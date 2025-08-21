Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε έναν Ουκρανό άνδρα, ύποπτο για τον συντονισμό των επιθέσεων στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, δήλωσε την Πέμπτη ο γενικός εισαγγελέας της Γερμανίας, προσθέτοντας ότι ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον Γερμανού δικαστή.

Ρωσία και Δύση αναφέρονται στην ανατίναξη των αγωγών φυσικού αερίου ως πράξη δολιοφθοράς και έχουν αλληλοκατηγορηθεί έκτοτε πολλές φορές.

Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο του 2022, που σηματοδότησαν μία σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και επιδείνωσαν την κρίση ενεργειακού εφοδιασμού της Ε.Ε.

Ο ύποπτος, που αναφέρεται ως Serhii K. σύμφωνα με τους γερμανικούς νόμους περί απορρήτου, ήταν μέλος μιας ομάδας ατόμων που τοποθέτησαν μηχανισμούς στους αγωγούς Nord Stream κοντά στο γερμανικό νησί Bornholm τον Σεπτέμβριο του 2022, ανέφερε η ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Οι ιταλικές αρχές ενήργησαν βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για τον ύποπτο

Αυτός και οι συνεργοί του είχαν ξεκινήσει από το Ρόστοκ, στη βορειοανατολική ακτή της Γερμανίας, με ένα ιστιοπλοϊκό για να πραγματοποιήσουν την επίθεση, ανέφερε, προσθέτοντας ότι το πλοίο είχε ενοικιαστεί από μια γερμανική εταιρεία με τη βοήθεια πλαστών εγγράφων ταυτότητας μέσω μεσαζόντων.

Ένταλμα

Οι αρχές ενήργησαν βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για τον ύποπτο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμπαιγνία με σκοπό την πρόκληση έκρηξης, αντισυνταγματική δολιοφθορά και καταστροφή υποδομών.

Η ιταλική αστυνομία τον συνέλαβε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην επαρχία Ρίμινι στις ακτές της Αδριατικής της Ιταλίας, ανέφερε η ανακοίνωση των Γερμανών εισαγγελέων.

Η ιταλική αστυνομία δεν έχει προβεί προς το παρόν σε κανένα σχόλιο.