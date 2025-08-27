Για δύο μέτρα και δύο σταθμά κατηγορεί τη Δύση η Ρωσία σχετικά με την επίθεση στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream. O αντιπρόσωπος της Ρωσίας στο ΣΑ του ΟΗΕ, Ντμίτρι Πολιάνσκι, επέκρινε τις δυτικές χώρες ότι δεν επιδεικνύουν γνήσιο ενδιαφέρον για μια αμερόληπτη έρευνα.

«Τέτοια διπλά στάνταρ ενισχύουν μόνο την πεποίθηση ότι οι δυτικοί συνάδελφοί μας δεν έχουν απολύτως κανένα ενδιαφέρον για μια διεξοδική και αντικειμενική έρευνα για την τρομοκρατική επίθεση στη Βαλτική Θάλασσα. Αρκούνται να μας καθησυχάζουν ότι έχουμε δίκιο να ζητάμε την έναρξη διεθνών ερευνών το συντομότερο δυνατό», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Πολιάνσκι, έχει εμφανιστεί μια «εξαιρετικά ανησυχητική τάση», καθώς ορισμένοι δυτικοί αξιωματούχοι προσπαθούν να συνδέσουν το σαμποτάζ με την ουκρανική κρίση, παρά το γεγονός ότι αφορούσε την καταστροφή διεθνών υποθαλάσσιων υποδομών.

Χαρακτήρισε αυτή την προσέγγιση «κοντόφθαλμη και επικίνδυνη γραμμή» που χωρίζει «τους τρομοκράτες σε καλούς και κακούς», υπονομεύοντας τις παγκόσμιες προσπάθειες καταπολέμησης της «τρομοκρατίας».

Δεν υπήρξε συνεργασία

Ο Ρώσος διπλωμάτης απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς ενός Δανού εκπροσώπου ότι η Κοπεγχάγη είχε συνεργαστεί ουσιαστικά με τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της έρευνας.

«Η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας από μόνη της έστειλε περισσότερα από πέντε αιτήματα για νομική βοήθεια στη Δανία και λαμβάναμε συνεχώς την ίδια απάντηση: η παροχή αυτών των πληροφοριών θα μπορούσε να συνιστά απειλή για το δανικό κράτος. Το μόνο ουσιαστικό ζήτημα ήταν μια επιστολή με ημερομηνία 27 Ιουνίου 2023, η οποία ανέφερε ότι η Δανία είχε ανακτήσει ένα κυλινδρικό αντικείμενο από τα πυθμένα της Βαλτικής Θάλασσας. Η αίτημά μας για πρόσβαση για την εξέταση αυτού του αντικειμένου αγνοήθηκε επίσης.

Εάν, σύμφωνα με τα δανικά πρότυπα, αυτό συνιστά ουσιαστική βοήθεια στην έρευνα, τότε δεν προκαλεί έκπληξη το πώς κατέληξε η δανική έρευνα, ούτε προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι λέτε ότι η συζήτηση για μια τρομοκρατική επίθεση, η οποία συνιστά καταστροφή διεθνών υποθαλάσσιων υποδομών, είναι χάσιμο χρόνου του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο συνάδελφός μου και εγώ έχω εντελώς διαφορετικά πρότυπα σε αυτό το θέμα. Δεν παίζουμε Lego, ασχολούμαστε με σημαντικά ζητήματα», δήλωσε ο Πολιάνσκι.

Την περασμένη εβδομάδα, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε τον 49χρονο Ουκρανό υπήκοο Sergey Kusnetsov με την ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τη Γερμανία. Κατηγορείται για συνενοχή στις εκρήξεις του Nord Stream το 2022 και είναι ύποπτος ότι ανήκει στην ομάδα που τοποθέτησε εκρηκτικά κοντά στο Μπόρνχολμ. Οι Γερμανοί εισαγγελείς πιστεύουν ότι ενήργησε ως ένας από τους συντονιστές της επιχείρησης.