Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν διαβουλεύσεις σήμερα στις 11:30 (ώρα Ελλάδας) στη Λουάντα, πρωτεύουσα της Ανγκόλας, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ- Αφρικανικής Ένωσης για την Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Οι ηγέτες που δεν συμμετέχουν στη σύνοδο αυτή έχουν προσκληθεί να πάρουν μέρος στις συνομιλίες μέσω βιντεοσύνδεσης, διευκρίνισε ο ίδιος.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το γραφείο του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη.

Στις συνομιλίες Ουκρανίας – ΗΠΑ στη Γενεύη φαίνεται πως υπήρξε πρόοδος, σύμφωνα τουλάχιστον με την κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών που ανέφερε ότι ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» του Κιέβου.

Για επιτυχία της Ευρώπης μιλά η Γερμανία

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ τόνισε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας στη Γενεύη για την τροποποίηση του σχεδίου 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία είχαν ως αποτέλεσμα μια «αποφασιστική επιτυχία» για τους Ευρωπαίους.

«Όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το ΝΑΤΟ, έχουν αφαιρεθεί από αυτό το σχέδιο – αυτή είναι μια αποφασιστική επιτυχία που πετύχαμε χθες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βάντεφουλ στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk.

«Ήταν σαφές από την αρχή, όπως έχουμε επανειλημμένα πει, ότι δεν πρέπει να επιτευχθεί καμία συμφωνία χωρίς να ληφθούν υπόψη οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί», πρόσθεσε.