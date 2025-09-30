Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Ένας Ουκρανός πολίτης συνελήφθη στην Πολωνία για την υποτιθέμενη συμμετοχή του στις εκρήξεις που έπληξαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022. Πρόκειται για μία υπόθεση που συνεχίζει να προκαλεί έντονες πολιτικές και γεωπολιτικές αναταράξεις στην Ευρώπη.

Ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε μόνο ως Volodymyr Z., συνελήφθη έπειτα από την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από γερμανικό δικαστήριο, σύμφωνα με τον πολωνικό ραδιοφωνικό σταθμό RMF FM. Ο Volodymyr, εκπαιδευτής καταδύσεων στο επάγγελμα, συνελήφθη την Τρίτη. Ο Πολωνός δικηγόρος του επιβεβαίωσε τη σύλληψη, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από τις εισαγγελικές αρχές της Πολωνίας ή της Γερμανίας.

Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου, Tymoteusz Paprocki, δήλωσε στο RMF ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκείς νομικοί λόγοι για την έκδοση του πελάτη του στη Γερμανία. «Λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη πόλεμο στην Ουκρανία και το γεγονός ότι το Nord Stream ανήκει στη ρωσική Gazprom, η υπεράσπιση δεν βλέπει προς το παρόν καμία βάση για την απαγγελία κατηγοριών σε οποιονδήποτε φέρεται να συμμετείχε σε αυτές τις δραστηριότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το χρονολόγιο των εκρήξεων και οι εξελίξεις στην έρευνα

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2022 και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2, οι οποίοι μεταφέρουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία μέσω της Βαλτικής Θάλασσας. Το γεγονός αυτό περιόρισε δραστικά τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, αναγκάζοντας τις ευρωπαϊκές χώρες να στραφούν σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Καμία χώρα ή ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το περιστατικό, ενώ η Ουκρανία έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή. Η Δανία και η Σουηδία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εκρήξεις αποτέλεσαν πράξη σαμποτάζ, αλλά έκλεισαν τις έρευνές τους τον Φεβρουάριο του 2025 χωρίς να κατονομάσουν υπόπτους.

Έναν μήνα αργότερα, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε τον Serhii K., επίσης Ουκρανό υπήκοο, ως ύποπτο για τον συντονισμό των επιθέσεων. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο Serhii και η ομάδα του είχαν αναχωρήσει από το λιμάνι του Rostock στη Γερμανία με ιστιοφόρο, προκειμένου να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά στο δανικό νησί Bornholm.

Ο Serhii κατηγορήθηκε για συνωμοσία με σκοπό την πρόκληση έκρηξης, αντισυνταγματική δολιοφθορά και καταστροφή κρίσιμων υποδομών. Η σύλληψή του στις 21 Αυγούστου στο Σαν Κλεμέντε αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική εξέλιξη στη διεθνή έρευνα για το σαμποτάζ.

Η στρατηγική σημασία των αγωγών

Οι αγωγοί Nord Stream 1 και 2 είχαν σχεδιαστεί να μεταφέρουν περίπου 110 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Σύμφωνα με τη ρωσική εταιρεία Gazprom, οι εκρήξεις προκάλεσαν διαρροή περίπου 800 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου, ποσότητα που αντιστοιχεί σε τρεις μήνες εφοδιασμού της Δανίας.

Το περιστατικό αυτό ανέδειξε τον βαθμό στον οποίο η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης είναι ευάλωτη σε γεωπολιτικά πλήγματα. Παράλληλα, τροφοδότησε θεωρίες και πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από το ποιος είχε το κίνητρο και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια τέτοια επιχείρηση υψηλής πολυπλοκότητας.

Η σύλληψη του Volodymyr Z. αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο στη διεθνή δικαστική διαδικασία και να ρίξει περισσότερο φως σε ένα από τα πιο μυστηριώδη περιστατικά ενεργειακού σαμποτάζ των τελευταίων δεκαετιών.