Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας απάντησε στις δηλώσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε σχέση με το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία, μέσω του λογαριασμού της στην εφαρμογή Telegram. Το μήνυμά της ήταν -όπως συνήθως- γραμμένο στα ρωσικά, απευθυνόμενη πρωτίστως στις ρωσόφωνες χώρες.

Η ρωσίδα διπλωμάτης απάντησε στην αλλαγή συνόρων θέτοντας το παράδειγμα του Κοσσόβου, τον περιορισμό του αριθμού των ενόπλων δυνάμεων, μια απόφαση που όπως είπε ανήκει στην Ουκρανία και όχι στην Ευρώπη, ενώ αναφέρθηκε και στο «ευρωπαϊκό πεπρωμένο της Ουκρανίας».

Τι ανέφερε η Μαρία Ζαχάροβα στην ανακοίνωσή της

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ρωσίας ανέφερε αρχικά στην ανακοίνωσή της τα λεγόμενα της επικεφαλής της Κομισιόν σε εισαγωγικά και στην συνέχεια έθετε την ρωσική οπτική, αναπτύσσοντας τις περιπτώσεις όπου τα πράγματα συνέβησαν διαφορετικά.

Η Μαρία Ζαχάροβα ξεκίνησε την ανακοίνωσή της γράφοντας ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από συνάντηση με τους ηγέτες των χωρών της ΕΕ, ανέφερε τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

«Πρώτον, τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία»

«Όσον αφορά το Κοσσυφοπέδιο», έγραψε η Μαρία Ζαχάροβα, «η Ούρσουλα δεν θα μπορούσε να μην το γνωρίζει. Ήταν η Δύση που διακήρυξε και επέβαλε με τη βία μια μονομερή αναδιαμόρφωση των συνόρων της Σερβίας ενάντια στη βούληση του σερβικού λαού».

«Δεύτερον, η Ουκρανία ως κυρίαρχο κράτος δεν μπορεί να περιορίσει τις ένοπλες δυνάμεις της, κάτι που θα έκανε τη χώρα ευάλωτη (…) υπονομεύοντας έτσι την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

«Η Ούρσουλα αρνείται σε ένα κυρίαρχο κράτος τη δυνατότητα να αποφασίζει για τις δικές του ένοπλες δυνάμεις;», αναρωτήθηκε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ. «Για παράδειγμα, η Συνθήκη «2 + 4» του 1990 ρύθμιζε την ανάπτυξη της Bundeswehr, και οι ένοπλες δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας επρόκειτο να μειωθούν από 500.000 σε 370.000 μέσα σε τέσσερα χρόνια».

Συνέχισε λέγοντας ότι «η Γερμανία επιβεβαίωσε την προηγούμενη αποκήρυξή της από την παραγωγή, την κατοχή και τον έλεγχο όπλων μαζικής καταστροφής. Ως πολίτης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, μια Γερμανίδα, θα έπρεπε τουλάχιστον να γνωρίζει την ιστορία της χώρας της».

Τρίτον, ο «κεντρικός ρόλος της ΕΕ στην εξασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία πρέπει να αντικατοπτρίζεται πλήρως»

«Από πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει την ειρήνη στην Ουκρανία;» αναρωτήθηκε ξανά ρητορικά η Μαρία Ζαχάροβα. «Αυτή είναι μια σημαντική ερώτηση», διευκρίνισε, «διότι πρέπει να καταγραφεί η ημερομηνία έναρξης των παραληρημάτων των Βρυξελλών. Και, αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να διευκρινίσουν ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό και για ποιους λόγους».

«Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυριαρχικό δικαίωμα να επιλέξει το δικό της πεπρωμένο. Έχει επιλέξει ένα ευρωπαϊκό πεπρωμένο»

«Αυτό είναι το πιο παράλογο μέρος» αντέτεινε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Ρωσίας. «Όλοι θυμόμαστε πολύ καλά πώς ο νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, δήλωσε ότι η χώρα που τότε ηγούνταν νόμιμα ανέστειλε την συμφωνία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση επειδή «η ουκρανική οικονομία και νομοθεσία δεν ήταν έτοιμες για σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση»».

«Ταυτόχρονα, η Δύση ξεκίνησε ένα άλλο Μαϊντάν, το οποίο οδήγησε στο αντισυνταγματικό πραξικόπημα του 2014 και, τελικά, στην εγκαθίδρυση στο Κίεβο ενός νεοναζιστικού καθεστώτος υπό την ηγεσία μιας παγκόσμιας μειονότητας» κατηγόρησε η Μαρία Ζαχάροβα την Δύση (την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ).

«Το ίδιο καθεστώς στην οδό Μπανκόβα που απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα και πραγματοποιεί ανοιχτά τρομοκρατικές επιθέσεις, «μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό», εκτελώντας τις εντολές της ΕΕ των Βρυξελλών. Αυτό, πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι το λεγόμενο «ευρωπαϊκό πεπρωμένο». Ο κύκλος έχει κλείσει».