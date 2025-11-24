ΕΕ: «Ενιαία και συντονισμένη» στάση ζήτησε ο Αντόνιο Κόστα για την Ουκρανία
Επικοινωνία είχε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα συνομίλησε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από την άτυπη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία, που λαμβάνει χώρα στην Αγκόλα, στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης.
Συντονισμένη θέση ζητάει ο Αντόνιο Κόστα για την Ουκρανία
«Μια ενιαία και συντονισμένη θέση της ΕΕ είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ένα καλό αποτέλεσμα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και για την Ευρώπη», τονίζει ο Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του μέσω του «Χ». Ο ίδιος τονίζει ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, πριν από τη σύνοδο στην Αγκόλα, «για να λάβει την αξιολόγησή του για την κατάσταση».
Οι ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία, είναι το θέμα της άτυπης συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στη Λουάντα. Οι ευρωπαίοι ηγέτες που δεν είναι παρόντες στη Λουάντα έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη συνάντηση στη Λουάντα συμμετέχουν με φυσική παρουσία οι ηγέτες της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Τσεχίας, της Κροατίας και της Σλόβακίας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
- H AI απειλεί τις θέσεις εργασίας για πτυχιούχους, προειδοποιεί η PwC
- Υποχρεωτικές οι αλυσίδες για όσα οχήματα κινούνται στην Πέλλα
- Η παραίτηση Τσίπρα, το δαχτυλίδι της διαδοχής και οι ανέτοιμοι Αχτσιόγλου και Χαρίτσης
- Μητσοτάκης: Οι ηγέτες της Ευρώπης χαιρετίζουμε τις προσπάθειες Τραμπ και Ζελένσκι για την Ουκρανία
- Η ξεχωριστή έκπληξη του ΠΑΟΚ στον Λουτσέσκου για τις 200 νίκες: «Σας ικετεύω, γράψτε ιστορία»
- Τραμπ για Ουκρανία: God bless America, κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει – Αντιδράσεις Κιέβου και Μόσχας
- Τραγωδία στο Ηράκλειο – Κατέληξαν δύο από τους τέσσερις μετανάστες που είχαν μεταφερθεί στο Βενιζέλειο
- Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις