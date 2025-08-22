Νέες αποκαλύψεις για τον Ουκρανό ύποπτο που κατηγορείται για τον συντονισμό των επιθέσεων στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream. Ο 49χρονος άνδρας με το όνομα Serhii K συνελήφθη την Πέμπτη (21/08) στη βόρεια Ιταλία, μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των Γερμανών εισαγγελέων. Είχε υπηρετήσει στις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας και στις ειδικές δυνάμεις του ουκρανικού στρατού, αποκαλύπτει σήμερα το Sky News.

Για την ανατίναξη των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream δεν έχει αναλάβει κανείς την ευθύνη μέχρι τώρα

Δεν είναι γνωστό αν εξακολουθούσε να υπηρετεί στον ουκρανικό στρατό την εποχή της επίθεσης (το 2022) και η κυβέρνηση της Ουκρανίας αρνείται πεισματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην επίθεση δολιοφθοράς.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση ο ύποπτος είχε βρεθεί σε ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων ονόματι La Pescaccia στο San Clemente, στην επαρχία του Ρίμινι, στην Ιταλία.

Η σύλληψή του

Όταν αξιωματικοί των «Καραμπινιέρι» εισέβαλαν στην κρεβατοκάμαρά του, δεν προσπάθησε να αντισταθεί στη σύλληψη. Ο χώρος που διέμενε στη συνέχεια ερευνήθηκε αλλά δεν βρέθηκαν περαιτέρω στοιχεία ή όπλα, σύμφωνα με τις πηγές του βρετανικού μέσου ενημέρωσης.

Έφτασε στην ιταλική ακτή της Αδριατικής στις αρχές της εβδομάδας και ο σκοπός του ταξιδιού του ήταν διακοπές. Βρέθηκε μαζί με τα δύο του παιδιά και τη σύζυγό του.

Ο Serhii πέρασε τα ιταλικά σύνορα με το αυτοκίνητό του που έφερε ουκρανικές πινακίδες κυκλοφορίας. Ταξίδευε με το διαβατήριό του και χρησιμοποίησε την πραγματική του ταυτότητα για να κάνει check-in στο ξενοδοχείο.

Μετά τη σύλληψη, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ρίμινι και σήμερα μεταφέρθηκε σε φυλακή της Μπολόνια, της πρωτεύουσας της περιφέρειας, εν αναμονή της απόφασης για την έκδοσή του από το εφετείο.

Αίτημα για έκδοσή του στις γερμανικές δικαστικές αρχές

Η αναπληρώτρια εισαγγελέας της Μπολόνια Licia Scagliarini έκανε δεκτά τα αιτήματα των γερμανικών δικαστικών αρχών για την παράδοση του υπόπτου, αλλά όπως πληροφορείται το Sky News, ο άνδρας δήλωσε στο εφετείο ότι δεν συναινεί στην παράδοσή του στη Γερμανία.

Αυτό θα μπορούσε να καθυστερήσει την έκδοση.

Αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες και δήλωσε ότι βρισκόταν στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του σαμποτάζ. Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ιταλία για οικογενειακούς λόγους.

Η επόμενη ακρόαση θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου, δήλωσε το δικαστήριο. Εκείνη την ημερομηνία, το εφετείο θα αποφασίσει αν θα μεταβεί στη Γερμανία ή όχι. Μέχρι τότε, θα παραμείνει στη φυλακή.