Διάγγελμα Ζελένσκι: «Το δίλημμα είναι αν θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας»

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει την επιλογή να χάσει έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά της, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς εξετάζει πώς θα απαντήσεις στην πρόταση των ΗΠΑ για την ειρηνευτική συμφωνίας με τη Ρωσία.

Διάγγελμα Ζελένσκι στους Ουκρανούς

Σε διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να είναι «πολύ δύσκολη» για την Ουκρανία, με το Κίεβο να δέχεται μεγάλη πολιτική πίεση, καθώς οι ΗΠΑ ελπίζουν να επιβάλουν την ειρηνευτική τους πρόταση. Και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της» και την επιλογή «να χάσει έναν σημαντικό εταίρο [σ.σ. τις ΗΠΑ] ή την αξιοπρέπεια της Ουκρανίας».

«Θα προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις»

Επισήμανε ότι ο ίδιος δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας και θα επιδιώξει να συνεργαστεί «εποικοδομητικά» με τις ΗΠΑ για την τροποποίηση της προτεινόμενης συμφωνίας, ώστε η Ρωσία να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι το Κίεβο δεν θέλει ειρήνη.

O Βολοντίμιρ Ζελέσνκι επισήμανε ότι η Ουκρανία, λέει, θα προτείνει «εναλλακτικές λύσεις» στο σχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση Τραμπ. «Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω, θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις», είπε επίσης απευθυνόμενος στους συμπολίτες τους.

Και υπενθυμίζοντας πώς οργάνωσε την απάντηση του Κιέβου στην ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, σημείωσε: «Δεν προδώσαμε την Ουκρανία τότε, δεν θα το κάνουμε και τώρα».

Δύο κρίσιμα σημεία

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι οι Ουκρανοί αξιωματούχοι θα εργαστούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, «όσο χρειαστεί», για να βελτιώσουν το αμερικανικό σχέδιο. Ώστε, όπως τόνισε, «μεταξύ όλων των σημείων, τουλάχιστον δύο να μη λείπουν: η αξιοπρέπεια και η ελευθερία των Ουκρανών».

«Επειδή όλα τα άλλα βασίζονται σε αυτό: η κυριαρχία μας, η ανεξαρτησία μας, η γη μας, ο λαός μας. Και το μέλλον της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι επισήμανε τη στήριξη που λαμβάνει από τους Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι, όπως λέει, καταλαβαίνουν «ότι η Ρωσία δεν είναι μακριά…», αλλά και ότι «η Ουκρανία είναι η μόνη ασπίδα που χωρίζει την άνετη ευρωπαϊκή ζωή από τα σχέδια του Πούτιν».

Φτιαγμένοι από ατσάλι, αλλά…

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε επίσης ότι εκτιμά τους επαίνους για το ηρωικό ουκρανικό έθνος καθώς αγωνίζεται ενάντια στη ρωσική εισβολή. Ωστόσο, τόνισε, οι Ουκρανοί βρίσκονται υπό αδιανόητη πίεση καθώς οι καθημερινές επιθέσεις συνεχίζονται. «Είμαστε, φυσικά, φτιαγμένοι από ατσάλι. Αλλά οποιοδήποτε μέταλλο, ακόμη και το πιο σκληρό, μπορεί να μην το αντέξει».

Κάλεσε όλους στην Ουκρανία να παραμείνουν ενωμένοι και μακριά από «πολιτικά παιχνίδια», ώστε να αντιμετωπίσουν τις αντιξοότητες. Επισήμανε ότι έχει αντιμετωπίσει διάφορες πιέσεις από το 2022 και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της κρίσης, αλλά αντιστάθηκε καθώς «ένιωθε την υποστήριξη όλων».

Είπε επίσης ότι η Ουκρανία θα εργαστεί μέσω της διπλωματίας για να επιτύχει «την ειρήνη μας,… την αξιοπρέπειά μας,… την ελευθερία μας». Και έκλεισε το διάγγελμά του με τον συνήθη χαιρετισμό του: «Δόξα στην Ουκρανία».

Το σχέδιο Τραμπ και το «τυράκι»

Το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία καθορίζει όρους για εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, προβλέποντας ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει στη Ρωσία μέρος των εδαφών της. Στην ουσία πρόκειται για το Ντονμπάς, κάτι που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχθεί.

Ως κίνητρο για να πιέσει το Κίεβο να υποχωρήσει είναι ότι το σχέδιο προβλέπει εγγυήσεις ασφαλείας που βασίζονται στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios.

Η προτεινόμενη από τη συμφωνία Ουάσινγκτον, η οποία θα ισχύει για 10 χρόνια από την υπογραφή της, αναφέρει ότι «μια σημαντική, σκόπιμη και διαρκής ένοπλη επίθεση» από τη Ρωσία πέρα ​​από τη γραμμή ανακωχής θα θεωρείται επίθεση που απειλεί τη διατλαντική ειρήνη.

Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ θα δεσμευτούν να ενεργήσουν σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παραβίασης, υπογραμμίζεται στο κείμενο.

Μόσχα: «Δεν έχουμε ενημερωθεί»

Από την πλευρά της η Ρωσία υποστηρίζει ότι δεν έχει ενημερωθεί «επισήμως» από τις ΗΠΑ για τις λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προέτρεψε το Κίεβο να διαπραγματευτεί «τώρα» αντί να διακινδυνεύσει να χάσει και άλλα εδάφη.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία δεν συζητούν ακόμη τις προτάσεις λεπτομερώς, αλλά πρόσθεσε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στις διαπραγματεύσεις. Επίσης, εκτίμησε ότι η προέλαση ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία μειώνει το περιθώριο κινήσεων του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι καλύτερο να διαπραγματευτούν και να κάνουν τώρα παρά πιο αργά. Το περιθώριο (του Ζελένσκι) να λαμβάνει αποφάσεις μειώνεται καθώς χάνει εδάφη», σχολίασε στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.