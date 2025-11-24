newspaper
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η Ευρώπη έχει δώσει 132 δισ. ευρώ στην Ουκρανία από το 2022
Κόσμος 24 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Η Ευρώπη έχει δώσει 132 δισ. ευρώ στην Ουκρανία από το 2022

Πάνω από τα μισά κονδύλια αφορούν στρατιωτική βοήθεια, ενώ η Ε.Ε. μετακινεί πόρους από μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις προς την άμυνα.

Γιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Spotlight

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στο Ντονμπάς, ο οικονομικός λογαριασμός της Ευρώπης για τη στήριξη της Ουκρανίας έχει φτάσει τα 132 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με επίσημη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τα προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί για την Ουκρανία τα επόμενα χρόνια, το συνολικό ποσό αγγίζει τα 177 δισ. ευρώ, αναδεικνύοντας το βάθος και τη διάρκεια μιας δέσμευσης που έχει αλλάξει το γεωπολιτικό τοπίο της ηπείρου.

Περισσότερο από το μισό αυτής της βοήθειας αφορά στρατιωτική υποστήριξη προς τον Ζελένσκι: περίπου 62 δισ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο με αυτό των ΗΠΑ. Ωστόσο, η Ευρώπη έχει επενδύσει ακόμη περισσότερα στην οικονομική σταθερότητα και στην ανθρωπιστική στήριξη της Ουκρανίας, φτάνοντας τα 70 δισ. ευρώ, έναντι 50 δισ. από την Ουάσινγκτον.

Η πίεση για αυξημένες αμυντικές δαπάνες προέρχεται και από το ΝΑΤΟ — με τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητά από τους συμμάχους να αυξήσουν τις δαπάνες τους στο 5% του ΑΕΠ, μια πρόταση που έχει εκτοπίσει από την ατζέντα της Ε.Ε. μεγάλες μεταρρυθμίσεις, από την ενεργειακή ολοκλήρωση μέχρι την τραπεζική ένωση.

Ποιοι κρατούν το βάρος και ποιοι μένουν πίσω

Έρευνα του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου (IfW) αποκαλύπτει έντονες ανισορροπίες. Οι χώρες της Βαλτικής, η Δανία και η Εσθονία έχουν προσφέρει δαπάνες άνω του 2–2,5% του ΑΕΠ τους — ένα τεράστιο ποσοστό για μικρές οικονομίες. Αντίθετα, οι «μεγάλοι» της Ευρώπης, όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν συνεισφέρει μόλις το 0,2% του ΑΕΠ, ενώ Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία βρίσκονται ακόμη χαμηλότερα, κοντά στο 0,1%.

Όπως σημειώνει η ανάλυση, για τα δυτικά κράτη η βοήθεια σε ουκρανικό έδαφος «μοιάζει περισσότερο με ένα μικρό πολιτικό project παρά με σοβαρή δημοσιονομική επιβάρυνση», συγκρινόμενη με τις εσωτερικές πολιτικές προτεραιότητες που απορροφούν πολλαπλάσιους πόρους.

Από τις δωρεές στις αγορές – ο νέος τρόπος βοήθειας

Οι άδειες αποθήκες των ευρωπαϊκών στρατών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη στροφή της στρατηγικής. Ήδη από το 2022, οι μαζικές αποστολές όπλων προς την Ουκρανία είχαν αδειάσει τα αποθέματα πολλών χωρών, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να αναζητήσει νέο μοντέλο στήριξης: κοινές αγορές όπλων, συγχρηματοδότηση νέων παραγωγικών γραμμών και ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Περισσότερα από 5 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί σε πολυεθνικές αγορές πυρομαχικών και αντιαεροπορικών συστημάτων, ενώ το 95% της στρατιωτικής βοήθειας μέσω τέτοιων μηχανισμών χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η Τσεχία, οι Κάτω Χώρες, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική του 2024, θέλει μέχρι το 2030 τουλάχιστον το 40% των αμυντικών προμηθειών να γίνονται συλλογικά.

Οι πρόσφατες συμφωνίες του Ζελένσκι στην Ευρώπη

Σε περιοδεία του, ο Ουκρανός πρόεδρος πέτυχε νέες δεσμεύσεις:

  • Ισπανία: 817 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 615 για εξοπλισμούς και 300 εκατ. σε νέο αμυντικό υλικό.
  • Ελλάδα: χρηματοδότηση εισαγωγής φυσικού αερίου 2 δισ. ευρώ και επιπλέον στήριξη 520 εκατ. ευρώ.
  • Γαλλία: «ιστορική» συμφωνία για drones και αντιαεροπορικά συστήματα.

Η τάση είναι πλέον ξεκάθαρη: οι χώρες προτιμούν να αγοράζουν εξοπλισμό για λογαριασμό της Ουκρανίας αντί να αδειάζουν τα δικά τους οπλοστάσια — μια επιλογή που συνδέεται και με την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Η Ευρώπη γυρίζει σελίδα – η άμυνα πάνω από όλα

Με τον πόλεμο να βρίσκεται ακόμη μακριά από το τέλος του, τα ευρωπαϊκά κράτη επαναπροσδιορίζουν τις προτεραιότητές τους. Η ενίσχυση της άμυνας περνά πλέον μπροστά από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές στρατηγικές — όπως η πράσινη μετάβαση, η ενεργειακή ενοποίηση και η ψηφιακή κυριαρχία.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η σύγκρουση στο κέντρο της ηπείρου έχει φέρει μια βαθιά και μόνιμη μετατόπιση: η Ευρώπη δεν είναι πια απλώς χορηγός της Ουκρανίας.
Χτίζει ξανά την ίδια της τη στρατιωτική δομή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

World
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν
Ναυτικό δυστύχημα 24.11.25

Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν

Τα ψηλότερα τμήματα των τριών καταρτιών του εκπαιδευτικού σκάφους του μεξικανικού ναυτικού προσέκρουσαν στη γέφυρα του Μπρούκλιν - Δυο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία
Η επισφάλεια ως όπλο 24.11.25

Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ. Αλλά η ελευθερία του Τύπου δέχεται διαρκώς πλήγματα από κυβερνήσεις που θέλουν να τα ελέγξουν, πιέζοντας τόσο οικονομικά όσο και με άλλα μέσα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μπανγκλαντές ζητά ξανά από την Ινδία την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού Χασίνα
Τρίτο αίτημα 24.11.25

Μπανγκλαντές προς Ινδία: Δώστε μας την πρώην πρωθυπουργό μας να την κρεμάσουμε

Στείλαμε επιστολή στην Ινδία ζητώντας την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης στη χώρα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κοινή δήλωση Ουάσιγκτον – Κιέβου για τη συνάντηση της Γενεύης ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 24.11.25

Κοινή δήλωση ΗΠΑ - Ουκρανίας για τη συνάντηση της Γενεύης

Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» της Ουκρανίας, αναφέρεται σε κοινή δήλωση Ουάσιγκτον - Κιέβου, που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Πολύ ανήσυχος» ο Λούλα για τη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ – Σκοπεύει να μιλήσει στον Τραμπ
Φοβάται... πόλεμο 24.11.25

«Πολύ ανήσυχος» ο Λούλα για τη Βενεζουέλα - «Θα το συζητήσω με τον Τραμπ»

«Είμαι πολύ ανήσυχος για τη στρατιωτική δύναμη που έχουν αναπτύξει οι ΗΠΑ στην Καραϊβική» δηλώνει ο Λούλα, προσθέτοντας πως «έχω την πρόθεση να το συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ».

Σύνταξη
Νιγηρία: 50 από τους εκατοντάδες μαθητές που απήγαγαν οι τζιχαντιστές κατάφεραν να αποδράσουν
Νιγηρία 24.11.25

Δεκάδες απαχθέντες μαθητές κατάφεραν να ξεφύγουν από τους τζιχαντιστές

Τριακόσιους και πλέον μαθητές και μαθήτριες είχαν απαγάγει οι τζιχαντιστές στη Νιγηρία, αλλά περίπου 50 από τα θύματά τους κατάφεραν να ξεφύγουν και «επανενώθηκαν με τους γονείς τους».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 11 τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο
Ουκρανία 24.11.25

Πολύνεκρη ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση στο Χάρκοβο, από την οποία τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ υπέστησαν ζημιές ενεργειακές υποδομές και το δίκτυο θέρμανσης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
Ισραήλ 24.11.25

Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για την 7η Οκτωβρίου

Για «συστημική αποτυχία» κάνει λόγο ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αδυναμία αποτροπής της επίθεσης την 7η Οκτωβρίου, για την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις.

Σύνταξη
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
Δημοψήφισμα 24.11.25

Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Πέρυσι υπέρ, φέτος κατά οι Σλοβένοι

Οι Σλοβένοι είχαν εγκρίνει πέρυσι σε δημοψήφισμα την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά φέτος απέρριψαν τη νομιμοποίησή της έπειτα από νόμο που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο της χώρας για την εφαρμογή της.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα
Υπάρχουν ανοιχτά θέματα 24.11.25

Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα

Προσεκτικά και συγκρατημένα ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την Ουκρανία στη Γενεύη πέτυχαν σημαντική πρόοδο και θα συνεχιστούν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανοιχτά σημεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της
ΗΠΑ 23.11.25

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της

Η SitusAMC Group Holdings ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τις ομοσπονδιακές αρχές

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ
«Πέρασαν κόκκινη γραμμή» 23.11.25

Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τη δολοφονία του Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ, με πλήγμα στα προάστια της Βηρυτού. Προειδοποιεί για κλιμάκωση η οργάνωση.

Σύνταξη
Γερμανία: Το σχέδιο «για τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη» και η επίκληση του «ρωσικού κινδύνου»
Τι αλλάζει 23.11.25

Το γερμανικό σχέδιο «για τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη» και η επίκληση του «ρωσικού κινδύνου»

Ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία προωθεί νομοσχέδιο για την αύξηση του αριθμού των στρατιωτών - Τι θα γίνει με την υποχρεωτική στρατολόγηση, εναντιώνεται η Αριστερά, τι λένε οι νέοι

Σύνταξη
Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου
Στήριξη στους Παλαιστίνιους 23.11.25

Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου

Ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι στην επικείμενη συνομιλία θα θέσει εκ νέου το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανάγκης για διάλογο Μόσχας - Κιέβου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν
Ναυτικό δυστύχημα 24.11.25

Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν

Τα ψηλότερα τμήματα των τριών καταρτιών του εκπαιδευτικού σκάφους του μεξικανικού ναυτικού προσέκρουσαν στη γέφυρα του Μπρούκλιν - Δυο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία
Culture Live 24.11.25

Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία

Σε νεκροταφεία των ΗΠΑ, κάποιες ταφόπλακες δεν γράφουν επιτάφιους λόγους αλλά… συνταγές. Κέικ καρότου, μπισκότα και σπιτικές σάλτσες χαράσσονται πάνω στο μάρμαρο ως τελευταία κληρονομιά — μια γεύση που συνεχίζει να κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς στη μνήμη όσων τους αγάπησαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία
Η επισφάλεια ως όπλο 24.11.25

Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ. Αλλά η ελευθερία του Τύπου δέχεται διαρκώς πλήγματα από κυβερνήσεις που θέλουν να τα ελέγξουν, πιέζοντας τόσο οικονομικά όσο και με άλλα μέσα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγορά εργασίας: Οι προκλήσεις του μέλλοντος για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών
Οικονομία 24.11.25

Το μέλλον της εργασίας: Οι προκλήσεις για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών

Η πρόοδος της τεχνολογίας μετασχηματίζει την αγορά εργασίας με τους εργαζόμενους να καλούνται να «επιβιώσουν» σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ, πόλεμος, απόντα ΜΜΕ: πέντε απειλές για μια βαθιά διχαστική COP30 για το κλίμα
Απογοήτευση 24.11.25

Τραμπ, πόλεμος, απόντα ΜΜΕ: πέντε απειλές για μια βαθιά διχαστική COP30 για το κλίμα

Τα βασικά σημεία για την κλιματική πρόοδο που έπληξαν την COP30 - Άλλη μια κακή στιγμή για την ΕΕ - Τι ρόλο έπαιξε το γεωπολιτικό ναρκοπέδιο στο οποίο πραγματοποιήθηκαν αυτές οι συνομιλίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Black Friday: Ξέρουμε τι κάνει στο πορτοφόλι μας – Τι κάνει όμως στον εγκέφαλό μας;
Αγοράστε! 24.11.25

Black Friday: Ξέρουμε τι κάνει στο πορτοφόλι μας – Τι κάνει όμως στον εγκέφαλό μας;

Η Black Friday δεν είναι απλώς μια μέρα εκπτώσεων. Είναι επίσης ένα ψυχολογικό γεγονός, προσεκτικά σχεδιασμένο για να εκμεταλλευτεί τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας λαμβάνει αποφάσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κυψέλη: Ένα ζευγάρι αστέγων στους δρόμους
Η αιτία 24.11.25

Ένα ζευγάρι αστέγων στους δρόμους της Κυψέλης

Η οδύσσεια του κυρίου Χρήστου και της κυρίας Ακριβής που, αν και λαμβάνουν στοιχειώδη σύνταξη, βρέθηκαν χωρίς στέγη επί τρία χρόνια και αναγκάστηκαν να ζουν σε ένα αυτοκίνητο στην Κυψέλη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Σχολεία: Τριάντα χρόνια μάθημα στο… κοντέινερ
Κουβάρι αρμοδιοτήτων 24.11.25

Τριάντα χρόνια μάθημα στο... κοντέινερ

Έρευνα των «ΝΕΩΝ» για την τραγική κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων - Οι αρμοδιότητες που αφορούν στα σχολεία χάνονται ανάμεσα σε υπουργεία, εταιρείες και δήμους

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Το Μπανγκλαντές ζητά ξανά από την Ινδία την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού Χασίνα
Τρίτο αίτημα 24.11.25

Μπανγκλαντές προς Ινδία: Δώστε μας την πρώην πρωθυπουργό μας να την κρεμάσουμε

Στείλαμε επιστολή στην Ινδία ζητώντας την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης στη χώρα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κοινή δήλωση Ουάσιγκτον – Κιέβου για τη συνάντηση της Γενεύης ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 24.11.25

Κοινή δήλωση ΗΠΑ - Ουκρανίας για τη συνάντηση της Γενεύης

Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» της Ουκρανίας, αναφέρεται σε κοινή δήλωση Ουάσιγκτον - Κιέβου, που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Πολύ ανήσυχος» ο Λούλα για τη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ – Σκοπεύει να μιλήσει στον Τραμπ
Φοβάται... πόλεμο 24.11.25

«Πολύ ανήσυχος» ο Λούλα για τη Βενεζουέλα - «Θα το συζητήσω με τον Τραμπ»

«Είμαι πολύ ανήσυχος για τη στρατιωτική δύναμη που έχουν αναπτύξει οι ΗΠΑ στην Καραϊβική» δηλώνει ο Λούλα, προσθέτοντας πως «έχω την πρόθεση να το συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ».

Σύνταξη
Νιγηρία: 50 από τους εκατοντάδες μαθητές που απήγαγαν οι τζιχαντιστές κατάφεραν να αποδράσουν
Νιγηρία 24.11.25

Δεκάδες απαχθέντες μαθητές κατάφεραν να ξεφύγουν από τους τζιχαντιστές

Τριακόσιους και πλέον μαθητές και μαθήτριες είχαν απαγάγει οι τζιχαντιστές στη Νιγηρία, αλλά περίπου 50 από τα θύματά τους κατάφεραν να ξεφύγουν και «επανενώθηκαν με τους γονείς τους».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 11 τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο
Ουκρανία 24.11.25

Πολύνεκρη ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση στο Χάρκοβο, από την οποία τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ υπέστησαν ζημιές ενεργειακές υποδομές και το δίκτυο θέρμανσης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
Ισραήλ 24.11.25

Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για την 7η Οκτωβρίου

Για «συστημική αποτυχία» κάνει λόγο ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αδυναμία αποτροπής της επίθεσης την 7η Οκτωβρίου, για την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις.

Σύνταξη
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
Δημοψήφισμα 24.11.25

Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Πέρυσι υπέρ, φέτος κατά οι Σλοβένοι

Οι Σλοβένοι είχαν εγκρίνει πέρυσι σε δημοψήφισμα την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά φέτος απέρριψαν τη νομιμοποίησή της έπειτα από νόμο που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο της χώρας για την εφαρμογή της.

Σύνταξη
Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα
Υπάρχουν ανοιχτά θέματα 24.11.25

Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα

Προσεκτικά και συγκρατημένα ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την Ουκρανία στη Γενεύη πέτυχαν σημαντική πρόοδο και θα συνεχιστούν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανοιχτά σημεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο