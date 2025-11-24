Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουκρανία, που διεξάγονται στη Γενεύη επί του «σχεδίου Τραμπ» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν σημειώσει μια «καθοριστική επιτυχία» για τους Ευρωπαίους.

«‘Ολα τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το ΝΑΤΟ, έχουν αφαιρεθεί από αυτό το σχέδιο. Αυτή είναι μια καθοριστική επιτυχία την οποία σημειώσαμε χθες», δήλωσε ο Βάντερφουλ στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk radio.

«Ήταν σαφές από την αρχή, όπως επανειλημμένως δηλώσαμε, ότι η όποια συμφωνία δεν θα πρέπει να παρακάμπτει τους Ευρωπαίους και τους Ουκρανούς», πρόσθεσε.

Το σχέδιο των 28 σημείων του Τραμπ περιλάμβανε την οριστική εγκατάλειψη της προοπτικής η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την ανάπτυξη νατοϊκών στρατευμάτων στη χώρα, ενώ η ΕΕ καλούνταν να πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας αφήνοντας τα ρωσικά παγωμένα κεφάλαια στη διάθεση των ΗΠΑ.

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ε.Ε.

Από τις δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ δεν είναι σαφές τι ακριβώς αφαιρέθηκε από το σχέδιο μετά τις διαπραγματεύσεις Ουρανίας – ΗΠΑ, για τις οποίες και οι δύο πλευρές δήλωσαν ικανοποίηση και ότι σημειώθηκε πρόοδος.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα προχωρήσουν σήμερα σε έκτακτη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη.

Τις επόμενες μέρες είναι πιθανή μία συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.