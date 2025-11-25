newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης
Κόσμος 25 Νοεμβρίου 2025 | 00:21

Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης

Η Ουκρανία φέρεται να παρουσίασε την δική της εκδοχή του σχεδίου ειρήνης, χωρίς όμως να έχουν γνωστοποιηθεί οι όροι του, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απευθύνεται στους πολίτες της χώρας του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιμέλεια
Spotlight

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε τους πολίτες της χώρας του και όλο τον κόσμο πως τα 28 σημεία του σχεδίου για την ειρήνη στην Ουκρανία που παρουσιάστηκε τις τελευταίες ημέρες, μίκρυνε και έγινε πλέον «πιο εφικτό». Με την «λίστα των απαραίτητων βημάτων για να τελειώσει ο πόλεμος να έχει μειωθεί».

Σημείωσε πως υπάρχει ακόμα πολύ δουλειά να γίνει για να οριστικοποιηθεί το έγγραφο και να γίνουν όλα με αξιοπρέπεια. Ανέφερε πως η αμερικανική πλευρά προσεγγίζει τις αιτιάσεις της Ουκρανίας με «εποικοδομητικό πνεύμα» και πως πλέον το βάρος έχει πέσει στην συνεννόηση με την Ευρώπη.

Σημείωσε πως η Ουκρανία δεν είναι μόνη και πως τα σημεία αγκάθια για τη συμφωνία θα τα συζητήσει με τον πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας πως «η Ουκρανία δεν θα γίνει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη». Ζητάει μάλιστα η Ρωσία να σταματήσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία αν θέλει να υπάρξουν συζητήσεις για την ειρήνη.

Το παρακάτω κείμενο των ανακοινώσεων είναι τα βασικά σημεία του διαγγέλματος, όπως αναρτήθηκαν από την Ουκρανική Προεδρία στον λογαριασμό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην εφαρμογή Telegram.

Τι δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το «σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία»

«Σήμερα η αντιπροσωπεία μας επέστρεψε από τη Γενεύη μετά από διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά και τους ευρωπαίους εταίρους. Τώρα ο κατάλογος των απαραίτητων μέτρων για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να γίνει εφικτός. Μετά τη Γενεύη, τα σημεία είναι λιγότερα – δεν είναι πλέον 28 – και πολλά από τα σωστά στοιχεία έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτό το πλαίσιο.

» Υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί – είναι πολύ δύσκολη – για να οριστικοποιήσουμε το έγγραφο, και πρέπει να κάνουμε τα πάντα με αξιοπρέπεια. Εκτιμούμε το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι έτοιμο να μας βοηθήσει και ότι η αμερικανική πλευρά προσεγγίζει το θέμα αυτό με εποικοδομητικό πνεύμα. Χθες, σχεδόν όλη η μέρα ήταν γεμάτη με συναντήσεις – και ήταν μια δύσκολη, εξαιρετικά διεξοδική εργασία.

» Η ομάδα μας έχει ήδη υποβάλει σήμερα έκθεση σχετικά με το νέο σχέδιο μέτρων, και αυτή είναι πράγματι η σωστή προσέγγιση – θα συζητήσω τα ευαίσθητα ζητήματα με τον Πρόεδρο Τραμπ. Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη – αυτή είναι η αρχή μας, μια κοινή αρχή, και εκατομμύρια Ουκρανοί προσβλέπουν σε μια αξιοπρεπή ειρήνη και την αξίζουν. Θα κάνουμε τα πάντα για αυτό και είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Άλμα 2,69 για Nasdaq, ώθηση από Alphabet και τεχνητή νοημοσύνη

Wall Street: Άλμα 2,69 για Nasdaq, ώθηση από Alphabet και τεχνητή νοημοσύνη

