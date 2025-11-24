Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα

Αισιοδοξία ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων πάνω στο σχέδιο των ΗΠΑ για την ειρήνη στην Ουκρανία εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, έπειτα από την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας –όπως αποδείχθηκε- των συνομιλιών στη Γενεύη. Ικανοποίηση εξέφρασε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, αργά το βράδυ της Κυριακής, ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν τη Δευτέρα. Και αφού δήλωσε ότι υπήρξε «τεράστια πρόοδος», εξέφρασε την ελπίδα ότι «βρισκόμαστε κοντά» σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος. Μίλησε για «ανεπίλυτα» ακόμη σημεία, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι αυτά.

Αμερικανοί δημοσιογράφοι, μετά το τέλος των συνομιλίων, θεώρησαν καλό σημάδι το γεγονός ότι η αμερικανική και η ουκρανική αντιπροσωπεία, δείπνησαν μαζί. Είπαν στο Sky News ότι αυτό είναι ένδειξη ότι η διαπραγμάτευση κύλησε ομαλά.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε στους δημοσιογράφους υποστήριξε ότι σε διάστημα μικρότερο των 96 ωρών η πρόοδος πάνω στο σχέδιο την Ουκρανία ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι τις τελευταίες εβδομάδες.

«Υπήρχε ένας στόχος σήμερα», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Να ληφθούν υπόψη τα σημεία του σχεδίου, 26 ή 28 ανάλογα με την εκδοχή που βλέπει κανείς, και να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα “ανοιχτά” θέματα».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τα εμπλεκόμενα μέρη το πέτυχαν αυτό με «ουσιαστικό τρόπο». Ωστόσο, σημείωσε ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνηθεί από τους προέδρους.

Παραδέχθηκε ότι παραμένουν ζητήματα τα οποία απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία. Στην ερώτηση δημοσιογράφων, ποια είναι αυτά, αρνήθηκε προσεκτικά να απαντήσει, λέγοντας ότι το κείμενο είναι κάτι «ζωντανό» και διαρκώς δέχεται σχόλια τα οποία ενσωματώνονται και τελούν ξανά υπό επεξεργασία.

Επισήμανε ότι ορισμένα σημεία διαφωνίας αφορούσαν τη σημασιολογία ή τη γλώσσα, ενώ άλλα χρειάζονταν αποφάσεις ή διαβουλεύσεις «ανώτερου επιπέδου».

«Αρκετά ευχαριστημένος» ο Τραμπ

Ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πλέον «αρκετά ευχαριστημένος» για τις εξελίξεις στη διαπραγμάτευση με την Ουκρανία. Σημαντική δήλωση, καθώς ώρες πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει μια δήλωση, στην οποία επέκρινε το Κίεβο για αχαριστία και τους Ευρωπαίους συμμάχους που «αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε επίσης ότι για να τελειώσει ο πόλεμος, θα πρέπει η Ουκρανία έπρεπε να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.

Ενώ όταν κλήθηκε να σχολιάσει το ευρωπαϊκό σχέδιο που κατέθεσαν ως αντιπρόταση οι σύμμαχοι του Κιέβου, απάντησε: «Δεν έχω δει κανένα αντισχέδιο».

Επίσης, υπενθύμισε ότι το σχέδιο που θα συμφωνηθεί στη Γενεύη δεν αρκεί να το αποδεχθεί η Ουκρανία το συντομότερο δυνατό –έστω και την επόμενη εβδομάδα.

Λόγο σε αυτό θα πρέπει να έχει και η Ρωσία, είπε. Αφήνοντας να εννοηθεί πως ό,τι συμφωνηθεί θα σταλεί προς έγκριση και στη Μόσχα.

Πιθανό ταξίδι Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον

Αισιοδοξία εκφράζεται και από την ουκρανική πλευρά. Ο Μάρκο Ρούμπιο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μέσα στις επόμενες ώρες τηλεφώνημα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Θα δούμε», είπε, «είναι πιθανό».

Άλλες πηγές, τόσο από την ουκρανική πλευρά όσο και από την αμερικανική, αναφέρουν ότι υπάρχει συζήτηση να μεταβεί ο Ουκρανός πρόεδρος στην Ουάσιγκτον, ώστε συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο απευθείας με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή ημερομηνία.

«Η ομάδα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι μας ακούει», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο Χ, αφότου ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε δηλώσεις στον Τύπο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σημείωσε ότι είναι καλό που η διπλωματία έχει «ενεργοποιηθεί» και αναμένει ότι και η Δευτέρα θα είναι μια ενεργή μέρα.

Για τον Ουκρανό πρόεδρο «η πρώτη προτεραιότητα είναι μια αξιόπιστη ειρήνη, η εγγυημένη ασφάλεια, ο σεβασμός για τον λαό μας και ο σεβασμός για όλους όσοι έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την Ουκρανία από τη ρωσική επιθετικότητα».

Και κατέληξε ότι «εκατομμύρια Ουκρανοί υποστηρίζουν ξεκάθαρα τη θέση του κράτους μας. Είναι απτή. Υπάρχει σταθερή υποστήριξη για την ανεξαρτησία μας και την ουκρανική κυριαρχία. Ο λαός πρέπει να επεκταθεί από όλες τις πολιτικές».

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση

Παρά το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε ότι υπάρχει αντιπρόταση στο αμερικανικό σχέδιο, τόσο το Reuters όσο και το CNN επιβεβαιώνουν την ύπαρξή του, έχοντας συμβουλευτεί διπλωμάτες και Ευρωπαίους αξιωματούχους. Καθώς και ότι είναι εντελώς διαφορετικό από το αμερικανικό.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών που περιλαμβάνονται στην αντιπρόταση ήταν η πιο «ήπια» γλώσσα σχετικά με τον περιορισμό του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Η ευρωπαϊκή έκδοση αφαιρεί επίσης την αναφορά σε εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία. Οι περιοχές της Κριμαίας, του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ αναγνωρίζονται ρητά ως de facto ρωσικές στο αμερικανικό σχέδιο. Στη νέα ευρωπαϊκή πρόταση, αφαιρούνται όλες οι αναγνωρίσεις ρωσικού ελέγχου.

Επίσης, απαιτεί κατάπαυση του πυρός πριν από τον καθορισμό εδαφικών ανταλλαγών, καθώς και ότι η τρέχουσα γραμμή του μετώπου θα αποτελέσει τη βάση για τυχόν μελλοντικές συζητήσεις.

Οι Ευρωπαίοι αφαίρεσαν επίσης την προθεσμία των 100 ημερών για εκλογές στην Ουκρανία, λέγοντας αντ’ αυτού ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Στην ευρωπαϊκή πρόταση δεν υπάρχουν αναφορές σε επενδυτικές δομές ΗΠΑ-Ρωσίας, αλλά προσεγγίζει το θέμα προβλέποντας την καταβολή αποζημιώσεων στην Ουκρανία από τη Μόσχα.

Τέλος, προβλέπει ότι το μέγεθος του ουκρανικού στρατού θα «περιοριστεί στις 800.000 σε καιρό ειρήνης», δηλαδή στον σημερινό αριθμό του στρατιωτικού προσωπικού που διαθέτει σήμερα. Στο αμερικανικό σχέδιο προβλέπεται όριο 600.000 ανδρών.