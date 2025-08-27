newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Nord Stream: Η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση ότι δεν ενδιαφέρεται να ερευνήσει το σαμποτάζ
Κόσμος 27 Αυγούστου 2025 | 09:45

Nord Stream: Η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση ότι δεν ενδιαφέρεται να ερευνήσει το σαμποτάζ

Η υπόθεση των Nord Stream επανήλθε στο προσκήνιο με τη σύλληψη ενός υπηκόου Ουκρανίας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Spotlight

Για δύο μέτρα και δύο σταθμά κατηγορεί τη Δύση η Ρωσία σχετικά με την επίθεση στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream. O αντιπρόσωπος της Ρωσίας στο ΣΑ του ΟΗΕ, Ντμίτρι Πολιάνσκι, επέκρινε τις δυτικές χώρες ότι δεν επιδεικνύουν γνήσιο ενδιαφέρον για μια αμερόληπτη έρευνα.

«Τέτοια διπλά στάνταρ ενισχύουν μόνο την πεποίθηση ότι οι δυτικοί συνάδελφοί μας δεν έχουν απολύτως κανένα ενδιαφέρον για μια διεξοδική και αντικειμενική έρευνα για την τρομοκρατική επίθεση στη Βαλτική Θάλασσα. Αρκούνται να μας καθησυχάζουν ότι έχουμε δίκιο να ζητάμε την έναρξη διεθνών ερευνών το συντομότερο δυνατό», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Πολιάνσκι, έχει εμφανιστεί μια «εξαιρετικά ανησυχητική τάση», καθώς ορισμένοι δυτικοί αξιωματούχοι προσπαθούν να συνδέσουν το σαμποτάζ με την ουκρανική κρίση, παρά το γεγονός ότι αφορούσε την καταστροφή διεθνών υποθαλάσσιων υποδομών.

Χαρακτήρισε αυτή την προσέγγιση «κοντόφθαλμη και επικίνδυνη γραμμή» που χωρίζει «τους τρομοκράτες σε καλούς και κακούς», υπονομεύοντας τις παγκόσμιες προσπάθειες καταπολέμησης της «τρομοκρατίας».

Δεν υπήρξε συνεργασία

Ο Ρώσος διπλωμάτης απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς ενός Δανού εκπροσώπου ότι η Κοπεγχάγη είχε συνεργαστεί ουσιαστικά με τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της έρευνας.

«Η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας από μόνη της έστειλε περισσότερα από πέντε αιτήματα για νομική βοήθεια στη Δανία και λαμβάναμε συνεχώς την ίδια απάντηση: η παροχή αυτών των πληροφοριών θα μπορούσε να συνιστά απειλή για το δανικό κράτος. Το μόνο ουσιαστικό ζήτημα ήταν μια επιστολή με ημερομηνία 27 Ιουνίου 2023, η οποία ανέφερε ότι η Δανία είχε ανακτήσει ένα κυλινδρικό αντικείμενο από τα πυθμένα της Βαλτικής Θάλασσας. Η αίτημά μας για πρόσβαση για την εξέταση αυτού του αντικειμένου αγνοήθηκε επίσης.

Εάν, σύμφωνα με τα δανικά πρότυπα, αυτό συνιστά ουσιαστική βοήθεια στην έρευνα, τότε δεν προκαλεί έκπληξη το πώς κατέληξε η δανική έρευνα, ούτε προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι λέτε ότι η συζήτηση για μια τρομοκρατική επίθεση, η οποία συνιστά καταστροφή διεθνών υποθαλάσσιων υποδομών, είναι χάσιμο χρόνου του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο συνάδελφός μου και εγώ έχω εντελώς διαφορετικά πρότυπα σε αυτό το θέμα. Δεν παίζουμε Lego, ασχολούμαστε με σημαντικά ζητήματα», δήλωσε ο Πολιάνσκι.

Την περασμένη εβδομάδα, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε τον 49χρονο Ουκρανό υπήκοο Sergey Kusnetsov με την ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τη Γερμανία. Κατηγορείται για συνενοχή στις εκρήξεις του Nord Stream το 2022 και είναι ύποπτος ότι ανήκει στην ομάδα που τοποθέτησε εκρηκτικά κοντά στο Μπόρνχολμ. Οι Γερμανοί εισαγγελείς πιστεύουν ότι ενήργησε ως ένας από τους συντονιστές της επιχείρησης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Τράπεζες
Τράπεζες: Σηκώνουν μανίκια για δυνατό φίνις το 2025 στα δάνεια

Τράπεζες: Σηκώνουν μανίκια για δυνατό φίνις το 2025 στα δάνεια

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Υποκρισία: Μετά από πίεση, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου
Σε podcast 27.08.25

Υποκρισία: Μετά από πίεση, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να απαντήσει σε ερώτηση για τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσύριων και Ελλήνων του Πόντου με αοριστολογίες - Το Ισραήλ δεν την έχει αναγνωρίσει επισήμως

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων
Μεγάλες καταστροφές 27.08.25

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Στους 21 ανήλθαν οι τραυματίες - Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε γνωστή διαδρομή ινδουιστικού προσκυνήματος στο Τζαμού - Αναμένονται περισσότερες βροχές και καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους

Σύνταξη
Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων
Κόσμος 27.08.25

Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων

Δεκάδες μετανάστες που πέρασαν από κέντρα κράτησης στη Μαυριτανία περιέγραψαν στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «απάνθρωπες συνθήκες και απάνθρωπη μεταχείριση».

Σύνταξη
Economist: Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία – «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»
Economist 27.08.25

Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία - «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»

Σύμφωνα με το Economist, ο 74χρονος Φρανσουά Μπαϊρού θα χρειαστεί ασυνήθιστη πολιτική δεξιοτεχνία για να παραμείνει πρωθυπουργός στη Γαλλία, με το περιοδικό να συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τη λιτότητα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα, όμηροι, διχασμός και διεθνής κατακραυγή: Ο Νετανιάχου σε αέναο πόλεμο, το Ισραήλ σε σημείο καμπής
Εγκληματικά αδιέξοδα 27.08.25

Γάζα, όμηροι, διχασμός και διεθνής κατακραυγή: Ο Νετανιάχου σε αέναο πόλεμο, το Ισραήλ σε σημείο καμπής

Ενόσω ο πρωθυπουργός του Ισραήλ βασίζει την πολιτική επιβίωσή του σε ατέρμονους πολέμους, οι διεθνείς αντιδράσεις κλιμακώνονται εν μέσω σφαγής και λιμού στη Γάζα και ο διχασμός στη χώρα του βαθαίνει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας
Κλιματική κρίση 27.08.25

Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας

Ο κλιματισμός στα σχολεία έχει γίνει επείγουσα προτεραιότητα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν συχνά τα σχολεία να κλείσουν. Τα παιδιά πια χάνουν έως ενάμιση χρόνο μαθημάτων λόγω ζέστης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Εκαψε την αμερικανική σημαία κοντά στον Λευκό Οίκο «εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου»
Συνελήφθη 27.08.25

Ανδρας καίει την αμερικανική σημαία κοντά στον Λευκό Οίκο κατά του «φασίστα προέδρου»

«Καίω αυτήν τη σημαία σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου που έχει έδρα αυτό το οίκημα», φώναξε με χρήση τηλεβόα διαδηλωτής σε πάρκο κοντά στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Βολιβία: Απόλυτη κυριαρχία της Δεξιάς – Πανωλεθρία της Αριστεράς, στην εξουσία για 20 χρόνια
Δεξιά κυριαρχία 27.08.25

Βολιβία: Πανωλεθρία της Αριστεράς έπειτα από 20 χρόνια στην εξουσία

Η εξουσία αλλάζει χέρια στη Βολιβία έπειτα από δυο δεκαετίες κυριαρχίας του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό των Μοράλες και Aρσε, με τη Δεξιά να εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή.

Σύνταξη
Γάζα: «Ευρεία σύσκεψη» υπό τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την επόμενη μέρα του πολέμου
Στιβ Γουίτκοφ 27.08.25

«Ευρεία σύσκεψη» υπό τον Τραμπ για την επόμενη μέρα στη Γάζα

«Η Χαμάς δείχνει τώρα ότι είναι ανοιχτή σε μια διευθέτηση», δήλωσε ο Στιβ Γουίτκοφ, ανακοινώνοντας «ευρεία σύσκεψη» που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στον Λευκό Οίκο για την επόμενη μέρα στη Γάζα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποκρισία: Μετά από πίεση, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου
Σε podcast 27.08.25

Υποκρισία: Μετά από πίεση, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να απαντήσει σε ερώτηση για τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσύριων και Ελλήνων του Πόντου με αοριστολογίες - Το Ισραήλ δεν την έχει αναγνωρίσει επισήμως

Σύνταξη
Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες
Μπάσκετ 27.08.25

Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες

Η Ελλάδα μετρά αντίστροφα για το Eurobasket, δίνοντας το «παρών» σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση με στόχο τη διάκριση μετά από πολλά χρόνια. - Όλο το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και το σύστημα διεξαγωγής.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως
«Χωρίς ηθικούς φραγμούς» 27.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως

Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή -«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ηθικούς φραγμούς», τονίζει ψυχολόγος

Σύνταξη
Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ
Culture Live 27.08.25

Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ

Το Μουσείο διαθέτει συλλογή με σημαντικά ευρήματα, που προέρχονται από τις ανασκαφές του Ηραίου, ενός εξαιρετικά σημαντικού ιερού της Ήρας, στον τόπο της γέννησής της και του γάμου της με τον Δία.

Σύνταξη
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Παράνομη κηρύχθηκε η στάση εργασίας για τις 28 Αυγούστου
«Μας θέλουν σιωπηλούς» 27.08.25

Παράνομη η στάση εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στις 28 Αυγούστου

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας είχαν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους με στάση εργασίας στην απεργία της ΑΔΕΔΥ που διαμαρτύρεται για την ψήφιση του νέου «πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων»

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων
Μεγάλες καταστροφές 27.08.25

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Στους 21 ανήλθαν οι τραυματίες - Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε γνωστή διαδρομή ινδουιστικού προσκυνήματος στο Τζαμού - Αναμένονται περισσότερες βροχές και καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους

Σύνταξη
Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων
Κόσμος 27.08.25

Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων

Δεκάδες μετανάστες που πέρασαν από κέντρα κράτησης στη Μαυριτανία περιέγραψαν στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «απάνθρωπες συνθήκες και απάνθρωπη μεταχείριση».

Σύνταξη
Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs
Champions League 27.08.25

Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs

Τελευταία στροφή στα play-offs του Champions League την Τετάρτη, όταν ο Ολυμπιακός θα μάθει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους του στη League Phase. Σούπερ ματς στη Λισαβόνα για τη Μπενφίκα του Παυλίδη κόντρα στη Φενέρ, με μετάδοση από το MEGA.

Σύνταξη
Economist: Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία – «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»
Economist 27.08.25

Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία - «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»

Σύμφωνα με το Economist, ο 74χρονος Φρανσουά Μπαϊρού θα χρειαστεί ασυνήθιστη πολιτική δεξιοτεχνία για να παραμείνει πρωθυπουργός στη Γαλλία, με το περιοδικό να συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τη λιτότητα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Έκπληξη 27.08.25

Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Τι κι αν στην Amazon MGM δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα στον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον επόμενο Τζέιμς Μποντ; Τα στοιχηματικά γραφεία της Αγγλίας έχουν αποφασίσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Greece Plans Major Grid Upgrades to Protect Forests
English edition 27.08.25

Greece Plans Major Grid Upgrades to Protect Forests

Greek energy operator DEDDHE unveils a €4.79B plan for 2026–2030, including smart meters and relocating power lines from forests to boost network resilience and digital transformation

Σύνταξη
Ακίνητα: Παράταση του μηδενικού ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026
Ακίνητα 27.08.25

Παράταση του μηδενικού ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026

Η παράταση της αναστολής του συντελεστή 24% ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα θα περιλαμβάνεται στο καλάθι της ΔΕΘ - Από το 2019 έως την πρώτη αναστολή του το 2020 προκάλεσε πολλές στρεβλώσεις στην αγορά

Σύνταξη
Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Fake news τα δημοσιεύματα για «λουκέτο»
Culture Live 27.08.25

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Θα βάλει λουκέτο;

Η ανακοίνωση από το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου μετά τα δημοσιεύματα που το ήθελαν να κλείνει. Η ανάρτηση από τον Νίκο Μαστοράκη μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες.

Σύνταξη
Μαγνησία – Καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι – Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα
Τραγικές ελλείψεις 27.08.25

Σοβαρή καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι Μαγνησίας - Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα

Τις τραγικές ελλείψεις στον τομέα της υγείας, επαναβεβαιώνει η καταγγελία για το ιατρείο στο Κεραμίδι - Τις πρώτες βοήθειες παρείχαν στον τραυματία... ναυαγοσώστες που έτυχε να βρεθούν στο σημείο

Σύνταξη
Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση επί ελληνικού εδάφους πριν αναχωρήσει για Τουρκία ενόψει της ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ, με τους πράσινους να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο