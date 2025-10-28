Ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση στην Ιταλία

Ο Ουκρανός ύποπτος που κρατείται για την υπόθεση Nord Stream θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας κατά της μεταγωγής του στη Γερμανία. Το ιταλικό εφετείο διέταξε τη μεταγωγή, αλλά η υπεράσπιση σχεδιάζει να ασκήσει περαιτέρω έφεση. Οι Γερμανοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι εμπλέκεται στη δολιοφθορά του Nord Stream, όπως μετέφερε το Reuters.

Ένας Ουκρανός άνδρας που είναι ύποπτος για τον συντονισμό της δολιοφθοράς των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream το 2022 θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας κατά της μεταγωγής του στη Γερμανία, δήλωσε τη Δευτέρα ο δικηγόρος υπεράσπισής του, καθώς η υπόθεση ανακινείται στο ιταλικό δικαστικό σύστημα.

Ένα ιταλικό εφετείο στη Μπολόνια διέταξε τη Δευτέρα ότι ο ύποπτος, γνωστός ως Σέρχιι Κ., πρέπει να εκδοθεί στη Γερμανία, επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη απόφαση του περασμένο μήνα.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης Νικόλα Κανεστρίνι δήλωσε ότι ο άνδρας θα παραμείνει στην Ιταλία εν αναμονή ακρόασης στο Ανώτατο Δικαστήριο, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός περίπου ενός μήνα.

Η υπεράσπιση το αποκαλεί «πολιτική πράξη» και ζητά ασυλία

«Η υπεράσπιση επαναλαμβάνει ότι δεν θα σταματήσει μέχρις ότου το δικαστήριο εξετάσει πλήρως τις επιπτώσεις της υπόθεσης στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε ο Κανεστρίνι σε μια ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι στον πελάτη του πρέπει να χορηγηθεί ασυλία για αυτό που ο δικηγόρος χαρακτήρισε ως πολιτική πράξη.

Η προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας αναμένεται να επικαλεστεί μια απόφαση που εκδόθηκε αυτό το μήνα στην Πολωνία, όπου ένα δικαστήριο αποφάνθηκε κατά της έκδοσης ενός άλλου Ουκρανού υπόπτου που καταζητείται από τη Γερμανία σε σχέση με τις εκρήξεις και διέταξε την άμεση αποφυλάκισή του. Βέβαια, τότε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ είχε ταχθεί ενάντια στην έκδοση του υπόπτου.

Οι μυστηριώδεις εκρήξεις του Σεπτεμβρίου 2022, που χαρακτηρίστηκαν τόσο από τη Μόσχα όσο και από τη Δύση ως πράξη σαμποτάζ, διέκοψαν σε μεγάλο βαθμό τη διακίνηση ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, περιορίζοντας τον ενεργειακό εφοδιασμό της ηπείρου.

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο ύποπτος ως σαμποτέρ

Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις και η Ουκρανία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή. Ο Σέρχιι Κ, που περιγράφεται από την υπεράσπιση ως πρώην στρατιωτικός αξιωματικός, συνελήφθη τον Αύγουστο κοντά στην ιταλική πόλη Ρίμινι βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος.

Απέκτησε προσωρινή αναστολή της μεταφοράς του νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν το Εφετείο της Ρώμης παρέπεμψε την υπόθεση στο Εφετείο της Μπολόνια μετά από μια αρχική ένσταση.

Οι Γερμανοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ήταν μέλος μιας ομάδας ατόμων που τοποθέτησαν εκρηκτικά στους αγωγούς κοντά στο νησί Μπόρνχολμ της Δανίας στη Βαλτική Θάλασσα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την πρόκληση έκρηξης, αντισυνταγματική δολιοφθορά και καταστροφή σημαντικών υποδομών.