ενώ θα ληφθεί απόφαση σχετικά με τη μεταφορά του στη Γερμανία βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Η Πολωνία μπήκε σε μπελάδες με τη Γερμανία και τη Ρωσία

Οι εκρήξεις του 2022, που χαρακτηρίστηκαν τόσο από τη Μόσχα όσο και από τη Δύση ως πράξη σαμποτάζ, σηματοδότησαν την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και περιόρισαν τον ενεργειακό εφοδιασμό. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις και η Ουκρανία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή. Ο δικηγόρος του Βολοντίμιρ Ζ. στην Πολωνία δήλωσε ότι ο πελάτης του δεν έχει κάνει τίποτα κακό και ότι θα δηλώσει αθώος.

Η ανώτατη εισαγγελία της Γερμανίας δήλωσε σε προηγούμενη ανακοίνωση ότι ο δύτης ήταν μέλος μιας ομάδας ατόμων που είναι ύποπτοι για την ενοικίαση ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους και την τοποθέτηση εκρηκτικών υλών στους αγωγούς που συνδέουν τη Ρωσία με τη Γερμανία, κοντά στο δανικό νησί Μπόρνχολμ, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την πραγματοποίηση βομβιστικής επίθεσης και για «αντισυνταγματική δολιοφθορά», πρόσθεσαν οι γερμανοί εισαγγελείς.

Το Εφετείο της Μπολόνια στην Ιταλία διέταξε την έκδοση στη Γερμανία ενός Ουκρανού υπηκόου, που ταυτοποιήθηκε ως Σέρχι Κ. Οι γερμανικές δικαστικές αρχές τον υποπτεύονται ότι συντόνισε μια ομάδα κομάντος που συμμετείχε σε πράξη σαμποτάζ. Συνελήφθη στα τέλη Αυγούστου στην Ιταλία, αμφισβητεί την απόφαση αυτή και άσκησε έφεση στο Ιταλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο.